GRAND CAYMAN, Îles Caïmans, 13 juillet 2021 /CNW/ - Les passionnés de plages de sable blanc, d'eau turquoise et de luxe sur mesure aux îles Caïmans pourront bientôt réaliser leurs rêves : les îles Caïmans ont annoncé leur intention d'accueillir à nouveau et en toute sécurité les touristes à Grand Cayman, à Cayman Brac et à Little Cayman au moyen d'une approche intentionnelle de réouverture progressive.

« Depuis mars 2020, les îles Caïmans ont déployé des efforts délibérés pour protéger leurs habitants et visiteurs, que ce soit au moyen de tests rapides et généralisés, d'investissements dans la main-d'œuvre caïmanaise ou de la mise en œuvre d'une stratégie progressive pour rouvrir leurs côtes en toute sécurité à des visiteurs en quête de luxe. La santé et la sécurité de notre collectivité étaient primordiales dans notre processus décisionnel, a déclaré le ministre du Tourisme et des Transports, l'honorable Kenneth Bryan. Mes collègues et moi, au gouvernement, avons travaillé sans relâche pour élaborer cette approche par étapes en vue de l'ouverture de nos frontières aux voyageurs internationaux. Nous sommes heureux d'annoncer que l'attente est presque terminée! Nos invités aimeront les développements et les améliorations percutants que nous avons apportés à la destination. L'attente en aura certainement valu la peine. »

À partir du début de mars 2020, les îles Caïmans ont rapidement et efficacement fermé leurs frontières aux voyages internationaux et aux croisières afin de protéger les voyageurs et les résidents contre la pandémie mondiale. Les îles incarnent au sortir de la crise un symbole d'espoir, préservant pour les années à venir leur lever du soleil pittoresque, l'affection de leurs raies amicales, leur cuisine de classe mondiale et leur accueil chaleureux. La nouvelle approche de réouverture en cinq phases continuera de protéger la population caïmanaise, tout en permettant aux visiteurs internationaux de profiter à nouveau du soleil, du sable, de la mer et de la sécurité des îles Caïmans.

Le gouvernement des îles Caïmans (CIG) a travaillé en étroite collaboration avec les autorités sanitaires, le secteur public et le secteur privé pour mettre au point cette approche en cinq phases et assurer une expérience saine et sécuritaire pour ceux qui œuvrent de l'industrie et les visiteurs qui choisissent de vivre le luxe personnalisé qui fait la renommée de la destination insulaire dans le monde entier. Les phases de réouverture comprennent :

Phase 1 : Réduction de la période de quarantaine | juin 2021

À cette étape, les îles Caïmans ont réduit les périodes de quarantaine et assoupli d'autres restrictions de voyage. Les voyageurs entièrement vaccinés et ayant fait l'objet d'une vérification de sécurité doivent effectuer une quarantaine obligatoire de cinq jours; les voyageurs non vaccinés doivent se plier à une période d'isolement de 14 jours.

Phase 2 : Restrictions de rapatriement réduites | 9 août 2021

Au cours de cette phase, d'autres restrictions de voyage seront assouplies, y compris le retrait de la surveillance GPS. Toutes les entreprises locales doivent respecter les protocoles de sécurité avancés publiés par les organismes de réglementation et les lignes directrices de la Caribbean Public Health Agency (CARPHA). Tous les voyageurs continueront de demander une autorisation d'entrée sur le portail Travel Cayman.

Phase 3 : Introduction limitée du tourisme | 9 septembre 2021

Cette étape, sous réserve de l'atteinte d'un taux de vaccination de 80 % sur les îles, permettra une entrée limitée des touristes avec vérification de sécurité de leur statut de vaccination. Les croisières ne seront pas autorisées pendant cette phase. Tous les voyageurs continueront de présenter une demande d'entrée sur le portail Travel Cayman.

Phase 4 : Restrictions réduites en matière de quarantaine | 14 octobre 2021

Les exigences en matière de quarantaine seront levées pour tous les voyageurs entièrement vaccinés ayant fait l'objet d'une vérification de sécurité. Les visiteurs non vaccinés devront présenter une demande d'entrée par l'intermédiaire de Travel Cayman et se soumettre à une quarantaine de 14 jours à leur arrivée. De plus, tous les voyageurs doivent déclarer leur statut de voyage et de vaccination sur le portail Travel Cayman.

Phase 5 : Voyage pour les enfants non vaccinés | 18 novembre 2021

Bien que le tourisme de croisière demeure interdit à ce stade, les enfants non vaccinés (de moins de 12 ans) seront maintenant autorisés à voyager avec des touristes adultes vaccinés. Aucune période de quarantaine ne sera requise pour les enfants. Les visiteurs non vaccinés de plus de 12 ans devront être mis en quarantaine pendant 14 jours.

Bienvenue à nouveau | Évalué le 27 janvier 2022

Une fois que le pays aura terminé les cinq phases et après une évaluation approfondie du gouvernement et des responsables de la santé, les îles Caïmans célébreront leur grande réouverture, accueillant tous les voyageurs sans quarantaine ni restriction de voyage. À ce moment, le tourisme de croisière pourra reprendre.

À toutes les étapes, les responsables de la santé publique surveilleront le taux de prévalence et la propagation de la COVID-19. La transition entre les phases sera déterminée en fonction de nombreux facteurs. À toutes les phases, tous les voyageurs arrivant au pays doivent faire une déclaration de voyage et de statut de vaccination sur le portail Travel Cayman, présenter le certificat de déclaration et les documents de vaccination et fournir une preuve d'assurance médicale qui comprend une couverture liée à la COVID-19 à leur arrivée.

Pour en savoir plus sur les voyages d'agrément aux îles Caïmans, visitez www.visitcaymanislands.com. Pour d'autres mises à jour relatives à la COVID-19, veuillez consulter le site www.exploregov.ky/reopening-plan.

À propos des îles Caïmans

Situées à 770 kilomètres au sud de Miami, dans la tranquillité majestueuse des Caraïbes occidentales, ces trois îles minuscules sont une destination de choix pour les voyageurs en quête de raffinement, les plongeurs aventureux, les jeunes mariés et les familles. Reconnues mondialement pour leurs plages idylliques et réputées comme une destination touristique sophistiquée, diversifiée et mémorable, les îles Caïmans offrent des possibilités de loisirs spectaculaires ainsi qu'un service « caymankind » chaleureux et impeccable. Des voyages en grand groupe et des escapades axées sur les affaires aux évasions de luxe et aux vacances familiales multigénérationnelles, les îles Caïmans offrent tous les éléments nécessaires pour fidéliser leurs visiteurs. Elles regorgent d'options culinaires de calibre mondial, d'activités d'aventure - notamment la plongée en apnée, la plongée, le jet-ski, la spéléologie et les sentiers dans la nature - et d'une variété d'espaces de réunion pour les petits et les grands groupes. Elles sont donc bien placées pour accueillir n'importe quel type de voyageur ou d'occasion spéciale.

Mettant en valeur les paysages naturels les plus distinctifs et les plus beaux des îles Caïmans, le ministère du Tourisme maintient sa position de destination de luxe de choix dans les Caraïbes grâce à sa dernière campagne publicitaire « Dream in Cayman ». Qu'il s'agisse de sites inégalés comme la plage de Seven Mile Beach, célèbre dans le monde entier, de l'emblématique sable de Stingray City, ou d'emplacements uniques et méconnus comme des cavernes de cristaux ou un jardin de vergers dans une cour arrière, les images captivantes marient le produit sans pareil des îles Caïmans et leurs attraits naturels aux éléments de la publicité haute couture pour susciter un engouement chez les voyageurs avisés.

Pour en savoir plus sur les îles Caïmans, allez à www.visitcaymanislands.com; www.divecayman.ky ou appelez votre conseiller en voyages local.

