Les hauts responsables de l'Environnement du Canada, du Mexique et des États-Unis se réuniront à Mérida, au Mexique, les 14 et 15 juillet 2022

À cette occasion, la titulaire du Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles) du Mexique, María Luisa Albores González, accueillera le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbault, ainsi que l'administrateur de l' Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement) des États-Unis, Michael S. Regan.

Cette XXIXe session annuelle du Conseil de la CCE sera la première à se dérouler en personne depuis 2019, mais le mode hybride donnera la possibilité aux membres de collectivités de toute l'Amérique du Nord d'y assister et de discuter avec les participants en ligne et sur place, à Mérida.

La session permettra de consolider l'engagement des trois pays consistant à préserver, à protéger et à améliorer l'environnement nord-américain, et d'établir des priorités et des mesures communes en matière de coopération environnementale en Amérique du Nord. La réunion favorisera également les discussions et l'échange de connaissances entre des groupes d'intervenants de divers secteurs et de diverses générations, dont des chefs d'entreprise, des jeunes, et des membres de collectivités locales et de nations autochtones. Cette année, la session du Conseil se déroulera sur le thème L'éducation environnementale communautaire axée sur le développement durable.

Le public est invité à participer aux activités suivantes, qui seront diffusées en direct :

Le 14 juillet, à 8 h 00, heure du Centre - Tenue de la tribune publique du Comité consultatif public mixte (CCPM) de la CCE intitulée Récits et enseignements par des membres de collectivités et des jeunes d'Amérique du Nord . Cette tribune donnera lieu à une diversité de récits concernant des collectivités des trois pays qui font face à des défis environnementaux, et elle sera suivie par une période de questions avec un animateur.





Le 14 juillet, à 11 h 00, heure du Centre - Tenue de la table ronde intergénérationnelle, animée par le CCPM . Elle réunira des jeunes, des universitaires et des dirigeants communautaires des trois pays qui se consacrent à l'environnement. Ils parleront de l'importance des valeurs et des fondements culturels dont dépendent les collectivités durables, notamment en raison des crises environnementales, sociales et économiques comme celles causées par la pandémie de COVID‑19, ainsi que des répercussions de plus en plus marquées des changements climatiques. Elle sera suivie par une période de questions avec un animateur.





Le 15 juillet, à 15 h 00, heure du Centre - Tenue de discussions avec le Conseil sur les efforts déployés à l'échelle des collectivités en ce qui concerne l'éducation environnementale axée sur le développement durable, et d'exposés par les gagnants du Défi innovation jeunesse de la CCE.

Exposition sur place et en ligne

Une exposition aura lieu sur place et en ligne afin de présenter des travaux communautaires trilatéraux en cours et à venir, et elle aura pour thème L'échange de connaissances et de points de vue sur les nouveaux outils et moyens de protéger l'environnement que nous partageons.

La participation à la session du Conseil de la CCE et à la tribune du CCPM de 2022 est ouverte gratuitement au public, toutefois, en raison des restrictions sanitaires, le nombre de participants sur place sera limité. Des services d'interprétation simultanée et de diffusion continue en direct seront offerts en français, en anglais et en espagnol.

Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire à ces activités tenues en mode hybride en cliquant ici, et une fois inscrites, elles pourront se joindre aux discussions en transmettant leurs questions et commentaires au moyen de l'application Slido, en entrant le code #CEC29.



Pour obtenir davantage de renseignements au sujet de l'aide financière, prière de communiquer par courriel, à l'adresse <[email protected]>, avant le 8 juin prochain.



À propos de la CCE

Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont établi la Commission de coopération environnementale (CCE) en 1994 en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, à savoir l'accord parallèle à l'Accord de libre-échange nord-américain en matière d'environnement. Or, depuis 2020 et conformément au nouvel Accord Canada‒États-Unis‒Mexique (ACEUM), elle est désormais régie par l'Accord de coopération environnementale (ACE). La CCE rassemble un éventail d'intervenants issus du grand public, de peuples autochtones, des jeunes, d'organisations non gouvernementales, du milieu universitaire et du domaine des affaires en vue de trouver des solutions qui permettent de protéger l'environnement que partagent les trois pays nord-américains, mais tout en favorisant un développement économique durable au profit des générations actuelles et futures. On trouve de plus amples renseignements au sujet de la CCE à l'adresse < www.cec.org/fr >.

La CCE réalise ses activités grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, par l'entremise du ministère de l'Environnement et du Changement climatique, du gouvernement du Mexique, par l'entremise du Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles), et du gouvernement des États-Unis, par l'entremise de l'Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement).



