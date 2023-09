Les haltes-garderies communautaires : une offre complémentaire vers une plus grande inclusion des tout-petits ayant besoin de soutien particulier

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - À la suite de la parution du rapport « Tout-petits ayant besoin de soutien particulier : comment favoriser leur plein potentiel ? » par l'Observatoire des tout-petits, l'Association des haltes-garderies communautaires (AHGCQ) veut saluer la pertinence de ce rapport, qui met en lumière la complexité d'accès aux services pour les familles concernées. Selon le rapport, le taux de placement en service de garde éducatif à l'enfance des enfants ayant besoin de soutien particulier est 10 % moins élevé que pour ceux dont les parents n'ont pas signalé de tels besoins. Or, ces tout-petits doivent également apprendre, socialiser et développer leur plein potentiel dans un milieu éducatif.

Les haltes-garderies communautaires (HGC) sont des partenaires incontournables dans l'offre de services de garde au Québec en proposant des services flexibles qui répondent à une multitude de besoins. En effet, le réseau des HGC est concerné directement par les enjeux entourant l'accueil des enfants ayant besoin de soutien particulier. « En raison de leur flexibilité, elles sont fréquemment sollicitées pour accueillir et intégrer ces enfants que ce soit à temps partiel, occasionnel ou pour offrir un répit aux parents. Elles se distinguent aussi par leur approche parent, qui vise non seulement à répondre directement aux besoins de l'enfant, mais aussi à tenir compte de son environnement familial et à renforcer la capacité d'agir des parents » souligne Sandrine Tarjon, directrice générale de l'AHGCQ.

Un projet-pilote pour favoriser la participation d'enfants ayant des besoins spécifiques aux activités des HGC a été mis sur pied par le ministère de la Famille au printemps. « Il s'agit d'un geste important effectué par le gouvernement, qui reconnaît ainsi que notre réseau a les capacités d'accueillir ces tout-petits. Il sera intéressant de voir les retombées de cette initiative dans les prochaines années », déclare Sandrine Tarjon.

Dans un contexte où les besoins en financement pour l'accueil des enfants ayant besoin de soutien particulier vont croissant, il est certain que la conversion de ce projet-pilote en financement récurrent s'avérera essentielle afin que les haltes-garderies communautaires puissent continuer à accueillir ces enfants dans des conditions optimales. En apportant un soutien accru à ceux qui sont plus vulnérables, c'est l'ensemble du groupe qui en bénéficie et, tel que le souligne le rapport de l'Observatoire, chaque tout-petit a le droit de développer son plein potentiel.

