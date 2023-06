Les habits neufs de la radio - Une vaste étude permet de mieux comprendre la métamorphose de l'industrie de l'audio et les défis pour l'industrie et les créateurs

MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Une révolution secoue l'industrie de l'audio à l'échelle mondiale: la grande popularité de l'écoute de musique, balados et livres audios sur des plateformes dédiées en témoigne.

La radio demeure toujours la reine incontestée du direct. Mais est-elle en danger de perdre lentement son auditoire? Comment l'industrie et les créateurs d'ici peuvent-ils tirer leur épingle du jeu alors que les mutations technologiques se bousculent? C'est à ces questions que répond Les habits neufs de la radio, une vaste étude dirigée par le Pôle Médias HEC Montréal.

Les habits neufs de la radio est la version nord-américaine d'une recherche internationale initiée par la Rai, le diffuseur public italien. Les deux documents sont disponibles dès aujourd'hui sur le site Web du Pôle Médias HEC Montréal .

Résultat de plus de 60 entrevues avec des dirigeants et experts d'ici et d'ailleurs en Amérique du Nord et en Europe, Les habits neufs de la radio dresse le portrait de ce nouvel univers de l'audio. Artisans et dirigeants de l'industrie, journalistes, créateurs de contenus ou tous ceux qui s'intéressent à l'évolution des communications y trouveront des informations d'intérêt et des pistes inspirantes pour l'avenir.

« Cette révolution est profonde et fera assurément des gagnants et des perdants. Toutefois, les possibilités sont nombreuses et souvent emballantes: par exemple, l'engouement d'une clientèle qui redécouvre l'oreille, l'imaginaire, les contenus en profondeur et la liberté d'écoute 'comme je le veux où je le veux'. C'est le moment pour tous les joueurs présents et futurs de cette industrie d'en redéfinir les règles et de trouver leur espace », affirme Sylvain Lafrance, Directeur du Pôle Médias HEC Montréal.

Des enjeux importants

L'étude Les habits neufs de la radio fait ressortir plusieurs enjeux importants pour l'avenir de la radio et de l'audio. Parmi ceux-ci:

En 2023, les Canadiens consacreront en moyenne 45 minutes d'écoute de plus par jour à des contenus radio ou audio qu'en 2012. L'écoute est encore plus élevée chez les jeunes de moins de 25 ans, mais elle est plus perméable aux contenus audios d'ailleurs, principalement anglophones;

Les frontières géographiques et technologiques s'estompent et donnent naissance à de nouvelles concurrences, plateformes internationales et à des joueurs de tous les médias qui entrent dans cette réalité de l'audio;

La fragmentation de l'écoute est devenue un enjeu majeur pour la radio, laquelle doit composer au passage d'une écoute en direct à des modèles d'écoute à la demande;

L'accès et la découvrabilité des contenus produits localement demeurent des enjeux importants;

Cette transformation constitue un enjeu culturel majeur: elle a déjà touché durement le monde de la musique et s'étend maintenant à la balado et au livre audio. Les lois, règlements et structures de financement qui redéfinissent le monde des médias doivent tenir compte rapidement de cette transformation.

Des stratégies innovantes

Bien que les radios privées, tout comme les services publics, font face à certains risques, l'étude du Pôle Médias HEC Montréal démontre que la radio n'a pas encore dit son dernier mot. Les initiatives pour se démarquer sont nombreuses: certains misent sur l'information locale, d'autres sur la création de balados, l'utilisation de la vidéo pour rejoindre de nouvelles plateformes, la création de contenus pour rejoindre de nouveaux publics... et même l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Pour obtenir l'étude Les habits neufs de la radio

L'étude est disponible sur le site Web du Pôle Médias HEC Montréal

Une version anglaise de l'étude, produite en collaboration avec la RAI et l'Union Européenne de radiodiffusion, est aussi disponible.

L'étude Les habits neufs de la radio origine d'une recherche initiée par la Rai, le diffuseur public italien, en réaction aux changements majeurs de l'industrie audio. Sylvain Lafrance, Directeur du Pôle Médias HEC Montréal et Louise Hélène Paquette, Chercheure associée au Pôle Médias HEC Montréal se sont joints à une équipe composée de chercheurs universitaires provenant notamment de la Sorbonne Université à Paris, de Sienne et de Rome, avec la participation de l'UER et de la Confindustria Radio TV.

SOURCE Pôle Médias HEC Montréal

