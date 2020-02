Les habitants de Toronto affichent un manque de confiance quant à leur capacité future d'être propriétaires

Sept Torontois sur dix (70 %) affirment que la hausse du prix des habitations les empêchera d'acquérir la maison de leur choix

TORONTO, 24 février 2020 /CNW/ - Ce n'est pas un secret pour les résidents de Toronto, la plus grande ville du Canada : le marché de l'habitation est assorti de certains défis. Selon une récente enquête menée par Zillow et Ipsos, la confiance des Torontois en leur capacité d'acquérir la demeure de leur choix est en déclin en raison de la hausse du prix des maisons. Du côté des acheteurs, 77 % ont des doutes quant à savoir s'ils ont les moyens de s'offrir la propriété qu'ils convoitent, une hausse de quatre points par rapport à 2018. Plus des deux tiers (68 %) des vendeurs ont des doutes quant à savoir s'ils ont les moyens de s'offrir la propriété qu'ils convoitent, alors que ce pourcentage était de 55 % en 2018.

Toronto est aussi l'agglomération la plus susceptible d'être considérée comme faisant l'objet d'une bulle immobilière. Plus de huit Torontois sur 10 (84 %) estiment que le marché de l'habitation de Toronto fait l'objet d'une bulle, que les prix des habitations sont gonflés, et qu'il y a un risque de correction. Cette perception chute de manière importante chez les Torontois lorsqu'il est question des autres villes canadiennes, alors qu'elle se situe à 61 % pour Vancouver. Un nombre bien plus faible de personnes sont d'avis que Victoria (18 %), Montréal (13 %), Ottawa (10 %), Whistler (9 %), Calgary (8 %) ou Edmonton (6 %) font l'objet d'une bulle immobilière.

Presque tous les Torontois (94 %) perçoivent des obstacles à l'accès à la propriété. En effet, les habitants de Toronto rapportent un certain nombre d'éléments qui les préoccupent dans le processus d'achat d'une maison. Celui qui est le plus fréquemment cité est l'accumulation d'une mise de fonds (66 %). Parmi les autres barrières, mentionnons le coût mensuel élevé des versements hypothécaires (61 %), l'admissibilité à un emprunt hypothécaire (56 %), les dettes (49 %) et le manque de sécurité en matière d'emploi (44 %).

En dépit de ces obstacles perçus relativement au marché de Toronto, un grand nombre de Torontois (83 %) estiment tout de même que l'accession à la propriété demeure un bon investissement, en hausse de 79 % en 2018. Cela est bien plus élevé que la moyenne nationale, qui est de 76 %.

La difficulté à s'y retrouver dans un marché complexe peut expliquer pourquoi bon nombre de Torontois se tournent vers des courtiers immobiliers professionnels pour mener leurs recherches, évaluer le marché et acquérir une habitation. En effet, plus de neuf vendeurs sur dix (91 %) et 86 % des acheteurs ont fait appel à un courtier immobilier. Ces enjeux peuvent aussi expliquer en partie pourquoi les Torontois font davantage de visites privées que les résidents de Vancouver, les premiers effectuant en moyenne 6,1 visites comparativement à 4,5 visites pour les Vancouvérois.

Ces facteurs contribuent peut-être à allonger la période de recherche d'une propriété des habitants de Toronto. Près de quatre personnes sur dix (39 %) allouent quatre mois ou plus à la recherche d'une nouvelle résidence, alors que sept pour cent y consacrent un an ou plus.

À propos de l'étude

Voici certaines des constatations d'un sondage Ipsos mené entre le 24 septembre et le 8 octobre 2019 pour le compte de Zillow. Pour cette enquête, un échantillon de 1 503 Canadiens âgés de 18 ans et plus (y compris 821 personnes habitant dans la région métropolitaine de recensement de Toronto) ont été interrogés en ligne par l'entremise de la plate-forme Je-dis d'Ipsos. L'échantillonnage par quotas et la pondération ont été utilisés pour équilibrer les données démographiques afin d'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour dégager des résultats s'approchant de l'échantillon. La précision des sondages Ipsos en ligne est établie selon un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est précis selon ±2,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20, dans la mesure où tous les adultes canadiens auraient répondu. Les résultats de l'échantillon attribuable à la région métropolitaine de recensement de Toronto sont précis selon ±3,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20. L'intervalle de crédibilité sera plus large au sein des sous-ensembles de la population. Toute enquête et tout sondage sur échantillon peut faire l'objet d'autres sources d'erreurs, y compris de façon non limitative, d'une erreur de couverture et d'une erreur de mesure.

À propos de Zillow

Zillow® transforme la manière dont les gens achètent, vendent, louent et financent leur propriété en créant des transactions immobilières intégrées pour les clients selon la demande d'aujourd'hui. Zillow est le principal marché de l'immobilier et de la location, s'attachant à être une source fiable de données, d'inspiration et de connaissances aussi bien pour les consommateurs que les professionnels de l'immobilier.

Les données exclusives, la technologie et les partenariats dans le secteur placent Zillow à pratiquement tous les points importants du domaine immobilier, en aidant les consommateurs à chercher leur logement et à s'y installer plus rapidement. Zillow propose désormais une expérience totalement intégrée de recherche d'habitation comprenant l'accès à Zillow Offers®, un site d'annonces de vente et de location qui offre une nouvelle manière facile d'acheter et de vendre des logements qualifiés directement par l'entremise de Zillow; ainsi qu'à Zillow Home Loans, le prêteur affilié à Zillow qui procure une façon commode de recevoir des préapprobations et des financements d'hypothèque. Zillow Premier Agent met instantanément en rapport les acquéreurs et les vendeurs avec son réseau de professionnels de l'immobilier afin de les guider dans le processus d'achat immobilier. Pour les locataires, les innovations de Zillow rationalisent la manière dont les gens recherchent, visitent, réservent et paient les propriétés qu'ils louent.

Zillow exploite, en plus de Zillow.com, la suite la plus populaire d'applications mobiles immobilières, offrant plus de deux douzaines d'applications compatibles avec les principales plates-formes. Lancé en 2006, la société Zillow est détenue et exploitée par Zillow Group, Inc. (NASDAQ : Z et ZG), dont le siège social se trouve à Seattle.

Zillow et Zillow Offers sont des marques commerciales déposées de Zillow, Inc.

SOURCE Zillow

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kelsey Wickman, Zillow Group, [email protected], https://www.zillow.com

Liens connexes

https://www.zillow.com