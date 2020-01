Les Grands Frères Grandes Sœurs attirent l'attention sur le manque critique touchant le mentorat des jeunes

Plus de 15 000 enfants et jeunes vulnérables attendent des mentors

MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Il y a un manque croissant en matière de mentorat qui affecte plus de 15 000 enfants et jeunes Canadiens. Nombre d'entre eux font face à des situations de vulnérabilité incluant la pauvreté, l'instabilité familiale ou la discrimination basée sur l'identité. Selon les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, il est primordial que les Canadiens deviennent des modèles positifs pour la santé et le bien-être futurs des jeunes du pays.

« La présence d'un adulte bienveillant peut faire toute la différence dans la vie d'un jeune », a affirmé M. W. Matthew Chater, président et chef de direction national, des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. « La recherche montre que le mentorat individuel a un rendement social sur les investissements de 23 $ pour chaque dollar investi pour ce qui est des résultats sociaux, en santé et économiques à long terme pour les jeunes qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables. »

Pour ce qui est des besoins en mentorat, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les statistiques fournies par les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada :

Près d'un enfant canadien sur cinq vit dans la pauvreté

Un enfant sur trois a subi une forme ou une autre d'abus envers les enfants

70 % des problèmes de santé mentale apparaissent durant l'enfance ou l'adolescence

Un enfant sur cinq a déjà pensé au suicide

36 % des filles de 6e année disent avoir confiance en elles; ce nombre chute à 14 % en secondaire 4

« Nous savons que lorsqu'ils sont jumelés avec un mentor, les jeunes de notre programme améliorent leur capital social, leur santé mentale et leur bien-être, et ont les compétences générales requises pour l'école et le travail », a déclaré Chater, des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. « Un sondage mené auprès de jeunes de notre programme de mentorat montre une amélioration de leur confiance et de leur estime de soi, une meilleure culture financière et de meilleurs résultats en matière d'emploi, ainsi que des choix de vie plus sains, et c'est pourquoi nous avons désigné le 30 janvier comme la #JournéeRemerciezVotreMentor.

« Néanmoins, des programmes aussi essentiels que ceux-là nécessitent le soutien d'entreprises pour exister. Grâce à un investissement transformateur de 3,1 millions de la Banque Scotia, les Grands Frères Grandes Sœurs apportent un soutien durable à des jeunes à travers le pays. Ensemble, nous nous employons à réduire le nombre de jeunes qui attendent des mentors grâce au soutien envers le recrutement des bénévoles et les initiatives de mesure de l'impact. »

« Les organismes de bienfaisance Grands Frères Grandes Sœurs font partie des chefs de file de ce pays lorsqu'il est question d'offrir des opportunités de mentorat individuel à des jeunes en situation de vulnérabilité », a affirmé Karen Soos, de la Banque Scotia. « Nous savons ce qui est possible lorsque les jeunes ont l'orientation, la confiance et les outils dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves. La Banque Scotia est persuadée que son don de 3,1 millions aux Grands Frères Grandes Sœurs est un investissement à long terme qui aidera des jeunes à travers le Canada à atteindre leur potentiel infini. »

À propos des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada

Les Grands Frères Grandes Sœurs offrent des services de mentorat individuel et en groupe à plus de 40 000 enfants et jeunes dans 1 100 communautés à travers le Canada. De nombreux jeunes font face à l'adversité dans leur vie de tous les jours, causant un stress toxique pouvant avoir un effet néfaste sur leur développement. Grâce au soutien d'un mentor, les jeunes peuvent surmonter ces difficultés et acquérir la confiance pour atteindre leur plein potentiel. Nos mentors sont des adultes qui tissent une relation développementale positive avec un jeune, en lui offrant son aide et son soutien, et en lui servant de modèle constructif. En apprendre davantage à propos des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada ici.

À propos de la Banque Scotia

À la Banque Scotia, nous avons à cœur de soutenir des organisations qui aident les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. Ensemble, la Banque Scotia et ses employés appuient des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque Scotia a versé, en 2018, plus de 80 millions de dollars pour aider les communautés aux quatre coins du monde.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donnée pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services bancaires privés, de sociétés et d'investissement et ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Avec une équipe de plus de 99 000 employés et les actifs s'élevant à plus de 1 000 milliards de dollars, la Banque Scotia a des actions cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.scotiabank.com/fr et suivre notre fil de nouvelles sur Twitter @ScotiabankViews.

