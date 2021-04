MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Intel Corporation (Nasdaq : INTC) a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec MILA (Institut Québécois d'Intelligence Artificielle/Quebec Artificial Intelligence Institute), le plus grand institut universitaire de recherche sur l'apprentissage automatique au monde, pour le développement et l'application des plus récentes avancées de l'intelligence artificielle (IA).

L'annonce d'aujourd'hui met la table à une collaboration fructueuse entre les deux organisations. Un premier projet porte sur de nouvelles méthodes d'IA, qui tirent parti du calcul de haute performance à grande échelle, permettant d'accélérer considérablement la recherche dans le domaine des médicaments et se rapprocher de la découverte de traitements attendus depuis longtemps. Les chercheurs du MILA feront équipe avec les experts en calcul parallèle d'Intel Labs pour accélérer considérablement la recherche et la découverte de molécules synthétisables ayant de bien meilleures énergies de liaison aux protéines cibles. Cet objectif sera atteint grâce à la co-conception et à la mise à l'échelle des performances des algorithmes d'apprentissage automatique pertinents sur les dernières infrastructures de calcul à grande échelle.

Cette alliance avec MILA démontre et renforce l'engagement d'Intel envers l'utilisation actuelle et future de l'IA.

« Ensemble, nous avons une énorme opportunité de tirer parti des avancées de nos technologies respectives pour résoudre certains défis économiques et sociétaux en utilisant l'IA, a déclaré Denis Gaudreault, directeur national d'Intel Canada. Notre alliance stratégique avec MILA permettra non seulement d'appliquer la puissance de notre technologie, mais aussi de tirer parti de la passion de nos équipes respectives alors que nous travaillons à l'amélioration et à l'optimisation des algorithmes ainsi qu'à l'avancement des capacités d'apprentissage profond. De plus, Intel soutiendra les efforts d'attraction et de rétention des talents de MILA en participant à différents programmes de stage et salons de l'emploi. »

Stéphane Létourneau, vice-président exécutif chez MILA, ajoute que « travailler avec un leader mondial comme Intel est une excellente occasion de démocratiser l'IA et d'accélérer le développement d'une solution open-source récemment mise en œuvre chez MILA en combinant l'expertise en ingénierie, l'expérience pratique et la recherche de pointe en IA. »

Le partenariat de MILA avec Intel valide également la position de tête de Montréal en tant que leader mondial de la recherche en IA.

Enfin, comme Intel et MILA sont tous deux profondément engagés dans le développement durable de l'IA, leur collaboration débouchera sur davantage de recherche et de développement conjoints.

À propos d'Intel

Intel (code NASDAQ : INTC), un chef de file dans l'industrie des semi-conducteurs, façonne un avenir axé sur les données grâce aux technologies informatiques et de communications qui constituent le fondement des innovations mondiales. L'expertise en ingénierie de l'entreprise permet de relever les plus grands défis du monde et de sécuriser, d'alimenter et de connecter des milliards d'appareils ainsi que l'infrastructure du monde intelligent et connecté, du nuage au réseau, en passant par l'innovation, entre autres. Pour en savoir plus sur Intel, consultez les sites newsroom.intel.com et intel.com

À propos de MILA

Fondé en 1993 par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble aujourd'hui 700 chercheurs et chercheuses spécialisés dans le domaine de l'apprentissage automatique. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et l'essor de l'IA au bénéfice de tous. Organisme à but non-lucratif, Mila est reconnu mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage automatique. Mila s'est particulièrement distingué dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs : https://mila.quebec/

