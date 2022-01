Les grandes tendances internationales en conditionnement physique pour l'année 2022

10 tendances en entraînement

L'utilisation des technologies portables Les abonnements hybrides donnant accès à une salle de conditionnement physique ainsi qu'à de l'entraînement virtuel à la maison L'entraînement extérieur L'entraînement en force avec poids libres L'entraînement pour la perte de poids (que Mme Canape préfère appeler l'entraînement pour un équilibre corporel) L'entraînement avec un entraîneur personnel L'entraînement de haute intensité (HIIT) L'entraînement avec le poids du corps L'entraînement en ligne sur demande ou en temps réel L'entraînement pour le corps et l'esprit (mind-body workout)

Il ne s'agit que des 10 premières tendances parmi une liste de plus de 45. Il y en a pour tous les goûts, tous les besoins, toutes les conditions physiques et tous les agendas ! Avec la fermeture des gyms, il n'est donc pas surprenant que plusieurs comprennent une composante virtuelle afin de rester en forme et de maintenir une santé physique et mentale optimale.

L'ingrédient du succès - le support !

Et si la nouvelle tendance qui allait tout changer était surtout de réaliser qu'il faut savoir tendre le bras, pas uniquement pour recevoir un vaccin, mais pour recevoir le support des professionnels de la santé spécialisés dans l'entrainement physique ?

« Si ça fait 10 ans que vous tentez d'intégrer l'entraînement à votre vie sans succès, il est temps d'adopter une stratégie qui a fait ses preuves », recommande Eveline Canape, B.Sc. Éducation physique, vice-présidente d'Énergie Cardio.

Quelques conseils concernant l'entraînement

« Pour éviter de tomber dans le piège de percevoir l'entraînement comme une activité rigide et monotone, pourquoi ne pas le voir comme une pause santé vous permettant de répondre à vos besoins spécifiques ? Nombreux sont les adeptes de l'entraînement qui ont compris cela, et voilà pourquoi la 2e tendance est l'entraînement hybride gym-maison. Ce dernier offre plusieurs possibilités, comme un entraînement rapide à la maison en mode virtuel, les cours de groupe en gym ou en virtuel, la séance d'entraînement avec un entraîneur en gym ou à distance et même les cours de yoga avec les enfants à partir de votre domicile. Les options sont multiples, et ce même pendant la pandémie », précise Mme Canape.

Une industrie qui a relevé les nouveaux défis avec passion

Eveline Canape tient à souligner l'ampleur de la transformation du secteur de l'entraînement physique et tout particulièrement des professionnels de la santé spécialisés dans l'entrainement physique, au cours des 22 derniers mois : « L'industrie s'est mobilisée pour vous soutenir, vous surprendre, vous apprendre, vous challenger, vous soigner, vous guider, vous motiver, vous remettre sur pied, vous écouter, vous encourager, vous tenir la main, vous pousser dans le dos, vous voir réussir, vous voir scintiller de bonheur et fierté. Nous nous sommes adaptés, nous avons innové, nous avons partagé, nous nous sommes formés, nous nous sommes équipés. Nous sommes là, plus polyvalents, plus technologiques, plus omniprésents que jamais ! »

À propos d'Énergie Cardio

Fondée en 1985, Énergie Cardio affirme sa position de leader dans l'industrie du conditionnement physique au Québec depuis maintenant plus de 30 ans. À la suite de l'acquisition en 2016 par deux entrepreneures québécoises, l'une kinésiologue et l'autre éducatrice physique, l'entreprise poursuit sa mission initiale tout en la propulsant vers de nouveaux horizons pour l'accessibilité à l'entraînement pour tous les Québécois.

Soutenus par plus de 800 employés, dont des entraîneurs et instructeurs de cours en groupe certifiés et motivants, ainsi que kinésiologues expérimentés pouvant entrainer tous les types de clientèles, les gyms Énergie Cardio contribuent à l'amélioration de la condition physique et de la qualité de vie de la population québécoise en offrant des programmes dynamiques et efficaces dans 27 gyms modernes et de haute qualité. Ainsi, tous les clients d'Énergie Cardio pourront vivre une expérience d'entraînement des plus complètes pour ultimement atteindre leur plein potentiel.

SOURCE Énergie Cardio

Renseignements: Pour plus d'information sur les tendances en entraînement 2022 ou pour coordonner une entrevue avec Eveline Canape, B.Sc. Éducation physique, vice-présidente d'Énergie Cardio, veuillez communiquer avec : André Fortin, Massy Forget Langlois relations publiques, (514) 928-3828, [email protected]