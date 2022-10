LES GRANDES SOCIÉTÉS ADOPTENT DE NOUVEAUX CRITÈRES DE DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIÈRE DE FUSIONS-ACQUISITIONS POUR ÉVALUER LA VALEUR ET LES RISQUES DES ENTREPRISES AXÉES SUR LES DONNÉES ET L'IA

« Diligence responsable en matière de données et d'intelligence artificielle pour les fusions et acquisitions », élaboré par Data & Trust Alliance.

NEW YORK, 22 octobre 2022 /CNW/ - Dix-neuf des plus grandes entreprises du monde se sont engagées aujourd'hui à adopter de nouveaux critères de diligence raisonnable pour évaluer la valeur et les risques des cibles d'acquisition et d'investissement au moyen de modèles d'affaires fondés sur les données et l'intelligence artificielle (IA). « Diligence responsable en matière de données et d'intelligence artificielle pour les fusions et acquisitions », un nouvel outil de la Data & Trust Alliance, est conçu pour compléter les critères et les processus de diligence raisonnable existants, qui ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement les modèles d'affaires axés sur les données et l'intelligence artificielle.

Les entreprises qui adoptent l'outil sont membres de la Data & Trust Alliance, un consortium sans but lucratif d'entreprises et d'institutions qui font progresser les pratiques responsables en matière de données et d'intelligence artificielle. Elles reconnaissent que les entreprises de toutes les industries se transforment en entreprises de données, utilisant des données et des algorithmes pour créer une valeur économique et sociétale. Bon nombre d'entre elles le font au moyen de coentreprises, d'acquisitions et de fusions avec un éventail d'entreprises en croissance rapide qui ont des capacités et des modèles d'affaires fondés sur les données et l'intelligence artificielle. En 2021 seulement, 93,5 milliards de dollars ont été investis dans des entreprises en démarrage d'intelligence artificielle, tandis que les fusions et acquisitions d'intelligence artificielle ont atteint un niveau record de 311, en hausse de 96 % depuis 2020, selon Statista et CB Insights.

« Data & Trust Alliance s'engage à fournir des outils aux professionnels des affaires pour apprendre, élaborer et adopter des pratiques responsables en matière de données et d'intelligence artificielle. Ces nouveaux critères permettent de s'assurer que les organisations comprennent réellement ce qu'elles acquièrent, notamment la culture d'entreprise, la manière dont les données sont obtenues, utilisées et gérées, ainsi que la conception et la performance des modèles algorithmiques afin de minimiser les conséquences involontaires », a déclaré Ken Chenault, coprésident de la Data & Trust Alliance, président et directeur général de General Catalyst, et ancien président et chef de la direction d'American Express. « La diligence responsable en matière de données et d'intelligence artificielle pour les fusions-acquisitions est un cadre important tant pour les acquéreurs que pour les entreprises axées sur les données et l'intelligence artificielle - des innovateurs qui ont le potentiel de transformer les industries et d'avoir un impact sur la société, pour le meilleur ou pour le pire. »

« Nous avons fait appel à des compétences techniques, juridiques et commerciales approfondies pour créer cet outil, en mettant l'accent sur la culture - sans doute l'indicateur le plus prédictif de la valeur et du succès futurs », a déclaré Craig Glidden, vice-président exécutif de la politique publique mondiale, avocat général et secrétaire général de General Motors, et président de l'initiative « Diligence responsable en matière de données et d'intelligence artificielle pour les fusions et acquisitions ». « Ce travail aidera à ce que les données et les demandes d'intelligence artificielle soient faites correctement, et à ce que les bonnes demandes soient faites. Chez GM, nous croyons que ces outils peuvent accroître la confiance et réduire la friction dans les activités d'acquisition. »

Le programme Diligence responsable en matière de données et d'intelligence artificielle pour les fusions et acquisitions comprend trois modules de critères d'acquisition avec des conseils et de la formation qui peuvent être adaptés pour aider les équipes de fusions et acquisitions dans le criblage des cibles et la diligence raisonnable.

Diligence responsable en matière de culture : Ce module aide à détecter les problèmes culturels potentiels en évaluant l'état d'esprit d'une cible au sujet des données et de l'intelligence artificielle et des mécanismes en place pour soutenir un comportement responsable. Les domaines d'enquête comprennent l'objectif opérationnel, les valeurs en pratique et les processus de détection, d'atténuation et de surveillance des problèmes de données et d'intelligence artificielle. Le module explore la façon dont les équipes travaillent - par exemple, si une mentalité d'apprentissage est encouragée et si et comment des compromis sont faits.

Contrôle des données : Ce module évalue la façon dont les données sont obtenues, utilisées et régies de façon responsable, afin de comprendre leur véritable valeur et leur utilité pour un acquéreur et de déterminer si des mesures d'atténuation sont nécessaires. La demande comprend la qualité des données, le biais de données, le consentement aux données et les droits, y compris les droits d'utilisation par des tiers.

Diligence algorithmique : Ce module évalue la conception, le déploiement et la surveillance des modèles algorithmiques pour s'assurer que le modèle fonctionne comme prévu et minimise les conséquences imprévues. Cela comprend l'approche d'une cible en matière d'approvisionnement et de gestion des données de formation, d'explication, de robustesse, d'équité, de surveillance du rendement et d'audits indépendants.

Les modules de diligence en matière de données et d'algorithmes sont destinés à compléter la diligence existante d'une organisation en matière de technologie, de confidentialité et de sécurité.

Dix-neuf entreprises de l'Alliance adoptent la Diligence responsable en matière de données et d'intelligence artificielle pour les fusions et acquisitions, notamment American Express, Deloitte, Diveplane, General Motors, Humana, IBM, Mastercard, Nielsen, Nike, Pfizer, Transcarent, Under Armour, UPS et deux sociétés de capital-risque : Breyer Capital et General Catalyst.

Plus de 80 experts ont contribué à l'élaboration de l'outil. Tout d'abord, une équipe inter-Alliance composée d'experts des entreprises membres et de spécialistes externes en matière d'éthique et de politique de l'intelligence artificielle, de risque de l'intelligence artificielle, de droit et de conformité, de qualité des données et de diligence, ainsi que de fusions et d'acquisitions s'est réunie pour créer les nouveaux critères ainsi que l'éducation et les conseils associés. Le travail a ensuite été mis à l'essai et peaufiné avec l'apport d'autres experts des sociétés membres de l'Alliance et de chefs de file externes dans les domaines du développement d'entreprise, des données, de l'intelligence artificielle et de l'éthique technologique.

Soutien à la nouvelle Diligence responsable en matière de données et d'intelligence artificielle pour les fusions et acquisitions :

David J. Kappos, associé chez Cravath, Swaine & Moore LLP et ancien directeur du United States Patent and Trademark Office (USPTO) : « L'innovation façonne l'avenir - l'avenir de notre technologie, l'avenir de notre économie et l'avenir de notre monde. Mais l'innovation elle-même est façonnée par des entreprises en démarrage créatives qui offrent des solutions qui ne sont pas seulement perturbatrices, mais aussi responsables et fiables. La Data & Trust Alliance a créé un outil pour faire avancer cette mission et favoriser la croissance des entreprises dans la gestion responsable des données. »

Navrina Singh, fondatrice et directrice générale, Credo AI : « Credo AI est ravie de s'associer à la Data & Trust Alliance pour apporter son expertise en matière de gouvernance et de gestion des risques liés à l'intelligence artificielle, alors que le consortium s'apprête à établir de nouveaux critères intersectoriels pour la diligence raisonnable en matière de fusions et acquisitions pour les entreprises d'intelligence artificielle. Il est encourageant de voir les principaux organismes, investisseurs et fondateurs du monde assumer leur devoir de déployer l'intelligence artificielle de façon responsable. Les consortiums comme D&TA sont exactement le leadership dont nous avons besoin pour que l'intelligence artificielle contribue à créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes et soit également une force pour le bien. »

Joe Ucuzoglu, chef de la direction, Deloitte États-Unis : « Il est impératif pour les entreprises et la société d'adopter une approche responsable et fiable à l'égard des progrès technologiques, pour ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous bâtissons pour l'avenir. Deloitte est fière de faire partie de la Data & Trust Alliance ainsi que d'autres organisations de premier plan qui créent et appliquent proactivement ces principes dans le développement de nouvelles affaires et la diligence qui y est liée. »

Mike Capps, chef de la direction de Diveplane : « L'objectif de l'Alliance est l'adoption généralisée de données éthiques et de pratiques d'intelligence artificielle, et c'est pourquoi Diveplane est si fière de jouer un rôle actif. Ce travail de diligence aidera les acquéreurs à prendre des décisions plus sûres en matière de fusions-acquisitions, aidera les investisseurs privés à prendre des décisions d'investissement plus avisées et aidera les entreprises comme la nôtre à bâtir une culture et des pratiques de données plus responsables. »

Rob Thomas, premier vice-président, Marchés mondiaux, IBM : « L'évaluation précise et approfondie des avantages et des risques des fusions-acquisitions est essentielle pour les organisations de tous les secteurs, pour leur rentabilité, leur culture et leur réputation. Dans le monde d'aujourd'hui axé sur les données, il est important d'évaluer les données, les algorithmes et la culture d'une entreprise cible, et les conseils de la Data & Trust Alliance fournissent un ensemble utile de considérations pour les équipes de contrôle préalable des fusions et acquisitions. »

JoAnn C. Stonier, chef des données, Mastercard : « Les pratiques responsables en matière de données sont des pratiques durables en matière de données. Cela est particulièrement vrai lorsque les organisations obtiennent de nouvelles données, de nouveaux ensembles de compétences en données ou des capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition. Le cadre de diligence raisonnable en matière de données pour les fusions et acquisitions annoncé par la Data & Trust Alliance crée des outils pratiques pour garantir que les actifs de données sont pris en compte dès le début du processus de fusion et d'acquisition. L'adoption de ce nouveau processus par les entreprises de l'Alliance est une étape importante pour assurer des pratiques responsables en matière de données et pour influencer le milieu des affaires en général, ce qui rehausse la barre collective sur le plan des pratiques fiables en matière de données et d'intelligence artificielle. »

Glen Tullman, président-directeur général, Transcarent : « Les solutions de données et d'intelligence artificielle alimentent la transformation de notre système de santé. Lorsqu'elles sont exactes et utilisées de façon appropriée, les données devraient habiliter les consommateurs de soins de santé et offrir une expérience liée à la santé et aux soins plus personnalisée. Les capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique peuvent être utilisées pour traiter les inégalités historiques en matière de soins de santé et de société, plutôt que de les exacerber, et c'est pourquoi Transcarent est fière d'adopter les critères de diligence raisonnable. »

Le cadre Diligence responsable en matière de données et d'intelligence artificielle pour les fusions et acquisitions constitue la deuxième série de nouveaux outils destinés aux professionnels de la Data & Trust Alliance. L'organisation à but non lucratif, créée en 2020, rassemble des entreprises et des institutions de premier plan dans de multiples secteurs pour apprendre, développer et adopter des pratiques responsables en matière de données et d'intelligence artificielle. Elle est coprésidée par Ken Chenault, président et directeur général de General Catalyst et ancien président-directeur général d'American Express, et Sam Palmisano, ancien président-directeur général d'IBM. Jon Iwata est directeur général et fondateur de l'Alliance.

Les entreprises membres de la Data & Trust Alliance proviennent de 15 secteurs d'activité, sont présentes dans plus de 175 pays et génèrent des revenus annuels de plus de 1,5 billion de dollars. Des informations supplémentaires sur l'Alliance et la Diligence responsable en matière de données et d'intelligence artificielle pour les fusions et acquisitions sont disponibles à l'adresse :dataandtrustalliance.org

Personne-ressource : Robyn Bennett

Courriel : [email protected]

203-945-6366

SOURCE Data and Trust Alliance