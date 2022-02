Le rapport d'étude Talent Trends de Randstad Sourceright démontre que la demande pour les talents demeure élevée : une entreprise canadienne sur trois affirme que la pénurie de talents a eu des répercussions négatives sur son organisation.

MONTRÉAL, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le rapport d'étude Talent Trends de Randstad Sourceright de 2022, pour lequel plus de 900 cadres supérieurs et dirigeants de capital humain ont été interrogés dans 18 marchés, indique que les chefs d'entreprise se tournent vers un état d'esprit axé sur les personnes et l'amélioration de l'expérience des talents pour lutter contre la pénurie.

À l'échelle mondiale, quatre dirigeants d'entreprise sur cinq (84 %) déclarent qu'ils se concentrent plus que jamais sur l'expérience des talents, ce qui montre que le pouvoir s'est déplacé vers les employés, dans un contexte de "grande démission" dans de nombreux pays. En conséquence, les employeurs mettent en œuvre des stratégies qui remettent les personnes au centre de la croissance de leur entreprise.

Pourtant, le sondage a également révélé que plusieurs organisations ne parviennent pas complètement à mettre en œuvre leurs stratégies en matière d'expérience des talents. Par exemple, seulement 40 % des entreprises canadiennes offrent plus de moyens pour les talents de donner leur avis sur les politiques et les procédures de l'entreprise. Et si 82 % des employeurs à travers le monde affirment que le fait de se concentrer sur le bien-être des employés les aide à combattre la rareté de talents, seulement 67 % des employeurs au Canada sont du même avis.

« En 2022, les sociétés canadiennes réévaluent et repositionnent leurs stratégies d'acquisition de talent. Pour réussir et s'assurer de retenir et d'attirer les talents, les dirigeants canadiens doivent comprendre les attentes de leurs employés et prioriser leurs besoins, ce qui contribuera à façonner leur stratégie d'entreprise", a déclaré Veronica Frisch, vice-présidente exécutive et responsable de Randstad Sourceright au Canada.

Les données indiquent que les intentions en lien avec l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) sont là, mais que les compagnies n'en font peut-être pas suffisamment pour protéger leurs objectifs. Alors que 88 % des dirigeants canadiens confirment que l'EDI fait partie intégrante de leurs stratégies de gestion des talents et de tout ce qu'ils font, lorsqu'il s'agit de comparer la pratique à la théorie, seulement 54 % affirment que leurs pratiques d'embauche ont soutenu leurs objectifs de diversité en 2021. Ceci suggère que les organisations ont peut-être mis leurs initiatives en veilleuse tandis qu'elles géraient des urgences opérationnelles et une demande d'embauche accrue l'année dernière.

« Les entreprises canadiennes devront mieux comprendre comment l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu de travail ne forment qu'un des éléments fondamentaux de leur stratégie en matière de ressources humaines. En réalité, en maintenant l'élan de leurs efforts d'EDI, elles élargiront leurs bassins de talents et auront un meilleur accès à des professionnels hautement qualifiés", a ajouté Veronica Frisch.

Alors que le deux tiers (66 %) des chefs d'entreprises canadiennes planifient embaucher massivement cette année, ils doivent aussi penser autrement pour combler les postes. Cinquante pour cent d'entre eux estiment que la requalification et l'amélioration des compétences de leur personnel sont autant de manières efficaces de faire face aux défis de la rareté de main-d'œuvre.

Lorsqu'on leur a demandé quels étaient les leviers les plus efficaces pour lutter contre la pénurie de talents, les réponses les plus fréquentes des employeurs au Canada ont été les suivantes : constituer des bassins de talents pour les besoins futurs, offrir des conditions de travail flexibles, augmenter les salaires et offrir des primes à l'embauche, rechercher des talents en dehors de leurs zones géographiques habituelles et engager davantage de personnel occasionnel.

Les directeurs des ressources humaines (DRH) et les chefs d'entreprise subissent également une pression sur les coûts. En effet, 56 % des répondants canadiens ont déclaré que leur stratégie d'acquisition de talents est davantage axée sur la création de valeur que sur la réalisation d'économies, ce qui représente un creux de six ans et une baisse de 20 points par rapport aux résultats de 2021.

Cela survient alors que la pénurie de talents créé un impact sur les résultats et la productivité dans le monde entier. Un quart (25 %) des personnes interrogées mondialement dans le cadre de l'étude Talent Trends ont déclaré avoir subi une baisse de rentabilité en raison de la pénurie de talents, et le même nombre (25 %) a dû réduire le niveau de service fourni à leurs clients.

Talent Trends Randstad Sourceright 2022

Principales conclusions du rapport pour les entreprises canadiennes

30 % des dirigeants en capital humain affirment que la pénurie de talents est un point sensible majeur. C'est la réponse la plus citée, suivie par le départ à la retraite des talents ou le choix volontaire de quitter le lieu de travail (30 %) et la concurrence accrue pour les meilleurs talents (16 %).

66 % des compagnies prévoient embaucher de façon extensive au cours des 12 prochains mois.

80 % croient que de mettre le bien-être personnel au premier plan est important pour les postulants en ce qui a trait à la culture d'entreprise. 62 % investissent également dans la culture du lieu de travail, la rétroaction des employés et les systèmes d'engagement pour mieux sonder les sentiments des employés et comprendre leurs besoins.

50 % des cadres supérieurs et dirigeants de capital humain s'attendent à ce que leur personnel permanent travaille à distance au moins une partie du temps, et 65 % ont demandé aux employés de revenir sur place au moins quelques jours par semaine.

56 % des répondants canadiens ont déclaré que leur stratégie d'acquisition de talent mise davantage sur la création de valeur plutôt que sur la réalisation d'économies, ce qui représente une baisse de 20 points par rapport aux résultats de 2021.

À propos du rapport Talent Trends Randstad Sourceright

Notre rapport d'étude Talent Trends 2022 (en anglais seulement) comprend les points de vue de plus de 900 des cadres supérieurs et dirigeants du capital humain de 18 marchés partout dans le monde.

À propos de Randstad Sourceright

Randstad Sourceright est un chef de file mondial de solutions de gestion de talents, principale force motrice de stratégies en acquisition de talents et en gestion de capital humain pour les employeurs les plus performants du monde. Randstad Sourceright habilite ces entreprises à tirer parti de la stratégie Humain en tête qui équilibre l'utilisation de technologies innovantes avec des connaissances d'experts, soutenant les deux organisations et les gens à atteindre leur plein potentiel. En tant que société d'exploitation de Randstad N.V. - chef de file mondial en services RH avec un revenu de 20,7 € billion - les experts techniques et les leaders éclairés de Randstad Sourceright à travers le monde développent et font évoluer en permanence nos solutions à travers l'externalisation des processus de recrutement (RPO), les programmes de gestion des ressources (MSP) et les solutions complètes de gestion des talents. Apprenez-en davantage sur le site randstadsourceright.ca.

SOURCE Randstad Sourceright

Renseignements: Pour plus d'information ou pour confirmer une entrevue avec un porte-parole de Randstad Sourceright, veuillez svp communiquer avec : Patricia Archambault, 514 710-1044, [email protected]