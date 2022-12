SAINT JOHN, NB, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, l'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Dr Paul Mazerolle, président et vice-chancelier de l'Université du Nouveau-Brunswick, et Dr Petra Hauf, vice-présidente pour le campus de Saint John de l'Université du Nouveau-Brunswick, ont annoncé un financement conjoint de 38 millions de dollars pour la construction du Centre d'innovation en santé et en développement social au campus de Saint John de l'Université du Nouveau-Brunswick.

Dans le cadre du projet, on prévoit la démolition de la bibliothèque Ward-Chipman, qui est présentement vacante, et la construction d'un nouveau bâtiment de trois étages et demi, d'une superficie de 65 000 pieds carrés, qui deviendra le Centre d'innovation en santé et en développement social. Le nouveau bâtiment sera relié à des sentiers de marche situés à proximité, à un réseau de tunnels souterrains et à une route périphérique donnant sur le quadrilatère du campus et sur la rivière Kennebecasis.

Le nouveau centre sera conçu et construit de manière à conserver une faible empreinte carbone grâce à des normes de construction écologique, et il visera une certification LEED. Centre d'innovation en santé et en développement social améliorera l'accès, pour la collectivité, à des installations d'enseignement et de recherche de pointe, ainsi qu'à des espaces d'apprentissage et d'étude informels, tout en favorisant un campus durable et éconergétique.

Grâce à cet investissement, le campus de Saint John de l'Université du Nouveau-Brunswick va devenir un pôle de recherche et d'innovation en santé, encourageant ainsi plus d'étudiants à choisir la santé comme domaine d'études et comme profession. Cela renforcera le système de santé de la province et bénéficiera à tous les Néo-Brunswickois et toutes les Néo-Brunswickoises.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Les Canadiens sont des pionniers en matière de recherche dans le domaine de la santé, et ce depuis longtemps. Il existe ici une tradition d'excellence et d'innovation - et grâce à ce partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le campus de Saint John de l'Université du Nouveau-Brunswick, nous bâtissons sur les fondements de cet héritage. Tous les Néo-Brunswickois et tous les Canadiens bénéficieront des fruits du travail qui aura lieu au sein de cette nouvelle installation. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans une infrastructure de pointe qui soutiendra la croissance du secteur des sciences de la santé et de la technologie dans la province. Ce centre accueillera un nouveau programme interdisciplinaire de premier cycle de quatre ans en santé, ainsi qu'une installation de recherche pour les scientifiques, les innovateurs et les entrepreneurs. Il s'agit d'un développement important dans la transformation du secteur des soins de la santé du Nouveau-Brunswick. »

L'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

« Notre gouvernement est fier d'appuyer cet important projet, qui donnera aux étudiants de l'UNB à Saint John les installations dont ils ont besoin pour se préparer à des carrières fructueuses dans le domaine des soins de santé et de la recherche. Nous savons que l'accès à des installations d'enseignement et de formation de haute qualité est essentiel pour former la main-d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin pour soutenir les bons emplois et la croissance économique d'aujourd'hui et de demain. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Le Centre d'innovation sanitaire et sociale est la plaque tournante de l'Initiative de santé intégrée de l'UNB, un programme ambitieux conçu pour transformer les soins de santé par l'éducation, la recherche, les partenariats, l'innovation et le transfert de connaissances. L'appui des gouvernements fédéral et provincial démontre qu'ils partagent notre vision d'un centre d'excellence basé à Saint John qui aura un impact sur notre province, le Canada atlantique et l'ensemble du pays. »

Paul Mazerolle, recteur et vice-chancelier de l'Université du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 15,2 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick verse 12 millions de dollars et l'Université du Nouveau-Brunswick fournit 10,8 millions de dollars.

investit 15,2 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick verse 12 millions de dollars et l'Université du Nouveau-Brunswick fournit 10,8 millions de dollars. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 675 millions de dollars dans 424 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

a investi plus de 675 millions de dollars dans 424 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick. Au cours de cette période, plus de 44 milliards de dollars ont été investis par Infrastructure Canada dans les collectivités du pays pour soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial, dont plus de 1,2 milliard de dollars pour des projets d'infrastructure liés à l'énergie verte.

Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les travaux du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, en vue de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de rendre les collectivités plus inclusives.

