Les subventions au loyer et plus de logements sociaux aident mais ne sont pas une solution miracle

OTTAWA, ON, le 28 nov. 2022 /CNW/ - L'aspiration fondamentale de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est de faire en sorte que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Malheureusement, de nombreuses régions du Canada sont confrontées à d'importants problèmes d'abordabilité et le coût du logement est une lourde charge à tous les niveaux de revenus. Il est évident que les personnes à faible revenu souffrent particulièrement du coût élevé du logement, mais c'est un problème qui met en péril la prospérité de tout le monde au Canada.

Si le manque d'abordabilité est un problème répandu, il ne peut pas y avoir de solution unique : apporter une aide financière et construire davantage de logements sociaux et abordables permettra d'aider les personnes à faible revenu, mais il faut également augmenter l'offre de logements pour le marché. Ces deux aspects sont liés, et il faut donc avancer sur les deux tableaux.

Ainsi, pour surmonter les problèmes d'abordabilité, il faut mettre en place diverses politiques gouvernementales et apporter des investissements de différentes sources, privées comme publiques. L'ampleur du défi est telle que le secteur privé doit participer : les gouvernements ne peuvent pas y arriver seuls.

L'économiste en chef adjoint de la SCHL, Aled ab Iorwerth, examine de plus près les problèmes d'abordabilité du logement auxquels sont confrontés tous les Canadiens dans son dernier article, Les gouvernements ne peuvent pas résoudre à eux seuls les problèmes d'abordabilité au Canada.

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Note d'information :

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Il s'agit d'un autre article qui s'inscrit dans une série de articles et rapports que nous publierons pour mieux comprendre les problèmes d'abordabilité du logement au Canada et combler les lacunes dans les connaissances.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Relations avec les médias, SCHL, [email protected]