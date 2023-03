LAVAL, QC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagnée de la députée fédérale de Vimy, Mme Annie Koutrakis, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, de la députée de Vimont, Mme Valérie Schmalt, du maire de Laval, M. Stéphane Boyer, ont souligné l'avancement d'une phase importante du projet de revitalisation et de reconstruction du quartier Val-Martin à Laval, amorcée en 2017. Ce sont au total plus de 69 millions de dollars que la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) auront investis dans cet ensemble immobilier de sept bâtiments, pour la construction de 235 logements et la régénération de 124 autres, tous destinés à des familles et des personnes seules.

Les SCHL et SHQ ont investi près de 28,2 millions de dollars, pour la reconstruction de 124 logements intégrés dans trois bâtiments existants, dont plus de 23,9 millions de dollars proviennent du gouvernement fédéral par l'entremise de l'Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l'infrastructure sociale sur l'Investissement dans le logement abordable et 4,3 millions de dollars proviennent de la SHQ.

La construction de quatre nouveaux bâtiments comptant 235 nouveaux logements a, quant à elle, été soutenue par des investissements supplémentaires de 29,2 millions de dollars et 1,95 million de dollars de la SHQ, par l'intermédiaire de ses programmes AccèsLogis Québec et Rénovation Québec, ainsi qu'une contribution supplémentaire du gouvernement fédéral totalisant 9,7 millions de dollars venant du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) dont le déploiement sur le territoire québécois est balisé par l'Entente Canada-Québec sur le logement.

La Ville de Laval a, pour sa part, accordé des aides financières représentant plus de 20,3 M$ dans ces projets de construction, incluant le dernier immeuble de 75 logements, actuellement en chantier. Ce bâtiment mixte abritera également le nouveau centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand, pour lequel les investissements municipaux s'élèvent à près de 25 M$.

Une autre phase en élaboration

Par ailleurs, l'Office municipal d'habitation de Laval planche déjà sur une nouvelle étape de revitalisation de ce quartier.

À cet effet, la SHQ a informé l'Office municipal d'habitation de Laval qu'elle s'engage à lui accorder un budget de 25,5 M$ pour lui permettre de financer des travaux de réfection, de décontamination et de remise en état de 74 logements.

En 2023, les premières interventions se concentreront pour l'ensemble immobilier du quadrilatère formé par le boulevard Pie-X, et les rues Brien, Henri-Bourassa et Wilfrid-Laurier.

Citations:

« Aujourd'hui, nous soulignons la réalisation d'un vaste chantier, sur le point d'être complété, qui a changé le visage d'un quartier tout entier. Les nouveaux logements sociaux et abordables qui y ont été construits procurent un milieu de vie plus agréable aux familles et personnes seules qui y vivent, dont plusieurs sont à faible revenu. Je salue l'engagement de nos partenaires dans ce dossier. Notre gouvernement est fier d'avoir investi dans ce projet qui témoigne de notre volonté d'augmenter l'offre de logements à prix abordable, adaptés aux réalités de toutes les régions du Québec. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise de Fonds national de co-investissement pour le logement et de financements bilatéraux, notre gouvernement investit dans le logement abordable, ici à Laval, et partout au Canada, afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront des centaines de familles à accéder à un logement abordable. C'est l'une des façons dont notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la SCHL

« Le projet Val-Martin est une réalisation de longue haleine qui revitalise tout un quartier et améliore la qualité de vie de nombreuses familles. Notre gouvernement a à cœur d'investir dans des projets de ce type qui améliorent la vie communautaire. Je félicite l'Office municipal d'habitation de Laval ainsi que la Ville de Laval pour leur grand travail. C'est toute la grande région de Laval qui en sort gagnante. » - Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Avoir un logement convenable est un droit de la personne essentiel à la dignité, à la sécurité et à l'inclusion. Cet ensemble résidentiel est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement unissent leurs forces. Grâce à cette collaboration, notre gouvernement contribue à ce que les personnes les plus vulnérables vivant à Laval aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Annie Koutrakis, députée fédérale de Vimy

« Le projet Val-Martin est une représentation concrète de notre vision en matière d'abordabilité des logements et de saine densification des quartiers, d'autant plus que le centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand vient répondre à des besoins réels de la population et des organismes. C'est dans cet esprit que nous avons tenu le premier Sommet de l'habitation du Québec: donner l'élan nécessaire pour que des actions comme celles-ci soient posées. Cette collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral démontre notre forte progression. » - Stéphane Boyer, maire de Laval

« La mission de l'Office municipal d'habitation de Laval est claire. Nous visons à offrir des logements sociaux et abordables de qualité, à développer notre parc immobilier afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et à veiller à en faire des milieux de vie sécuritaires, inclusifs, stimulants et conviviaux afin d'améliorer concrètement la qualité de vie des gens y habitant. »- Flavia Alexandra Novac, présidente de l'Office municipal d'habitation de Laval

Faits en bref:

Jusqu'à 188 des 235 locataires des logements construits dans le cadre du programme AccèsLogis Québec peuvent bénéficier du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval .





. L'Office municipal d'habitation de Laval a également obtenu des aides financières totalisant 3,9 M$ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, ces aides sont financées à parts égales par la SHQ et la Ville de Laval .

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèque et de logements

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Brittany Hendrych, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Philippe Couture, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]