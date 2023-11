BAIE-JAMES, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Afin d'améliorer la sécurité de la population ainsi que les services de télécommunications, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités ainsi que le ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, annoncent une aide financière de 56 907 036 $ à Eeyou Mobilité afin d'étendre la couverture cellulaire sur plusieurs routes de la région Eeyou Istchee Baie-James.

Près de 37 millions de dollars, consacrés à la première phase du projet, permettront d'offrir une couverture d'environ 47 % des 1 900 kilomètres de routes de la région par le déploiement de 30 sites de tours de communication longeant notamment la route Billy-Diamond, les routes 113, 167, 109, une portion de la route du Nord. Le déploiement d'un site cellulaire est aussi prévu au relais routier du km 381 de la route Billy-Diamond.

En ce qui concerne la seconde phase, une somme de 20 millions de dollars permettra de bonifier la couverture par la construction de 16 sites cellulaires projetés le long des routes d'accès aux communautés. Le déploiement de sites stratégiques vise à couvrir des terrains de piégeage cris, des zones fréquentées pour la chasse et la pêche ainsi que des sites industriels et miniers.

« Notre gouvernement est fier d'investir plus de 28 millions de dollars dans le déploiement à grande échelle de ce réseau mobile sans fil pour desservir la région Eeyou Istchee Baie-James. Ce financement permettra de pallier au fossé numérique qui touche les communautés de la région et contribuera à assurer une sécurité accrue pour les résidents et les automobilistes qui parcourent ces routes. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Votre gouvernement s'est engagé à mettre sur pied différentes mesures afin de desservir l'ensemble du Québec. L'aide financière annoncée aujourd'hui constitue un excellent exemple de la détermination et des efforts déployés à la mise en place des solutions durables pour la couverture cellulaire. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« L'appui de la Société du Plan Nord, à hauteur de 11 millions de dollars, à cette initiative d'Eeyou Mobilité contribuera assurément au développement durable du territoire qui s'étend au nord du 49e parallèle. La population, les travailleurs et les entreprises bénéficieront de meilleures communications, d'une logistique simplifiée et d'une sécurité améliorée. Je me réjouis de cette grande avancée pour les habitants et les visiteurs! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Le déploiement de services de télécommunications dans le Nord-du-Québec présente des défis colossaux, tant le territoire est vaste et isolé. Cet investissement de plus de 28 M$ de la part du gouvernement du Québec permettra aux citoyennes et aux citoyens des régions éloignées de bénéficier de la même modernité que s'ils résidaient dans les grands centres. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Avoir accès à une couverture cellulaire adéquate est un besoin plus qu'indispensable pour l'ensemble de la population du Québec. Une couverture cellulaire de qualité, c'est aussi une sécurité accrue, une communication facilitée, un lien fiable avec le reste du monde. Ce projet essentiel aura assurément des répercussions positives sur la qualité de vie des citoyens de la région. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

« Cet investissement en infrastructure de 57 millions de dollars améliorera grandement les conditions de vie de notre population. En fournissant une couverture cellulaire de premier ordre dans tout le territoire d'Eeyou Istchee, le projet d'Eeyou Mobilité contribuera de manière significative à la connectivité de la région, tout en faisant de la sécurité une priorité et en permettant que nous puissions toujours être rejoints lorsque nous nous déplaçons dans notre vaste territoire. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les parties prenantes pour leur engagement inébranlable à l'égard de ce projet important, un besoin dans notre région depuis fort longtemps. »

Mandy Gull-Masty, Grande Cheffe, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la Nation crie

« Eeyou Mobilité Inc. est très enthousiaste d'avoir l'opportunité de fournir ce service très attendu aux habitants d'Eeyou Istchee et de la Baie-James. Alors que nous avons complété le déploiement du service dans toutes les communautés de la région, la pièce manquante du casse-tête restait la couverture des différentes routes de la région. L'infrastructure cellulaire étendue que nous déployons le long des routes améliorera grandement l'accessibilité et la sécurité des personnes qui vivent et voyagent dans la région, ainsi que la performance et la portée des activités commerciales et des services gouvernementaux dans tout le Nord-du-Québec. Nous sommes reconnaissants aux gouvernements du Québec et du Canada de soutenir cette initiative essentielle. »

Henry Gull, président d'Eeyou Mobilité

« Cette importante annonce est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme puisqu'elle permet de concrétiser un projet d'une envergure colossale, mais essentiel pour la population. La couverture cellulaire sur le territoire contribuera à la fois à la vitalité socioéconomique d'Eeyou Istchee Baie-James et à la sécurité des citoyens jamésiens et cris. Merci aux partenaires financiers et de mise en œuvre. »

René Dubé, président du conseil d'administration de l'Administration régionale Baie-James

Faits en bref

Pour la phase 1 du projet, la contribution du gouvernement du Canada s'élève à 18 404 824 $. De son côté, le ministère du Conseil Exécutif du Québec contribue 10 404 824$ alors que l'investissement de la Société du Plan Nord est de 8 000 000 $. Pour la phase 2, le gouvernement du Canada investit 10 048 694 $ alors que le ministère du Conseil Exécutif du Québec contribue 7 048 694 $. La Société du Plan Nord contribue 3 000 000 $ pour cette deuxième phase du projet.

s'élève à 18 404 824 $. De son côté, le ministère du Conseil Exécutif du Québec contribue 10 404 824$ alors que l'investissement de la Société du Plan Nord est de 8 000 000 $. Pour la phase 2, le gouvernement du investit 10 048 694 $ alors que le ministère du Conseil Exécutif du Québec contribue 7 048 694 $. La Société du Plan Nord contribue 3 000 000 $ pour cette deuxième phase du projet. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 17 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Québec dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada , avec une contribution fédérale totale de plus de 265 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 247 millions de dollars.

, avec une contribution fédérale totale de plus de 265 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 247 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement du gouvernement du Canada est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière d'évaluation environnementale et de consultation des peuples autochtones. Les consultations avec la Nation Crie sont en cours.

est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière d'évaluation environnementale et de consultation des peuples autochtones. Les consultations avec la Nation Crie sont en cours. Le financement du ministère du Conseil exécutif est possible grâce au programme Québec haut débit qui a pour objectif de soutenir financièrement des projets qui offrent aux citoyens, aux organismes et aux entreprises situés en milieu rural une connexion Internet haut débit, incluant un service sans fil mobile.

La somme de 11 millions de dollars octroyée par la Société du Plan Nord provient du Fonds du Plan Nord. La Société du Plan Nord a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique du Québec. Elle le fait en conformité avec les orientations définies par le gouvernement et en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

