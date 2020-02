Les gouvernements du Canada et du Québec investissent pour améliorer l'accès à une source d'énergie renouvelable dans le nord du Québec

BAIE-JAMES, QC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Investir de façon stratégique dans des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques est essentiel pour bâtir des communautés plus fortes et plus inclusives où tous ont la possibilité de réussir.

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint pour raccorder le relais routier du kilomètre 381 de la route de la Baie-James au réseau de distribution d'électricité d'Hydro-Québec grâce à une ligne électrique d'environ 41 kilomètres.

L'exploitation de ce relais est cruciale puisqu'il est le seul sur la route de la Baie-James, qui s'étire sur 620 kilomètres. Le relais dessert une population de plus de 11 000 personnes, dont plusieurs communautés de la nation crie, en offrant des services de restauration, d'hébergement, de distribution de carburant ainsi qu'un service de dépannage mécanique. Le site utilise actuellement l'énergie de génératrices fonctionnant au diesel. Les travaux donneront accès à une source d'énergie plus efficace et plus fiable, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre.

Le coût global du projet s'élève à plus de 4,8 millions de dollars. Le gouvernement du Canada y investit plus de 2,2 millions de dollars par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. De son côté, le Gouvernement du Québec investit plus de 2,6 millions de dollars pour la réalisation de ce projet, grâce à une mise de fonds de la Société de développement de la Baie-James (SDBJ) et au programme ÉcoPerformance.

Citations

« Je suis très heureuse de souligner notre contribution à cet important projet qui contribuera à protéger l'environnement et à créer une économie axée sur la croissance écologique. En réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles, ce relais routier pourra diminuer son empreinte carbone. Nous avons de l'ambition pour nos régions, car elles sont le moteur de notre succès en tant que pays. C'est pourquoi nous veillons à ce qu'elles reçoivent leur juste part du financement des infrastructures afin de stimuler l'économie locale et de créer de bons emplois pour renforcer la classe moyenne partout au Canada. »

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

« Le développement de l'énergie renouvelable est une priorité pour notre gouvernement. Les communautés du Nord-du-Québec ont, elles aussi, le désir de pouvoir tirer profit d'une énergie propre dans leurs projets de développement social ou économique. Grâce aux fonds investis, c'est plusieurs communautés ainsi que de nombreux travailleurs et touristes de la région qui bénéficieront de cette transition énergétique. »

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien

« Je me réjouis de l'implication de notre gouvernement dans ce projet d'infrastructure qui aura non seulement un impact positif sur l'environnement, mais également sur la sécurité des utilisateurs de la route de la Baie-James. C'est, en effet, plus de 530 000 litres de diesel qui cesseront annuellement d'être livrés et consommés au relais routier du km 381. Nous croyons fermement que c'est grâce à des investissements dans des projets stratégiques, tels que celui-ci, que la région du Nord-du-Québec poursuivra son développement. »

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour

« Pour la circonscription d'Ungava, il s'agit d'une excellente nouvelle. Cette annonce vient combler un besoin réel dans cette partie de notre région. Nous aurons une infrastructure complète, plus verte, mais qui également, saura répondre à la demande des gens voyageant sur ce territoire. »

Le député d'Ungava, M. Denis Lamothe

« Cet investissement démontre bien la volonté de nos gouvernements de s'engager dans une démarche significative afin d'encourager et de soutenir le développement du Nord-du-Québec. À terme, ce projet nous permettra de réaliser une économie de coûts d'exploitation du relais routier du km 381 en plus de nous permettre d'offrir un meilleur service à nos clients. »

Le président-directeur général de la Société de développement de la Baie-James, M. Alain Coulombe

Faits en bref

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, dans le transport en commun, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, dans le transport en commun, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, tels que des projets visant des installations servant à assurer la sécurité alimentaire, la sécurité des routes locales ou l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le programme ÉcoPerformance vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des organisations par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés. Il est financé par le Fonds vert, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, ainsi que par la quote-part perçue des distributeurs d'énergie.

La Loi sur le développement de la région de la Baie James , qui a créé la SDBJ, a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 1971. Par conséquent, la SDBJ existe depuis plus de 45 ans. Sa mission est de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins.

Liens connexes

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure - Québec : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Programme ÉcoPerformance : www.transitionenergetique.gouv.qc.ca

Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques : www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp

Politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec : https://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/

Sources

Alex Howell

Directrice des communications et attachée de presse

Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Tél. : 819-420-7043

Courriel : [email protected]

Claude Potvin

Directrice des communications et attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 418-643-7295

Carl Charest

Directeur des communications et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Tél. : 418-454-4817

Courriel : [email protected]

Alain Coulombe, MBA

Président-directeur général

Société de développement de la Baie-James

Tél. : 819-739-4717, poste 1250

Téléc. : 819-739-4329

Courriel : [email protected]

Pour information :

Relations avec les médias

Infrastructure Canada

Tél. : 613-960-9251

Sans frais : 1-877 250-7154

Courriel : [email protected]

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

Relations avec les médias

Développement économique Canada pour les régions du Québec

Tél. : 514-283-7443

Courriel : [email protected]

Transition énergétique Québec

Courriel : [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Liens connexes

https://mern.gouv.qc.ca/