MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Ville de Montréal, sont heureux de souligner une avancée importante dans le projet de l'organisme Chez Doris, qui prévoit la création d'une maison de chambres pour femmes en difficulté. En effet, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé la signature d'une convention avec cet organisme qui a mené a l'octroi d'un soutien financier de 7 millions $ du gouvernement du Canada. Grâce a cette somme, Chez Doris sera en mesure d'acquérir et de transformer deux immeubles reliés situés sur la rue Saint-Hubert, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Le projet, dont le coût de réalisation est estimé à 10,5 M$, offrira un milieu de vie sécuritaire de 19 chambres à des femmes vulnérables ayant vécu de l'itinérance ou à risque d'en vivre. Les locataires auront la possibilité de séjourner dans cet espace pour une période variant de trois mois à deux ans, ce qui leur permettra de reprendre le contrôle de leur vie en développant des habitudes positives et en renforçant leur autonomie. De plus, un soutien communautaire leur sera fourni pour encourager les échanges, leur intégration et l'amélioration de leur qualité de vie.

La mise en œuvre de ce projet est rendue possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant la deuxième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Le gouvernement du Québec allouera pour sa part un supplément au loyer, ce qui permettra aux futures résidentes de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Cela pourrait représenter un investissement de 2,6 M$ sur 20 ans.

« Les logements des Canadiens et des Canadiennes doivent leur permettre de vivre de façon sûre, digne et abordable. En créant plus de logements comme les 19 logements ici à Ville-Marie, nous avançons vers une société plus juste où les femmes vulnérables peuvent se loger convenablement. » - L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement est dédié à soutenir ceux qui en ont besoin. À partir de l'initiative dans laquelle on a investi à Montréal, on vient aider significativement des femmes vulnérables. Ces 19 logements qui leur sont dédiés sont plus qu'un toit sécuritaire et stable. Pour ces résidentes, ils'agit d'un véritable foyer dans lequel elles pourront s'épanouir. Un nouveau départ! - Soraya Martinez Ferrada, Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et députée d'Hochelaga

« Je suis heureuse de constater que le projet de l'organisme Chez Doris franchit une étape supplémentaire. Une fois réalisée, la construction de ce milieu de vie donnera de l'espoir à des femmes qui veulent développer leur autonomie et reprendre le contrôle de leur vie. Le gouvernement du Québec est fier de donner un élan supplémentaire à leur motivation en accordant des suppléments au loyer aux résidentes, leur permettant ainsi de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation au gouvernement du Québec

« L'offre supplémentaire de logements supervisés répondant aux besoins spécifiques des femmes est une très bonne nouvelle et je tiens à féliciter l'organisme Chez Doris ainsi que tous les partenaires qui ont assuré la réussite de ce projet. Je m'en réjouis d'autant plus que cette initiative est parfaitement alignée avec la vision de notre gouvernement, qui mise sur l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir afin de favoriser leur mieux-être et le retour vers l'autonomie. La lutte contre l'itinérance est une priorité du Québec et je suis très heureux de voir tous les partenaires se serrer les coudes pour soutenir les organismes qui y travaillent au quotidien. » - Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux au gouvernement du Québec

« Dans un contexte où les besoins en itinérance ont été exacerbes, notamment par la pandémie, il était important de donner les moyens à l'organisme Chez Doris pour assurer la réalisation de ce projet qui offrira une aide essentielle à des femmes vulnérables a risque d'itinérance. Cette future maison de chambres répond à un besoin pressant dans la métropole. Nous réitérons aujourd'hui qu'il est essentiel de travailler tous ensemble pour offrir des logements et des services adaptés aux différentes réalités qui touchent les citoyennes en difficultés à Montréal. » - Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« C'est un réel bonheur de venir confirmer le financement d'un nouveau projet de logements sociaux porté par l'organisme Chez Doris. Il permettra à une vingtaine de femmes dans le besoin, d'avoir un toit avec des services adaptés pour les accompagner à regagner une stabilité. On voit à quel point ces projets font toute la différence dans le quotidien des personnes vulnérables. Continuons ensemble d'en faire davantage. Pour notre administration, l'habitation accompagnée des services adaptés, c'est la réponse adéquate pour offrir des milieux de vie dignes pour les plus vulnérables de notre société. » - Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Grâce aux mêmes partenariats gouvernementaux ainsi qu'aux bailleurs de fonds privés, nous avons pu ouvrir un refuge d'urgence de nuit pour les femmes en situation d'itinérance en septembre dernier. Nous croyons que la résidence de transition soulagera le fardeau qui repose sur le refuge de nuit qui est actuellement très sollicité et contribuera ainsi à réduire l'itinérance féminine à Montréal. » - Marina Boulos-Winton, Directrice générale, Chez Doris

La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 7 M$ à l'organisme à but non lucratif Chez Doris afin d'acquérir et de convertir en une maison de chambres deux immeubles situés dans l'arrondissement Ville-Marie . Ce soutien est rendu possible par le gouvernement du Canada qui s'est impliqué financièrement dans ce projet via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant la première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).





afin d'acquérir et de convertir en une maison de chambres deux immeubles situés dans l'arrondissement . Ce soutien est rendu possible par le gouvernement du qui s'est impliqué financièrement dans ce projet via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant la première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Ce projet offrira 19 chambres à des femmes vulnérables à risque d'itinérance. Devant les besoins grandissant en matière de logement, ce projet permettra à l'organisme Chez Doris de développer de nouvelles installations pour accueillir les femmes en difficulté.





développer de nouvelles installations pour accueillir les femmes en difficulté. Le gouvernement du Québec alloue 12 suppléments au loyer, ce qui permet aux 21 futures résidentes de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide est assumée à 90 % par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et à 10 % par la Ville de Montréal.

Créée en 1977, La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris Inc. est un organisme de bienfaisance offrant des services et des programmes afin de répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes vulnérables et en situation d'itinérance. Ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il propose entre autres des lits d'urgence, des repas, un programme d'aide aux Inuits, des services de santé et de santé mentale, un service de fiducie volontaire, ainsi que des activités socio récréatives. En 2022,l'organisme a ouvert son premier centre d'hébergement d'urgence pouvant accueillir vingt-quatre femmes en situation d'itinérance.





Pour l'ensemble des projets du volet « Grandes villes » des phases 1 et 2 de l'ICRL, la Ville de Montréal accompagne les organismes porteurs tout au long de leur projet. En plus d'offrir un soutien technique, la Ville s'assure de la viabilité des projets et du maintien à long terme du caractère abordable des logements. Au total, 19 projets, représentant plus de 370 unités, sont sélectionnés grâce à la contribution financière de plus de 103 M$ du gouvernement du Canada , dans le cadre du volet « Grandes villes » de l'Entente Canada-Québec concernant l'ICRL, et au soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

