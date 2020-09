Grâce à cet équipement, l'OIC sera en mesure d'appliquer de nombreuses méthodes d'essai standard pour évaluer la performance des produits respiratoires, ce qui lui permettra de certifier ou d'approuver un produit pour une utilisation en moins de deux semaines. Le délai d'attente actuel est de douze semaines.

Ces efforts d'une entreprise manitobaine faciliteront l'accès à l'EPI pour un retour au travail et à l'école en toute sécurité, en plus d'améliorer la santé et la sécurité des professionnels de première ligne et, en fin de compte, de tous les Manitobains.

« La sécurisation de notre chaîne d'approvisionnement nationale en équipements de protection individuelle est absolument essentielle pour lutter contre la COVID-19, a déclaré la ministre Joly. Cet investissement des gouvernements fédéral et provincial permettra pour la première fois de mettre à l'essai l'EPI dans l'Ouest canadien. Cet énorme pas en avant permettra aux Canadiens d'avoir accès à l'EPI six fois plus rapidement qu'auparavant, nous aidera à nous préparer à la prochaine étape de la pandémie et permettra aux personnes en première ligne de disposer des outils dont elles ont besoin pour protéger les Canadiens. »

« La pandémie de COVID-19 a montré clairement que nous avons besoin de chaînes d'approvisionnement locales et sûres pour les produits médicaux essentiels, y compris l'équipement de protection individuelle. C'est pourquoi nous avons investi dans le développement de la production locale de masques N-95 avec Precision ADM et d'autres entreprises, a déclaré le ministre Helwer. L'investissement de 200 000 $ du Manitoba dans cette initiative aidera ces entreprises locales à mettre rapidement à l'essai ces produits, ce qui permettra à nos fournisseurs de soins de santé de première ligne d'avoir les produits dont ils ont besoin pour que les patients de la province reçoivent en toute sécurité des soins de qualité. »

L'Orthopaedic Innovation Centre fournira des services d'essai de haute précision, de mesure, de consultation, de développement de produits et de fabrication numérique (additive et soustractive) selon le principe de recouvrement des coûts pour les secteurs médical, dentaire, vétérinaire, aérospatial et d'autres secteurs industriels à forte valeur ajoutée.

Le centre évaluera et élaborera également de nouvelles technologies liées aux produits et services médicaux, dentaires, vétérinaires, aérospatiaux et d'autres secteurs industriels. Il est situé à Winnipeg, au Concordia Hip and Knee Institute.

« L'OIC est extrêmement reconnaissant du financement fourni par DEO et la province du Manitoba pour soutenir cette initiative, a déclaré Martin Petrak, PDG du Orthopaedic Innovation Centre. L'OIC est bien placé pour devenir rapidement un service accrédité d'essai de filtres et de respirateurs au Canada afin de protéger nos travailleurs de la santé de première ligne pendant cette pandémie et les prochaines crises dans le domaine des soins de santé. L'OIC a fait ses preuves en matière d'essai d'appareils médicaux de classe mondiale, ce qui, je le sais, se traduira par le succès de cette nouvelle offre de services. »

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Alexander Cohen, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Caitlin MacGregor, Attachée de presse, Services centralisés Manitoba, [email protected]; Trevor Gascoyne, Directeur des opérations, Orthopedic Innovation Centre, [email protected]

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/