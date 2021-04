Les résidents des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de cette connectivité accrue

OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connexion à Internet. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse puisque nous sommes nombreux à travailler, à apprendre et à communiquer avec nos amis et nos familles depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de Canadiens demeurant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, l'honorable Daniel Vandal, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement conjoint avec le gouvernement Tłı̨chǫ de près de 11 millions de dollars pour que des services Internet haute vitesse puissent être offerts aux résidents des régions rurales de Whatì dans la région de North Slave. Le ministre Vandal était accompagné du député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, de la ministre des Finances et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caroline Wawzonek, et du chef de Whatì, Alfonz Nitsiza, du gouvernement Tłı̨chǫ. Ce projet permettra de brancher à Internet haute vitesse 152 ménages mal desservis des Territoires du Nord-Ouest. Les fonds sont attribués de la façon suivante :

5 millions de dollars proviennent du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada

3 millions de dollars sont octroyés par l'entremise de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

1,5 million provient du gouvernement Tłı̨chǫ

1,4 million est attribué par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Le Fonds pour la large bande universelle, qui est assorti d'une enveloppe de 1,75 milliard de dollars, a été lancé le 9 novembre 2020. Le projet annoncé aujourd'hui a été approuvé dans les six mois suivant le lancement officiel du programme. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité à 100 %.

L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) appuie les territoires au moyen d'une série de programmes de développement économique et effectue des investissements essentiels dans l'infrastructure économique, comme la large bande, pour aider les peuples nordiques et autochtones des territoires à atteindre l'autosuffisance. CanNor soutient le projet du gouvernement Tłı̨chǫ en aidant à financer les coûts associés aux services d'ingénierie, à la construction et au déploiement des câbles de fibre optique qui relieront les résidents de Whatì. L'accès à un service Internet rapide et fiable est essentiel à la pleine participation des peuples nordiques et autochtones à tous les aspects de la société moderne.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer l'infrastructure essentielle dans les Territoires du Nord-Ouest. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a approuvé plus de 185 projets d'infrastructure dans des communautés des Territoires du Nord-Ouest qui représentent au total plus de 634 millions de dollars en investissement fédéral. Ces investissements ont permis l'ajout ou la réfection de 61 km de route pour rendre nos communautés plus sécuritaires, ainsi que la réalisation de plus de 13 projets visant à donner aux résidents des sources plus durables et plus propres d'eau potable.

Citations

« L'accès à des connexions Internet rapides et fiables est essentiel pour tous ceux qui vivent et travaillent dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris les communautés rurales, éloignées et autochtones. Cet investissement permettra à 152 foyers de la région de North Slave d'avoir un accès fiable à Internet haute vitesse, ce qui contribuera à créer des emplois, à améliorer la prestation de services essentiels comme les soins de santé et les services d'apprentissage en ligne, et à garder les familles branchées. Notre gouvernement continuera de faire des investissements essentiels dans les infrastructures comme celles-ci afin d'améliorer la qualité de vie et de créer de plus grandes possibilités économiques pour les résidents de l'Arctique et du Nord et pour tous les Canadiens. »

- Le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal

« L'accès à une connexion stable ouvrira de nouvelles possibilités pour Whatì et d'autres communautés des Territoires du Nord-Ouest. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets Internet haute vitesse dans les Territoires du Nord-Ouest, car ils aident à combler le fossé numérique et à stimuler la croissance économique et la création d'emplois. »

- La ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, l'honorable Mélanie Joly

« Les personnes qui, comme moi, vivent dans de petites communautés nordiques savent qu'il est très difficile pour bon nombre de Canadiens d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Par l'investissement effectué aujourd'hui, le gouvernement du Canada aide à combler le fossé numérique dans la communauté de Whatì et permet à ses résidents de profiter pleinement de tout ce que l'Internet a à offrir. Toutes mes félicitations au gouvernement Tłı̨chǫ pour le succès de sa demande de financement. Je me réjouis déjà de voir Whatì connecté à la fois par des routes ouvertes durant toute l'année et par la fibre optique dans un proche avenir. »

- Le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod

« La pandémie de COVID-19 a fait ressortir une réalité que nous connaissions déjà : l'accès universel à un service Internet haute vitesse fiable est essentiel au bien-être de nos communautés. Notre gouvernement travaille à promouvoir et à soutenir les investissements d'envergure dans l'infrastructure pour accroître l'accessibilité à la large bande et à la haute vitesse dans le territoire. Toutefois, c'est une tâche impossible sans de robustes partenariats. Le projet de déploiement de la fibre à Whatì est un bel exemple de ce qui peut être fait quand tous les gouvernements travaillent main dans la main pour répondre aux besoins de la population. »

- La ministre des Finances et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caroline Wawzonek

« Ce projet est un bel exemple des choses très positives qui peuvent arriver quand le gouvernement Tłı̨chǫ travaille en étroite collaboration avec ses partenaires du gouvernement fédéral, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, de Northwestel et de sa propre Tłı̨chǫ Business Arm pour concrétiser des projets qui seront utiles au peuple Tłı̨chǫ, comme celui du déploiement de la fibre optique à Whatì. »

- Le chef Alfonz Nitsiza

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 1,75 milliard de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021 et les demandes sont à l'étude.

les demandes sont à l'étude. Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

