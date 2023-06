SASKATOON, SK, le 22 juin 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont annoncé aujourd'hui l'inauguration de huit logements abordables pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des problèmes de santé mentale de Saskatoon.

Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ainsi que des représentants de la Saskatchewan Housing Corporation, de la Ville de Saskatoon et de la National Affordable Housing Corporation, ont officiellement célébré l'inauguration de huit logements à Aspen Heights, à Saskatoon.

Ces logements neufs sont situés au 345, Feheregyhazi Boulevard à Saskatoon. Huit maisons en rangée superposées, dont six de deux chambres et deux de trois chambres, y ont été construites. L'ensemble résidentiel offre des logements abordables à 10 personnes ayant une déficience intellectuelle ou des problèmes de santé mentale.

Le financement fourni à l'ensemble Aspen Heights comprend :

280 000 $ dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et la aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 260 000 $ de la National Affordable Housing Corporation;

204 130 $ de la Ville de Saskatoon .

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a fait construire huit logements abordables pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des problèmes de santé mentale à Saskatoon. Cet investissement, et d'autres investissements semblables partout au pays, représentent l'engagement du gouvernement à améliorer la qualité de vie des gens au pays qui en ont le plus besoin. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de faire que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'appuyer cet ensemble résidentiel qui permet aux gens de vivre de façon autonome dans leur collectivité. Notre gouvernement continuera de s'associer à des partenaires pour respecter son engagement d'améliorer l'abordabilité du logement et de mieux soutenir les personnes et les familles ayant les plus grands besoins en matière de logement. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« À l'heure actuelle, chaque ensemble résidentiel dans tout le continuum du logement est d'une importance cruciale pour notre collectivité. Le logement abordable est particulièrement important. Cet aménagement situé à Saskatoon comptera 56 unités locatives, dont 17 abordables. Parmi ces 17 unités, 8 seront avec services de soutien et destinées à des personnes dont les besoins sont grands et ayant une déficience intellectuelle ou des problèmes de santé mentale. Je remercie tous les partenaires financiers qui ont soutenu ce projet et qui ont permis d'offrir ces logements aux gens qui en ont le plus besoin. » - Charlie Clark, maire de la Ville de Saskatoon

« Pour la National Affordable Housing Corporation, la décision était facile : il fallait élargir son offre de logements locatifs abordables destinés aux personnes soutenues par ses partenaires de la filiale de Saskatoon de l'Association canadienne pour la santé mentale. Depuis des années, les professionnels de la santé, les organismes communautaires et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale nous répètent que Saskatoon manque cruellement d'options de logement sûr et autonome avec services de soutien. De plus, ce besoin est croissant. Grâce aux contributions de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de la Saskatchewan Housing Corporation et de la Ville de Saskatoon, nous avons pu offrir des options de logement inclusif et accueillant avec services de soutien. Nous pourrons ainsi aider à combler cette lacune pour la collectivité. Nous espérons être en mesure d'offrir davantage de logements de ce type à l'avenir. » - Tyler Mathies, directeur général de la National Affordable Housing Corporation.

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

En 2019, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont conclu une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L' entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et du ont conclu une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L' prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. La National Affordable Housing Corporation (NAHC) est un organisme sans but lucratif qui travaille avec des constructeurs d'habitations privés, des organismes gouvernementaux et d'autres organismes sans but lucratif. La NAHC vise à faciliter la construction de logements abordables en Saskatchewan . Depuis 2020, la Saskatchewan Housing Corporation a travaillé avec la NAHC à l'aménagement de 31 logements abordables (dont cet ensemble d'habitation) à Saskatoon et à Regina dans le cadre du Rental Development Program.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le rapport Saskatchewan's Growth Plan: The Next Decade of Growth 2020-2030, qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 806 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 18 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Services sociaux, 306-787-3610, [email protected]