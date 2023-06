Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 12 juin 2023 /CNW/ - Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, doivent pouvoir avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. C'est dans cette optique que les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique agissent pour fournir un tel accès aux communautés moins bien desservies de la province.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé, de concert avec la ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare, l'octroi d'un financement fédéral-provincial de plus de 3 millions de dollars à CityWest pour la tenue de cinq projets visant à donner accès à Internet haute vitesse à plus de 800 foyers des communautés rurales de Dease Lake, d'Iskut, de Lach Klan (Nation Gitxaała), de Lax Kw' Alaams et de Smithers, en Colombie-Britannique. Les projets visent notamment près de 500 foyers dans des communautés autochtones.

Ce financement s'inscrit dans une entente qui a été conclue entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique. En effet, en mars 2022, les deux gouvernements ont annoncé qu'ils avaient conclu un partenariat sans précédent dans le cadre duquel ils investiraient jusqu'à 830 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse tous les foyers encore non desservis des communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés vigoureuses, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Voilà pourquoi notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. L'annonce d'aujourd'hui marque un pas important vers la pleine connectivité Internet des régions rurales de la Colombie-Britannique. Grâce à cet investissement, la CityWest Cable and Telephone Corporation pourra offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à plus de 800 foyers moins bien desservis de cinq communautés britanno-colombiennes. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Les services Internet fiables et rapides sont essentiels à la prospérité et à la croissance des communautés autochtones, rurales et éloignées. Nous sommes déterminés à brancher les communautés moins bien desservies d'ici 2027 pour que la population de la Colombie-Britannique, sans égard à son lieu de résidence, puisse profiter pleinement des possibilités et des services qu'offre une connexion haute vitesse. »

- La ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare

« Nous sommes ravis de l'annonce d'aujourd'hui, qui permettra d'améliorer la connectivité de communautés mal desservies du Nord de la Colombie-Britannique. Ces projets de fibre optique jusqu'au domicile, qui prévoient l'infrastructure du dernier kilomètre, fourniront une connectivité comparable à celle des villes, ouvrant ainsi des possibilités égales pour les Britanno-Colombiens des communautés rurales, éloignées et autochtones. Nous tenons à remercier le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral d'avoir adopté cette vision de la connectivité. Nous remercions également nos partenaires de la Société de développement de la Nation Tahltan, de la Nation Gitxaała et de la bande Lax Kw' Alaams de leur soutien à ces projets fort prometteurs. »

- Le chef de la direction de CityWest, Stefan Woloszyn

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse dans le cadre d'engagements de programme existants. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

En mars 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui ne sont pas encore desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 524 millions de dollars dans des projets de connectivité en Colombie-Britannique, alors que le gouvernement de la Colombie-Britannique a investi 584 millions de dollars à cet égard depuis 2017.

