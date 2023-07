WEST VANCOUVER, BC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique, et Mark Sager, maire du district de West Vancouver, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 950 000 $ pour moderniser le système de chauffage et de ventilation de la West Vancouver Memorial Library.

Cet investissement va permettre de remplacer le système de chauffage au gaz naturel existant par un système de plinthes chauffantes hydroniques, de reconfigurer le système de ventilation et de moderniser le système électrique. Ces améliorations permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'arrêt de l'utilisation du gaz naturel et d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« La West Vancouver Memorial Library est un lieu de rassemblement et une ressource emblématique de notre communauté, et l'une des bibliothèques les plus fréquentées de toute la province. Le financement pour les infrastructures annoncé aujourd'hui permettra à la bibliothèque de rester un lieu accueillant et durable pour les générations à venir. En modernisant le système de chauffage et de ventilation, nous éliminons l'utilisation de combustibles fossiles et améliorons l'efficacité énergétique. Investir dans des projets d'infrastructures communautaires vertes comme celui-ci nous aide à lutter contre le changement climatique, à économiser de l'argent et à créer des espaces plus sains et plus durables dont les résidents pourront profiter. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les collectivités de toute la Colombie-Britannique sont confrontées aux coûts et aux effets du changement climatique. Le CleanBC Communities Fund permet de collaborer avec le gouvernement fédéral et les administrations locales pour investir dans des infrastructures publiques résilientes au changement climatique. Ensemble, nous pouvons améliorer et moderniser les bâtiments, réduire les émissions globales et assurer une protection contre les effets du changement climatique. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« Ayant été membre du conseil d'administration de la bibliothèque de Burnaby, je comprends l'importance de nos bibliothèques locales, qui offrent à nos résidents un espace pour apprendre, jouer et nouer des liens avec d'autres personnes. La West Vancouver Memorial Library est un élément important de la communauté et un espace sûr pour tous. En investissant dans des améliorations d'infrastructure comme celle-ci, nous pouvons nous assurer que les espaces communautaires sont protégés, durables et entretenus pour les générations à venir. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Le personnel de la West Vancouver District Library et de la Memorial Library a collaboré à cette demande de subvention. Ce travail d'équipe, ainsi que l'investissement et le soutien du gouvernement du Canada et de la province de la Colombie-Britannique, est un excellent exemple du changement que nous pouvons mettre en œuvre ensemble. »

Mark Sager, maire du district de West Vancouver

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 190 941 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 509 145 $. Le District de West Vancouver verse une contribution de 254 621 $.

investit 190 941 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 509 145 $. Le District de verse une contribution de 254 621 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 115 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 592 102 376 $ et une contribution provinciale totale de près de 305 709 413 $ .

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

