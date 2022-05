KAMLOOPS, BC, le 11 mai 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada par suite de la pandémie, y compris à Kamloops.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement de la Colombie-Britannique, ont annoncé un partenariat avec l'Oncore Seniors Society pour financer un complexe de logements locatifs pour personnes âgées à Kamloops, ce qui permettra de préserver 53 logements locatifs abordables pour ces personnes.

BC Housing fournit environ 11,4 millions de dollars à l'Oncore Seniors Society pour financer l'achat de l'immeuble de cinq étages Silvercrest Suites situé au 154, avenue Vernon, dont 830 000 $ dans le cadre de l'entente bilatérale de l'Initiative liée aux priorités en matière de logement de la Colombie-Britannique. En contribuant à l'achat de cet immeuble, BC Housing veille à ce que ce dernier continue d'offrir des logements abordables aux personnes âgées autonomes et à ce qu'il ne soit pas vendu à un promoteur privé, ce qui pourrait exposer ces personnes à des augmentations de loyer ou à la perte de leur logement en raison du réaménagement.

L'Oncore Seniors Society est propriétaire de l'immeuble et en assume l'exploitation. Les locataires actuels ne seront pas déplacés en raison de l'acquisition et les loyers mensuels demeureront les mêmes.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à cet investissement, 53 personnes âgées de Kamloops pourront maintenant conserver leur logement et demeurer dans la collectivité, près de leur famille et de leurs amis. Partout au pays, nous travaillons à trouver des solutions pour aider les personnes les plus vulnérables. Il s'agit d'un exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« En facilitant l'achat de cet immeuble d'appartements, nous nous assurons que les personnes âgées de Kamloops continuent d'avoir accès à des logements locatifs abordables. Notre gouvernement continuera d'explorer des avenues, comme le programme HousingHub de BC Housing, afin d'offrir aux personnes âgées et à la population de la Colombie-Britannique la sécurité et la tranquillité d'esprit que procure un chez-soi abordable. » - David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement

« Notre passion est de développer des collectivités engagées qui offrent des logements, des services et des activités qui font une différence positive dans la qualité de vie de nos résidentes et résidents. Grâce à l'appui extraordinaire de BC Housing et de la SCHL, nous sommes en mesure de réaliser notre vision. Nous sommes fiers de continuer à fournir des logements abordables et d'autres services pour améliorer l'expérience de vie des locataires de l'immeuble Silvercrest Suites. » - Mona Murray, présidente de la Oncore Seniors Society

Le financement est fourni dans le cadre du HousingHub, un programme de BC Housing qui travaille avec les collectivités et les promoteurs des secteurs sans but lucratif et privé afin d'accroître les options de logement locatif abordable et d'accession à la propriété pour les personnes à revenu moyen en Colombie-Britannique. Il fournit également aux promoteurs une expertise et une collaboration en matière de logement pour les projets d'ensembles résidentiels et aide à créer des logements grâce à la construction ou au réaménagement de sites existants.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

