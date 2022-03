Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, Josie Osborne, députée provinciale de Mid Island-Pacific Rim, et Dan Law, maire du district de Tofino, ont annoncé un investissement fédéral de près de 7,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement afin de construire 35 logements pour des familles, des personnes âgées et des membres de la collectivité locale à revenu faible ou modeste à Tofino.

La Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, versera 3,7 millions de dollars dans le cadre du fonds de logement communautaire (CHF) de l'initiative Building BC, et elle fournira environ 218 000 $ en financement d'exploitation annuel. Le district de Tofino a fourni le terrain pour l'ensemble et a renoncé à la moitié des coûts d'aménagement (134 000 $).

La Tofino Housing Corporation (THC), fondée afin de faciliter l'aménagement et l'exploitation de logements dont les loyers sont inférieurs à ceux du marché à Tofino, a conclu un bail foncier avec la Catalyst Community Developments Society (Catalyst) et le terrain a été transféré à la THC par le district de Tofino. La THC a également versé 340 000 $. Catalyst est le promoteur, le propriétaire et l'exploitant sans but lucratif de l'ensemble.

Les travaux de construction sont en cours et devraient prendre fin d'ici le printemps 2023. L'immeuble de trois étages comprend des studios et des logements d'une, de deux et de trois chambres. Huit des logements sont entièrement accessibles. L'immeuble comprend des aires communes intérieures et extérieures, une buanderie et un stationnement pour les vélos et un espace d'entreposage pour les résidents. Une nouvelle voie d'accès sera construite et comprendra un chemin asphalté et séparé pour les piétons, les cyclistes et les fauteuils roulants.

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui témoigne du travail mené par notre gouvernement et celui de la Colombie-Britannique afin de créer 35 logements pour les personnes les plus vulnérables, notamment les familles, les personnes âgées et les gens qui travaillent fort de Tofino. Les personnes qui en ont le plus besoin auront bientôt accès à de nouveaux logements à proximité de commodités et de services qui leur permettront de maintenir un mode de vie sécuritaire et sain. C'est un autre moyen par lequel la Stratégie nationale sur le logement fait en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement est heureux de s'associer à BC Housing, au district de Tofino, à Catalyst et à la Tofino Housing Corporation pour construire ces logements locatifs indispensables. Un accès accru à des logements sûrs et abordables permet de bâtir des collectivités plus solides. Notre gouvernement s'est engagé à s'attaquer à la crise du logement et à alléger une partie du fardeau auquel les Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne qui travaillent dur font face. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Cet immeuble locatif, le premier à être construit à Tofino en plus de 40 ans, offrira 35 logements abordables à des gens de tous les secteurs économiques de Tofino et leur permettra « d'arrêter de jouer à la chaise musicale » et d'accéder à des logements locatifs sûrs à long terme. La vision derrière cet ensemble a été soutenue par la collectivité pendant des années et n'aurait pu devenir réalité sans la collaboration de tous les ordres de gouvernement (provincial, fédéral et municipal) qui améliorent ainsi la situation des familles de Tofino. Je remercie tous nos partenaires, anciens et actuels, d'avoir travaillé ensemble afin d'offrir ces logements à notre collectivité. » - Josie Osborne, députée provinciale de Mid Island-Pacific Rim

« Le soutien des gouvernements fédéral et provincial à l'égard de nos ensembles de logements abordables locaux a été extraordinaire. Nous avons hâte de voir un plus grand nombre de résidents de Tofino trouver un chez-soi permanent. J'adore! » - Dan Law, maire du district de Tofino

« Notre collectivité est aux prises avec des problèmes d'accès à des logements abordables depuis de nombreuses années et nous sommes ravis que, grâce au soutien de la Province et à un solide partenariat avec Catalyst, bon nombre de ménages pourront tirer un trait sur leurs difficultés de logement. Ces ménages sont des employés, des propriétaires de petites entreprises, des bénévoles, des familles et des personnes âgées qui font de Tofino un lieu où il fait si bon vivre. » - Duncan McMaster, président du Conseil d'administration de la Tofino Housing Corporation

« Catalyst est fière de travailler à Tofino afin de produire des logements qui sont abordables en fonction des revenus des ménages locaux. Les logements locatifs qui sont aménagés, détenus et exploités par des organisations sans but lucratif, en partenariat avec BC Housing, la SCHL, la THC et le district de Tofino, sont la solution innovatrice que nous devons appliquer à plus grande échelle et dans laquelle nous devons investir. » - Luke Harrison, président de la Catalyst Community Developments Society

La moitié des logements auront un loyer proportionné au revenu (loyer équivalent à 30 % du revenu du locataire); 20 % des logements seront loués à des personnes à très faible revenu (y compris ceux qui reçoivent une aide au revenu ou aux personnes handicapées); et le reste aura un loyer équivalent ou inférieur à celui du marché.

La Tofino Housing Corporation, qui a été établie pour faciliter l'aménagement et l'exploitation de logements à Tofino dont le loyer est inférieur à celui du marché, a fourni le terrain pour l'ensemble ainsi que conclu un bail foncier avec Catalyst, après que le terrain fut transféré à la THC par le district.

dont le loyer est inférieur à celui du marché, a fourni le terrain pour l'ensemble ainsi que conclu un bail foncier avec Catalyst, après que le terrain fut transféré à la THC par le district. La THC a aussi versé 340 000 $ à l'ensemble au moyen de sommes provenant du fonds de dividendes pour les régions rurales, du district de Tofino et de la taxe municipale et du district régional perçue lors de locations saisonnières à court terme.

et de la taxe municipale et du district régional perçue lors de locations saisonnières à court terme. Catalyst est le promoteur, le propriétaire et l'exploitant sans but lucratif de l'ensemble.

Cet ensemble fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la Province a financé plus de 30 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour des personnes en Colombie-Britannique, dont 72 logements à Tofino .

. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget de 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. En août 2021, la SNL avait permis de construire plus de 68 700 logements, de réparer et de renouveler plus de 90 400 logements et de réduire ou d'éliminer les besoins en matière de logement de 320 000 ménages.

Le fonds de logement communautaire (CHF) du gouvernement de la Colombie-Britannique est un investissement provincial de 1,9 milliard de dollars sur 10 ans pour la construction de plus de 14 000 logements locatifs abordables destinés à des familles et des personnes seules à revenu faible ou modeste.

Plus de 8 800 de ces logements sont déjà prêts ou à l'étape de la construction ou de l'aménagement en Colombie-Britannique.

