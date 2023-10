L'investissement d'Umicore créera plus de 600 emplois dans l'Est ontarien et renforcera la chaîne canadienne d'approvisionnement pour la production de véhicules électriques

CANTON DE LOYALIST, ON, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario se réjouissent de l'investissement d'Umicore Rechargeable Battery Materials Canada Inc. en vue de construire une nouvelle usine de fabrication dans le canton de Loyalist. Cette installation fabriquera des matériaux actifs de cathode (MAC) et des précurseurs de matériaux actifs de cathode (PMAC), qui sont des composantes importantes des batteries de véhicules électriques (VE).

Le projet, qui dispose d'une enveloppe de coûts admissibles maximale de 2,761 milliards de dollars, sera réalisé en plusieurs étapes. Aujourd'hui, Umicore annonce sa décision ferme de lancer la première étape d'une valeur de 2,1 milliards de dollars, dont 1,8 milliard en dépenses en capital, pour se doter d'une capacité de production annuelle de matériaux de batterie équivalente à 35 GWh.

Basé sur la portée complète du projet présenté, le gouvernement du Canada soutient le projet d'Umicore par l'intermédiaire d'un investissement pouvant atteindre 551,3 millions de dollars, alors le gouvernement de l'Ontario investit jusqu'à 424,6 millions de dollars.

L'installation d'Umicore sera la première du genre en Amérique du Nord à produire à grande échelle des MAC et des PMAC pour les producteurs de VE et de batteries au Canada et aux États-Unis. Dans la première étape du projet, l'entreprise créera 600 emplois directs, en plus de 700 postes additionnels tout au long du projet pour des étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études, ce qui fera d'Umicore l'un des employeurs privés les plus importants dans l'Est ontarien.

Une fois le projet terminé, l'usine pourra produire suffisamment de matériaux de batterie pour soutenir la fabrication de plus de 800 000 véhicules électriques par année, en utilisant les matériaux critiques canadiens, dont le nickel, le lithium et le cobalt. Cela renforcera la chaîne d'approvisionnement nationale de VE et l'écosystème de batteries du Canada et de l'Ontario.

L'usine mettra à profit les ressources énergétiques abondantes du Canada et sera presque carboneutre dès le début de la production.

Au cours des trois dernières années, le Canada et l'Ontario ont su attirer des investissements sans précédent de la part des fabricants d'automobiles, des fabricants de batteries de VE et des fournisseurs de matériaux de batterie étrangers. Le Canada et l'Ontario ont toutes les ressources nécessaires, ainsi que les talents, pour continuer d'être des chefs de file : de l'exploitation des minéraux critiques à la fabrication de batteries et de VE.

Citations

« Le Canada possède les atouts nécessaires pour être un chef de file mondial de l'économie verte. Il a accès aux marchés mondiaux, possède une main-d'œuvre talentueuse, produit de l'énergie propre, possède des écosystèmes d'innovation de premier ordre et détient toutes les ressources en minéraux critiques dont il a besoin pour fabriquer des batteries de VE. C'est la raison pour laquelle Umicore a choisi le Canada et le canton de Loyalist pour installer sa nouvelle usine de fabrication de matériaux de batterie de véhicules électriques, une usine qui produira des composantes de batteries vertes. Ce projet aura des retombées économiques importantes pour l'Ontario et créera des emplois bien rémunérés pour les Canadiens. De plus, il renforcera la position du Canada en tant que fournisseur écologique de premier choix. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'investissement d'Umicore représente un autre vote de confiance majeur dans notre chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques et de batteries en croissance rapide. Ensemble, avec nos partenaires du secteur public, de l'industrie et du milieu ouvrier, nous remettrons notre secteur de l'automobile sur les rails, attirerons des milliards de dollars en nouveaux investissements, créerons des milliers de nouveaux emplois bien rémunérés et ferons en sorte que les automobiles du futur seront construites en Ontario, du début à la fin. »

- Le premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford

« L'investissement d'Umicore dans le canton de Loyalist contribuera à intégrer pleinement l'Est ontarien dans la chaîne provinciale d'approvisionnement de bout en bout pour la production de véhicules électriques en pleine croissance. Ce nouvel investissement créera des emplois bien rémunérés additionnels pour nos travailleurs de la région et de la province. Notre travail est loin d'être terminé et nous continuerons de réunir les conditions propices à la réussite des entreprises et des travailleurs. Merci, Umicore, de réaffirmer votre confiance en l'Ontario. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli

« Umicore est fière et reconnaissante du soutien indéfectible et de l'appui financier du Canada et de l'Ontario. Leur volonté de cofinancer notre investissement, de même que l'annonce de notre premier contrat avec un client pour l'usine du canton de Loyalist signifie que nous pouvons aller de l'avant avec la construction. Nous sommes résolus à être un partenaire de transformation fiable pour l'industrie de l'automobile et des batteries, et un voisin de confiance pour les communautés de l'Ontario. »

- Le président-directeur général d'Umicore, Mathias Miedreich

Faits en bref

Umicore est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la technologie des matériaux circulaires. Elle s'efforce de réduire les émissions nocives, de fournir une source d'énergie aux véhicules et aux technologies du futur, et de donner une nouvelle vie aux matériaux usagés. Sa stratégie s'appuie sur les grandes tendances en matière de transformation de la mobilité, les besoins croissants en matériaux métalliques de pointe et l'utilisation circulaire des métaux critiques.

L'usine se dotera d'une capacité de production annuelle de matériaux de batteries équivalente à 35 GWh dans le cadre de la première étape du projet.

Les matériaux actifs de cathode et les précurseurs de matériaux actifs de cathode représentent environ 50 % de la valeur totale d'une batterie de VE, et ils contiennent des minéraux critiques, comme le nickel, le lithium et le cobalt.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Ontario ont conclu un pacte de l'automobile qui vise à attirer des projets uniques en leur genre de la part de fabricants de VE et de batteries d'automobile au Canada et en Ontario et à protéger des emplois bien rémunérés.

ont conclu un pacte de l'automobile qui vise à attirer des projets uniques en leur genre de la part de fabricants de VE et de batteries d'automobile au Canada et en et à protéger des emplois bien rémunérés. Le gouvernement du Canada a pour objectif que d'ici 2035, tous les véhicules neufs vendus soient des véhicules zéro émission. Les mesures permettant d'accélérer l'atteinte de cet objectif reflètent l'engagement du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, ainsi que l'engagement qu'il a pris à l'occasion du Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques en 2019.

En décembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques pour faire progresser la valorisation des ressources en minéraux critiques et le développement des chaînes de valeur au pays. Cette stratégie appuiera les efforts visant à faire du Canada un chef de file mondial dans la production responsable, inclusive et durable de minéraux critiques, de la mine à l'usine.

Le gouvernement a annoncé, dans le budget de 2023, un financement de 500 millions de dollars sur 10 ans au titre du Fonds stratégique pour l'innovation en vue d'appuyer la conception et la mise en œuvre de technologies propres. Le Fonds stratégique pour l'innovation allouera également jusqu'à 1,5 milliard de dollars de ses ressources actuelles à des projets portant sur les technologies propres, les minéraux critiques et la transformation industrielle.

En seulement trois ans, l' Ontario a accueilli des investissements de plus de 26 milliards de dollars en lien avec la production d'automobile et de batteries.

a accueilli des investissements de plus de 26 milliards de dollars en lien avec la production d'automobile et de batteries. La chaîne d'approvisionnement du secteur automobile en Ontario est formée de plus de 700 fournisseurs de pièces, plus de 500 fabricants d'outils, de matrices et de moules et plus de 400 entreprises connexes et indépendantes. La province est le seul endroit en Amérique du Nord à héberger cinq grands constructeurs automobiles, soit Honda, Toyota, Ford, General Motors et Stellantis.

est formée de plus de 700 fournisseurs de pièces, plus de 500 fabricants d'outils, de matrices et de moules et plus de 400 entreprises connexes et indépendantes. La province est le seul endroit en Amérique du Nord à héberger cinq grands constructeurs automobiles, soit Honda, Toyota, Ford, General Motors et Stellantis. Umicore est déjà présente en Ontario , soit sa division des métaux précieux à Markham et sa division des catalyseurs d'émissions à Burlington .

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Gouvernement du Canada, Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Gouvernement de l'Ontario, Stephanie Bellotto, Attachée de presse régionale, Cabinet du premier ministre, [email protected]; Vanessa De Matteis, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, [email protected]