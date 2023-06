Huit communautés bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

WELLESLEY, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Les Canadiens doivent pouvoir avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables, peu importe où ils vivent. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario agissent pour donner suite à leur engagement de brancher à Internet haute vitesse les communautés moins bien desservies de l'Ontario.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le député de Kitchener-Conestoga, Tim Louis, ont annoncé, de concert avec l'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu, l'octroi d'un financement fédéral-provincial combiné de plus de 4 millions de dollars à Mornington Communications pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 400 foyers dans les collectivités de Crosshill, de Dorking, de Hawkesville, de Heidelberg, de Linwood, de Millbank, de St. Clements et de Wellesley.

Le projet annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'entente de partenariat sur la large bande qui a été conclue entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario le 29 juillet 2021 pour soutenir des projets de déploiement de réseaux à fibre optique de grande envergure visant à fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 280 000 foyers de la province. Cette entente sans précédent a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial de plus de 1,2 milliard de dollars.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra au gouvernement du Canada de faire de nouveaux progrès vers l'atteinte de son objectif de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'ici 2030. Il rapproche également le gouvernement de l'Ontario de l'atteinte de son propre objectif d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés d'ici la fin de 2025.

Citations

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Voilà pourquoi notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des foyers canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. L'investissement annoncé aujourd'hui à Wellesley marque un pas important vers la pleine connectivité Internet des régions rurales de l'Ontario. Cet investissement permettra à Mornington Communications d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à plus de 400 foyers moins bien desservis situés dans huit collectivités rurales et éloignées de l'Ontario. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Internet haute vitesse est la clé du succès des gens qui vivent et qui travaillent dans les régions rurales de l'Ontario. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à la création d'emplois, à l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne, ainsi qu'au maintien du contact entre les gens et leurs proches. Notre gouvernement redouble d'efforts pour garantir que tous les Ontariens, peu importe leur lieu de résidence, puissent participer au monde numérique et s'y épanouir. »

- Le député de Kitchener-Conestoga, Tim Louis

« L'investissement annoncé aujourd'hui est une autre étape importante vers l'offre d'un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les collectivités de la province d'ici la fin de 2025. Notre gouvernement en a fait une priorité et continue de faire des progrès considérables pour y parvenir. »

- La ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma

« Notre gouvernement a engagé près de 4 milliards de dollars pour améliorer l'accès à Internet haute vitesse dans toutes les communautés de la province et bâtir un Ontario plus robuste, y compris à Wellesley et à Dorking. Les progrès que nous réalisons permettent de doter un plus grand nombre de familles et d'entreprises des outils dont elles ont besoin pour réussir dans le monde numérique d'aujourd'hui. »

- L'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu

« Nous sommes très heureux à Mornington de travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour mettre en place des services Internet haute vitesse dans une plus grande partie du canton de Wellesley. L'un des principes importants de notre mission est de brancher les résidents moins bien desservis, ce qui est tout à fait dans le prolongement du Fonds pour la large bande universelle. Nous avons vraiment hâte de commencer les travaux de construction. »

- Le directeur général de Mornington Communications Co-operative Limited, Kenneth Naylor

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. Le gouvernement de l' Ontario investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les collectivités de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit.

investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les collectivités de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit. En date de juin 2023, le gouvernement de l' Ontario avait conclu des ententes totalisant plus de 2,3 milliards de dollars pour près de 200 projets d'Internet haute vitesse et de services cellulaires dans la province.

avait conclu des ententes totalisant plus de 2,3 milliards de dollars pour près de 200 projets d'Internet haute vitesse et de services cellulaires dans la province. Le gouvernement de l' Ontario a lancé une carte interactive en ligne qui indique dans quelles communautés des projets d'Internet haute vitesse financés par la province sont prévus, sont déjà en cours et ont récemment été complétés. Les Ontariens peuvent utiliser la carte pour faire une recherche par adresse, par collectivité ou par municipalité et ainsi en savoir plus sur les projets ayant lieu dans leur région et découvrir où les services Internet haute vitesse sont présentement offerts.

a lancé une carte interactive en ligne qui indique dans quelles communautés des projets d'Internet haute vitesse financés par la province sont prévus, sont déjà en cours et ont récemment été complétés. Les Ontariens peuvent utiliser la carte pour faire une recherche par adresse, par collectivité ou par municipalité et ainsi en savoir plus sur les projets ayant lieu dans leur région et découvrir où les services Internet haute vitesse sont présentement offerts. En 2021, le gouvernement de l' Ontario a adopté la Loi de 2021 soutenant l'expansion de la large bande et des infrastructures afin d'accélérer la réalisation de projets d'Internet haute vitesse. Pour faire fond sur cette loi, il a adopté la Loi de 2022 pour un Ontario connecté, qui vise à réduire encore plus les obstacles, les chevauchements et les retards.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

Suivez le ministère de l'Infrastructure de l'Ontario sur les médias sociaux.

Twitter : @InfraON; Instagram : @infrastructureon; et LinkedIn : Infrastructure | Infrastructure

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Gouvernement du Canada, Hugo Alvarez, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 343-551-7846, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected] ; Gouvernement de l'Ontario, Andrea Chiappetta, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure, [email protected] ; Sofia Sousa-Dias, Direction des communications, Ministère de l'Infrastructure, [email protected]