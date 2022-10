EDMONTON, AB, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Grâce aux investissements des gouvernements du Canada et de l'Alberta, 24 logements abordables en location avec option d'achat seront bientôt disponibles.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, ainsi que Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, ont annoncé la construction de 24 logements locatifs abordables avec option d'achat pour les membres de la Première nation de Paul.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement, un financement d'environ 3,4 millions de dollars a été versé pour la construction des 24 logements. Le financement versé par le Gouvernement de l'Alberta est fourni dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program (IHCP), qui soutient les gouvernements et les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves et des communautés autochtones, ou à l'intérieur de celles-ci. Environ 50 emplois seront créés grâce à ce projet.

Le soutien de projets communautaires, comme l'initiative de logements locatifs avec option d'achat de la Première nation de Paul, est l'une des mesures clés de la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l'Alberta et répond aux recommandations de la commission d'examen du logement abordable de 2020.

L'IHCP assure une approche flexible et autonome et encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et organisations autochtones. Le gouvernement accepte de façon continue les demandes soumises à l'IHCP, et on peut trouver le formulaire de demande à l'adresse alberta.ca/ihcp.

« Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec nous, écoutons les communautés autochtones et répondons à leurs besoins en matière de logement. , et c'est pourquoi nous investissons dans des ensembles de logements abordables novateurs comme celui-ci, car ils créent des collectivités plus saines et plus dynamiques. C'est l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement s'est engagé à appuyer des ensembles de logements abordables en partenariat avec les collectivités autochtones de notre province. Qu'il s'agisse d'initiatives de logement rapide ou de programmes de location avec option d'achat comme l'annonce faite aujourd'hui avec la Première Nation de la bande Paul, nous utilisons une approche pangouvernementale pour accroître l'accès à des logements sûrs et abordables. Ces investissements continus sont l'engagement de nos gouvernements à bâtir un marché du logement qui fonctionne pour tous tout en poursuivant sur la voie de la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre

« Pour la première fois, un projet de logements financé dans le cadre de notre Indigenous Housing Capital Program offre aux locataires une option de location avec option d'achat. Le projet résidentiel de la Première nation de Paul reflète la flexibilité de ce programme, et nous sommes fiers de soutenir ces nouveaux logements et la promesse de faire de l'accession à la propriété une réalité pour certains membres de la Première nation de Paul. » ‒ Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement

« Il est important d'avoir des logements abordables et accessibles hors réserve. Ces 24 logements pour la Première nation de Paul, rendus possibles grâce au Indigenous Housing Capital Program, offrent un accès équitable et les soutiens nécessaires en zone urbaine. C'est un développement formidable et j'espère que cette réussite aura une longue vie. » - Rick Wilson, ministre des Relations avec les Autochtones

« En tant que chef et conseil de la Première nation de Paul, il est de notre responsabilité de répondre aux besoins de nos membres, qu'ils soient sur la réserve ou à l'extérieur. Le modèle de location avec option d'achat est une solution de logement pour nos membres vivant à l'extérieur de la réserve, qui favorise un avenir durable avec toutes les ressources nécessaires à une vie meilleure. Nous sommes honorés et reconnaissants d'avoir le soutien du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral et de la ville d'Edmonton qui se sont unis et ont joint leurs efforts aux nôtres. Je crois que nous sommes sur la bonne voie non seulement pour un jour meilleur, mais aussi pour un avenir qui offre des possibilités de changement. » - Chef Arthur Rain, Première nation de Paul

« Je suis très heureux de voir tous les ordres de gouvernement travailler ensemble pour offrir ces 24 logements abordables dans notre ville. Chacun de ces logements abordables est un pas dans la bonne direction et ces logements dirigés par des Autochtones feront une différence dans la vie des familles et des aînés de la Première nation de Paul. » - Amarjeet Sohi, maire, Ville d'Edmonton

Les gouvernements de l' Alberta et du Canada fourniront un financement conjoint de 3 millions de dollars pour le projet dans le cadre de l'entente bilatérale de la Stratégie nationale sur le logement.

et du fourniront un financement conjoint de 3 millions de dollars pour le projet dans le cadre de l'entente bilatérale de la Stratégie nationale sur le logement. La Première nation de Paul collabore avec la SCHL afin d'obtenir jusqu'à 4,5 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement et jusqu'à 250 000 $ en financement initial.

La Ville d' Edmonton verse une subvention de 1,5 million de dollars.

verse une subvention de 1,5 million de dollars. La Paul Band Property Management Corporation versera au moins 685 000 $, soit environ 10 % du coût total de l'ensemble résidentiel, à titre de contribution aux coûts d'immobilisations totaux.

Le financement fédéral du Indigenous Housing Capital Program est assuré par l'entente bilatérale de 10 ans sur le logement entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta , annoncé au printemps 2019.

et le gouvernement de l' , annoncé au printemps 2019. Stronger Foundations : le plan sur 10 ans de l' Alberta pour améliorer et accroître le logement abordable tient compte des conseils de la commission d'examen du logement abordable (Affordable Housing Review Panel) visant à redéfinir le rôle du gouvernement, à tirer parti de l'expertise communautaire, à accroître les partenariats et à simplifier le système.

pour améliorer et accroître le logement abordable tient compte des conseils de la commission d'examen du logement abordable (Affordable Housing Review Panel) visant à redéfinir le rôle du gouvernement, à tirer parti de l'expertise communautaire, à accroître les partenariats et à simplifier le système. Le plan d'immobilisations de 2022 du ministère des Aînés et du Logement de l' Alberta prévoit 281 millions de dollars sur trois ans pour fournir 2 300 logements abordables neufs et renouvelés, tout en soutenant plus de 2 000 emplois.

prévoit 281 millions de dollars sur trois ans pour fournir 2 300 logements abordables neufs et renouvelés, tout en soutenant plus de 2 000 emplois. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

