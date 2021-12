LES GLISSADES DU DOMAINE DES PAYS D'EN HAUT SONT OUVERTES À 100% POUR LE DÉBUT DES VACANCES DES FÊTES.

PIEDMONT, QC, le 21 déc. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec une immense fierté que l'équipe du Domaine des Pays d'en Haut annonce l'ouverture de ses 3 versants de manèges sur neige. L'enneigement artificiel ayant commencé au début du mois de novembre ainsi que notre capacité énorme de production de neige nous a permis de profiter de toutes les plages de froid de Dame Nature, afin d'offrir à notre clientèle un site incomparable en ce début de saison de glisse! L'ouverture graduelle de toutes nos pistes est déjà commencée, et ce, depuis la fin novembre et se poursuivra demain pour la conclusion de notre versant Bobsleigh et Vortex360.

De plus, nous sommes prêts pour la saison hivernale 2021-2022 grâce à nos équipes de recrutement et de l'escouade du Bonheur au Travail qui mettent la dernière main à l'embauche du personnel. Tous nos services seront offerts, afin de donner la plus belle journée de glissades à notre clientèle. Le plaisir au travail a toujours été notre prémisse depuis 1955. Accueillir nos visiteurs comme des invités à la maison! Offrir une expérience-client incomparable, mais aussi offrir une expérience-employé qui passe par le bonheur au travail.

Venez retrouver votre cœur d'enfant au Domaine des Pays d'en Haut, votre destination de plaisirs et d'émotions fortes depuis plus de 65 ans!

Nous sommes sans contredit, le centre de manèges sur neige, le plus trippant au Québec !!!

À propos du Domaine des Pays d'en Haut

Fondé par Arthur et Laurette Raymond en 1955, le Domaine des Pays d'en haut était connu sous le nom de la Cabane à Sucre Arthur Raymond et ensuite par les Glissades des Pays d'en Haut. Situé au cœur des Laurentides entre monts et vallées, le Domaine des Pays d'en Haut est une destination de plaisirs, pour manger, bouger, se divertir, communier avec la nature ou vivre des émotions fortes regroupant quelque 200 employés.

Un des moteurs économiques importants de la région des Laurentides, le Domaine des Pays d'en Haut c'est :

Les Glissades : Le plus grand centre de manèges sur neige au monde!

La Cabane : Une offre culinaire traditionnelle dans un décor époustouflant niché dans la montagne!

Le Théâtre : Une ouverture culturelle épatante où le réel courtise l'imaginaire!

L'Hélico : Des envolées spectaculaires pour décrocher un moment afin de contempler notre décor boréal!

Une montagne d'activités 4 saisons, de spectacles à vous couper le souffle, de menus diversifiés et de sensations en haute voltige!

À propos des Glissades

Fondé en 1964 sous le nom La Pente des Pays d'en haut par Arthur Raymond. À ses débuts, on comptait deux pistes et une remontée mécanique de type arbalète pour de la glissade sur traîne sauvage. Aujourd'hui maître de la glisse qui se poursuit après 3 générations, Les Glissades offre maintenant 61 pistes de tous les niveaux, 15 000 remontées à l'heure et 80 mètres de dénivellation verticale, réunissant 3 versants englobant 13 secteurs de manèges sur neige dans une même montagne. Des embarcations pour tous les goûts, pour satisfaire les plus téméraires grâce à nos produits uniques de glisse : Bobsleigh des neiges, Vortex360, Rafting des neiges, Tornade et Tube.

