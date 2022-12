Les gestionnaires des CPE/BC ont voté en faveur de l'entente - Un vote de confiance fort envers leur association professionnelle

LONGUEUIL, QC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le réseau des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial du Québec (CPE/BC) a vécu un moment historique hier : avec une solide majorité approchant les 95%, les gestionnaires des CPE/BC ont adopté en assemblée générale spéciale l'entente de principe que leur comité de négociation avait signé la semaine précédente avec les représentants gouvernementaux.

Porte-parole des 1900 gestionnaires des CPE/BC du Québec dont près de 99% sont des femmes, directrices générales et directrices adjointes, l'Association des cadres des CPE considère que le vote d'hier est une marque de confiance forte, sans aucune ambiguïté.

Au terme de 9 mois d'intenses négociations avec le Conseil du trésor, le ministère de la Famille et les instances patronales, l'Association des cadres des CPE n'hésite pas à dire qu'un premier pas a été franchi en matière de reconnaissance de la profession.

« Le gouvernement avait reçu notre cahier de demandes. Celles-ci proposaient des solutions pérennes aux nombreuses problématiques vécues par les cadres tout en assurant une rétribution respectueuse de l'équité interne, mentionne Élyse Lebeau, directrice générale de l'ACCPE. Si de nombreuses demandes sont restées lettre morte, la principale d'entre elles a été prise en compte, celle qui constituait pour nous le cœur même de toutes ces négociations : les conditions salariales jusqu'ici désastreuses des directrices adjointes. »

Citation

Élyse Lebeau, directrice générale de l'ACCPE

« Depuis toujours les femmes gestionnaires des CPE/BC travaillent dans l'ombre à faire fonctionner le plus vaste réseau d'entreprises d'économie sociale au Québec. On se bat depuis des décennies pour faire reconnaître leur travail exceptionnel. Il était temps que le gouvernement pose un geste concret envers celles qui sont au cœur de toutes les décisions, celles qui sont le moteur de l'opérationnalisation du réseau ».

Citation

Martine Beaupré, présidente de l'ACCPE

« Ce sont elles seules qui peuvent garantir aux familles l'accès à des places et à des services de qualité pour les tout-petits. Les gestionnaires sont essentielles: elles font tout, elles sont responsables des ressources humaines, des affaires financières, immobilières, sociales, partenariales, pédagogiques, et j'en passe. Les directrices générales et les directrices adjointes sont les capitaines des CPE/BC. Avec l'adoption de cette entente, les cadres pourront poursuivre leur travail avec le sentiment que leur rôle et leur profession sont enfin reconnus par le gouvernement. Personne ne doit oublier que nous sommes les partenaires essentielles de deux des priorités du premier ministre : une place pour chaque enfant et la réalisation du Grand chantier pour les Familles du Québec. »

Rappelons que depuis le printemps dernier, à la suite de l'importante augmentation salariale des éducatrices qu'avaient saluée les cadres des CPE/BC, l'équité interne n'avait jamais été rééquilibrée par le gouvernement. Une majorité des directrices adjointes travaillaient donc pour un salaire moindre que leurs propres employées. C'est cette situation qui avait provoqué le départ de près de 20% des directrices adjointes. Si, aux dires des principales intéressées, la présente entente n'est pas parfaite, elle stimulera la rétention et l'attractivité de gestionnaires talentueuses.

L'Association des cadres des CPE représente les 1900 cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission de favoriser le développement des meilleures compétences de gestion chez les directrices générales et directrices adjointes des CPE/BC du Québec.

SOURCE Association des cadres des CPE / ACCPE

