PARIS, 17 novembre 2022 /CNW/ -- Le forum sur la science ouverte, organisé conjointement par l'UNESCO, l'UISG, IYBSSD et DDE, s'est déroulé le 9 novembre 2022 au siège de l'UNESCO, à Paris. Le programme DDE a fait l'objet d'un lancement mondial officiel lors de l'événement.

Ce forum s'inscrit dans le cadre du premier anniversaire de la Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte approuvée à l'occasion du 60e anniversaire de l'UISG, et du lancement mondial du programme DDE. La recommandation a provoqué des discussions constructives sur les occasions et les avantages associés à la science ouverte au sein du vaste réseau d'intervenants multiples réunissant des spécialistes de gouvernements et d'organisations internationales pour promouvoir différentes approches globales et inclusives à l'égard la science ouverte.

DDE est le premier programme de mégascience reconnu par l'UISG. À l'heure actuelle, DDE compte 26 membres fondateurs et 27 groupes de travail et groupes opérationnels. La mission du programme DDE est d'harmoniser les données terrestres en temps profond et de mettre en commun les connaissances géoscientifiques mondiales, conformément à sa vision qui consiste à transformer les sciences de la terre. Le concept de base du DDE est de fournir un service public mondial de géoscience et de technologie grâce à une collaboration étroite entre les géoscientifiques du monde entier qui permet de regrouper et de partager conjointement des données et des renseignements.

Chengshan Wang, président du comité exécutif du DDE, a présenté la relation unique et distincte entre le DDE et la Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte. Il a aussi expliqué comment le programme DDE a appuyé les principaux piliers de cette recommandation au cours des trois dernières années.

La portée du forum recoupe différents enjeux, y compris la Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte parallèlement aux principes FAIR, les contributions des géosciences aux enjeux du développement mondial, la plateforme DDE et les connaissances en géologie. Les participants ont évoqué la nécessité de redéfinir les valeurs de la communauté scientifique comme un principe essentiel pour faciliter l'accès à la science ouverte. Ils ont également convenu que la science ouverte ne consiste pas seulement à fournir un accès à la littérature et aux données, mais surtout, à bâtir une infrastructure numérique commune.

Les commanditaires et les participants appuient le programme DDE pour sa vision et ses actions visant à transformer l'orientation de la culture dominante dans les domaines des sciences fondamentales et appliquées, particulièrement en ce qui concerne la science ouverte. En effet, le programme DDE pourrait faire partie des pratiques exemplaires à l'égard de la Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte et servir de pierre angulaire pour l'émergence de l'UISG comme l'une des prochaines plaques tournantes des sciences de la terre à l'ère des données.

Les principales réalisations du DDE de 2019 à 2022 ont été présentées lors du forum. Il a également été question d'idées de collaboration et de partenariats futurs au cours de plusieurs séances techniques mettant en vedette d'éminents conférenciers internationaux.

https://www.villaland.cn/h5/dde

SOURCE DDE

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Zhou Zhipeng, [email protected]