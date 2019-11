Les gens de Brossard sont de grands voyageurs !

QUÉBEC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Paris? Déjà vu! Rome? Déjà visité! Londres? C'est du connu! Les gens de Brossard et de la Rive-Sud ont déjà vu neiger et demandent à être surpris lorsqu'il est question de voyage. Ils seront servis lors de l'Événement Voyages CAA-Québec, qui s'arrête à Brossard le dimanche 3 novembre.

Voyages CAA-Québec invite les voyageurs de la Rive-Sud et de la grande région de Montréal à venir jaser, s'inspirer et se renseigner avec la crème de la crème de l'industrie du voyage, le dimanche 3 novembre de 9h à 17h à l'hôtel Alt du quartier DIX30. Au menu: conseils d'experts, destinations tendance, conférences, accessoires de voyage, concours et même rabais sur achat! Voilà une occasion en or de se familiariser avec des destinations inspirantes, d'y voir plus clair en matière d'assurance voyage ou encore de recevoir des trucs pour faciliter l'obtention d'un visa ou d'un permis de conduire international.

« Aller à la rencontre des gens répond à des besoins qui ne peuvent pas toujours être comblés virtuellement. Discuter et partager nos connaissances, prendre le temps de jaser voyage et surtout de l'expérience voyage, c'est notre motivation! »

- Philippe Blain, vice-président voyage de CAA-Québec

Les voyageurs aguerris de la Rive-Sud trouveront chaussure à leur pied avec des conférences sur l'Inde, le Caucase et la Mongolie! Ils pourront discuter avec des représentants de Transat, de Sunwing et de Disney ou encore s'enquérir des tendances du monde des croisières avec les passionnés de Norwegian ou de Celebrity.

Voilà la grande force de l'agence Voyages CAA-Québec de Brossard: les croisières! Pourquoi? Parce que la clientèle en redemande. Les destinations exotiques ou de grand luxe ont aussi la cote auprès de la clientèle plus aisée de la région, qui n'hésite pas une seconde à s'envoler avec les enfants, même à l'autre bout du monde. Disney est aussi en forte croissance, comme partout au Québec, sans oublier l'ensemble des destinations Sud.

La tournée se poursuit!

D'ici le 1er décembre, nos experts et une vingtaine de partenaires de l'industrie du voyage auront visité sept régions pour rencontrer les voyageurs, répondre à leurs questions et les aider à organiser leurs prochaines vacances lors de l'Événement Voyages CAA-Québec. Voici les événements à venir:

Calendrier de la tournée - on vous attend! Montréal (Rive-Sud) 3 novembre 2019 Hôtel Alt Quartier DIX30 Montréal (Rive-Nord) 10 novembre 2019 Sheraton Laval Sherbrooke 17 novembre 2019 Centre de foires de Sherbrooke Québec 24 novembre 2019 LaScène Lebourgneuf Gatineau 1er décembre 2019 Hilton Lac-Leamy

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assiste chacun de ses membres en offrant des avantages, des produits et des services dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l'assurance et de l'habitation. Voyages CAA-Québec est pour sa part présente un peu partout dans la province avec ses 14 centres Voyages. Elle propose des circuits et des croisières exclusifs ainsi que des produits sur mesure pour tous les voyageurs.

