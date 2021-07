SASKATOON, Saskatchewan, 12 juillet 2021 /CNW/ - Les troubles auto-immuns affectent la vie quotidienne de millions de personnes, mais l'utilisation d'une technologie de nettoyage appropriée leur permet de mener une vie plus saine. Les individus qui souffrent de troubles auto-immuns s'efforcent inlassablement de garder leur environnement exempt de bactéries et d'odeurs. Malheureusement, ils utilisent souvent des nettoyants ménagers qui contiennent des produits chimiques et des toxines sévères qui aggravent encore plus leurs troubles. Grâce à l'utilisation de l'eau électrolysée révolutionnaire, également connue sous le nom d'acide hypochloreux, il est maintenant possible de débarrasser les surfaces et les objets des bactéries et des odeurs sans devoir utiliser des produits chimiques et des toxines, ce qui constitue une méthode de nettoyage plus saine.

Egret Lab Canada est fier d'être à l'avant-garde de ces générateurs de nettoyage révolutionnaires et d'être en mesure d'offrir aux personnes atteintes de maladies auto-immunes une façon plus saine de nettoyer. « Lorsque Perry m'a parlé pour la première fois des générateurs d'anolyte en 2018, j'ai rencontré un inventeur du produit qui a validé ces affirmations, explique Warren. J'ai ensuite fait des recherches sur les études. Ces générateurs gagnaient fortement en crédibilité. » Alors que ces derniers étaient au départ de gros appareils commerciaux, M. Warren et M. Perry croyaient en la vision d'utiliser les ingrédients simples du sel et de l'eau pour créer une solution de nettoyage naturelle, non toxique et efficace. C'est à ce moment-là qu'ils ont entrepris leur voyage pour en découvrir davantage sur la science derrière l'eau électrolysée et les générateurs utilisés pour la produire. Depuis que les recherches se sont révélées efficaces, l'équipe d'Egret Lab Canada a travaillé fort pour compiler certains des meilleurs générateurs d'acide hypochloreux sur le marché aujourd'hui, et les rendre facilement accessibles à tous, en particulier aux personnes atteintes de troubles auto-immuns. Nos trois principaux générateurs d'eau électrolysée sont le pulvérisateur Egret EO, le pulvérisateur Sparrow EO et l'Ecoguard Pelican, qui produisent tous de l'eau électrolysée à l'aide de sel, d'eau, d'électricité et de données scientifiques. Pour en savoir plus sur nos générateurs de nettoyage et la science de l'acide hypochloreux, visitez notre site Web : www.egretlab.ca.. »

À propos d'Egret Lab Canada

Egret Lab Canada est déterminé à éduquer les consommateurs sur la science liée à l'eau électrolysée et sur les avantages de son utilisation pour tuer les bactéries et enlever les odeurs sur divers surfaces et objets, car cette méthode est la meilleure non seulement pour les personnes atteintes de troubles auto-immuns, mais aussi pour l'environnement et les humains en général. En outre, Egret Lab Canada a pour mission de fournir aux résidents et aux propriétaires d'entreprises des solutions de nettoyage naturelles, comme les générateurs d'acide hypochloreux, les détergents à lessive et les accessoires, entre autres. N'hésitez pas à communiquer avec Warren pour toute question au sujet de l'eau électrolysée ou de nos produits Egret Lab Canada.

