Les garderies non subventionnées, la solution immédiate aux listes d'attente dans les garderies

MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les garderies non subventionnées (GNS) sont la solution pour réduire instantanément les listes d'attente et nous l'avons maintes fois exprimé haut et fort.

Nous estimons à plus de 30 000 le nombre de places vacantes dans les GNS. Ces places pourraient être mises instantanément à la disposition des parents et règleraient sans délai près de 60% des 54 000 places manquantes. Il ne resterait alors que 40% ou 24 000 places à pourvoir.

Aussi, l'approche qui consiste à financer directement les parents, comme nous l'avons toujours demandé, ajouterait un incitatif directement dans le réseau pour combler à brève échéance les 24 000 places restantes. Cette solution permettrait de régler rapidement et à moindre coût la crise actuelle.

Il est à rappeler que les places en CPE sont plus coûteuses pour le contribuable. En effet, une place en CPE est environ 2 fois plus chère que dans une GNS. Aussi, une place en CPE, à qualité équivalente, prend beaucoup plus de temps (4 ans voire plus) à être réalisée, sachant que les lois et règlements sont les mêmes pour tous les services de garde. Cela étant, les GNS sont historiquement plus inspectées que les CPE et les garderies en milieu familial (MF).

Il est à noter que le gouvernement actuel, juste avant le lancement de la campagne électorale, avait proposé une conversion de l'ensemble des GNS en garderies subventionnées (GS) mais sur une durée de 5 années. Nous ne pensons pas que cette proposition soit adéquate et réalisable en raison de la lenteur administrative habituelle de ce même gouvernement. De plus, étaler ce programme de conversion sur 5 ans c'est aussi accepter que les enfants et leurs parents, subissent cette injustice pendant 5 autres années avec en prime des faillites et des fermetures de GNS, estimées à plus de 400 durant cette période-là. Le réseau est actuellement sinistré et un grand nombre de garderies sont en situation financière précaire en raison de la politique actuelle.

Il faudrait arrêter que ce soit l'état qui décide qui est le gagnant et qui est le perdant au Québec. Nous faisons partie de la solution; nous avons toute l'infrastructure, le savoir-faire, l'expérience et les compétences pour aider les parents et les jeunes familles avec leurs besoins en service de garde.

La situation actuelle dure depuis plus de 25 ans. Des centaines de milliers d'enfants n'ont jamais bénéficié de la pleine couverture bien que leurs parents paient l'impôt qui finance ce service qualifié de faussement d'universel.

Nous demandons que cette situation cesse et que tous les parents bénéficient de ce service, sans exception et sans délai."

"Laissons aux parents le choix du service de garde qui convient le mieux à leurs attentes et ce, conformément au 1er article de la loi sur les services de garde."

SOURCE AQGPNS

