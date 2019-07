Les fusions et acquisitions canadiennes génèrent 73 G$ US au premier semestre de 2019

Les perspectives du marché restent solides, avec 71 % de l'activité provenant de transactions de sociétés.

TORONTO, le 30 juill. 2019 /CNW/ - Le marché canadien des fusions et acquisitions continue d'exploser selon l'examen semestriel et les perspectives de PwC Canada . Au cours des six premiers mois de 2019, le total des transactions a atteint 73 milliards de dollars américains, leur valeur moyenne étant de 184 millions de dollars américains.

Le mouvement le plus important a été l'acquisition de Goldcorp Inc. par Newmont Mining Corp. d'un montant de 10 milliards de dollars américains. Dans l'ensemble, les transactions de sociétés ont représenté 71 % de toutes les transactions, dont huit mégatransactions de plus de 1 milliard de dollars américains, tandis que les 29 % restantes ont été réalisées par des sociétés de capital-investissement et des régimes de retraite.

Par rapport au second semestre de 2018, le nombre de transactions a diminué de 5 %, en raison de la rectification des stratégies des négociateurs pour mieux déceler et régler les problèmes éventuels. Autrement dit, ceux-ci mettent davantage l'accent sur le contrôle diligent. La cybersécurité et les risques associés à la protection de l'information en sont l'une des principales raisons.

Quant aux acquéreurs, ils veulent s'assurer que l'entreprise ciblée a bien protégé ses actifs, y compris les données de ses clients, de ses fournisseurs et de ses employés, afin de maintenir la valeur de la transaction. Ils doivent également se demander s'il n'y a pas déjà eu des atteintes à la cybersécurité, mais qui n'ont pas encore été divulguées, qui pourraient les exposer à des litiges et à des problèmes coûteux avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs employés.

« Un contrôle diligent en matière de cybersécurité peut changer la donne dans le processus de fusion et d'acquisition, explique Dave Planques, leader national du groupe Transactions, PwC Canada. Cela peut aider les acheteurs potentiels à comprendre les lacunes des pratiques de leur cible en matière de cybersécurité, tout en garantissant que les coûts et le temps nécessaires pour bien régler ces problèmes sont correctement pris en compte dans la transaction. »

Avec le développement continu de la technologie et de l'innovation, le besoin de contrôle diligent et d'évaluation des risques sera toujours important, mais cela ne signifie pas que les acheteurs potentiels seront plus souvent effrayés. « Au contraire, ce processus étendu garantira la conclusion des meilleures transactions possible pour les deux parties. Sur le marché des fusions et acquisitions, les capitaux restent abondants et les acheteurs ont de nombreuses cibles intéressantes à poursuivre », ajoute-t-il.

