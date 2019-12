Les frères Trudel récidivent ! Deux Québécois rapatrient à Québec la propriété d'un important parc immobilier de Québec détenu par First Capital Realty

QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une des plus importantes transactions immobilières au Québec au cours des dernières années, Trudel Alliance confirme aujourd'hui l'acquisition du parc immobilier de Québec de First Capital Realty.

Cette transaction de 165 M$ inclut 28 propriétés réparties sur les sept sites commerciaux suivants : Carrefour Soumande, Galeries Charlesbourg, Place Seigneuriale, Place des Quatre-Bourgeois, Place Naviles, Carrefour St-David et Les Promenades de Lévis.

« Nous sommes très satisfaits d'avoir complété l'acquisition du parc immobilier de Québec de First Capital Realty. À la suite de l'annonce de l'acquisition potentielle de ces propriétés au cours des dernières semaines, nous confirmons aujourd'hui que toutes les étapes menant à cette opération ont été franchies avec succès. Après avoir complété l'acquisition de Fleur de Lys en 2018, nous sommes maintenant les fiers propriétaires locaux de sept autres sites commerciaux dans la grande région de Québec ! », déclare avec enthousiasme William Trudel, président fondateur et chef de la direction.

« Nous sommes particulièrement heureux de rapatrier à nouveau à Québec la propriété de sites commerciaux qui étaient détenus par des intérêts hors Québec. Alors que de trop nombreuses entreprises québécoises sont passées au cours des dernières années sous le contrôle d'intérêts non québécois, nous voulons créer un nouveau fleuron immobilier ici, chez nous, ajoute Jonathan Trudel, vice-président exécutif, fondateur. À partir de maintenant, nous débuterons, comme nous l'avons fait à Fleur de Lys, notre démarche de réinvention permettant non seulement de transformer et redévelopper certains de ces sites commerciaux à fort potentiel, mais également de redynamiser plusieurs autres sites qui font partie de cette transaction. »

Dans tout ce processus, Trudel Alliance restera à l'écoute de toutes les parties prenantes. La démarche de réinvention annoncée aujourd'hui commencera très bientôt. Dès le début 2020, l'équipe de Trudel rencontrera les commerçants des principaux sites situés à des endroits stratégiques à Québec afin de bien cerner leurs besoins et de leur permettre de partager leurs idées quant à l'avenir de leurs centres commerciaux. La consultation se poursuivra par la suite avec la communauté environnante afin que les clients, les résidents ainsi que les organismes communautaires puissent également faire part de leurs attentes.

Trudel Alliance tient à remercier ses partenaires financiers Desjardins et RBC Banque Royale. « Desjardins Entreprises démontre ici avec fierté qu'il est tout désigné pour réinventer et s'allier pour innover avec les entreprises d'ici qui lui font confiance et ainsi, permettre de nouvelles visions immobilières à Québec », mentionne Charles Pépin, directeur général de Desjardins Entreprises Québec-Capitale.

André Labbé, vice-président régional marché Québec-Beauce-Centre du Québec-Mauricie de chez RBC, souligne être fiers de participer à ce projet de financement structurant qui permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance. « Accompagner les entrepreneurs de différentes régions du Québec dans leurs projets et dans leurs rêves est une grande source de satisfaction pour toute l'équipe de RBC. »

Enfin, William Trudel conclut : « Il nous reste maintenant à démontrer notre engagement. Tel que nous l'avons prouvé lors de l'acquisition de FDL, Trudel Alliance agira selon les meilleures pratiques afin de permettre une transition respectueuse, en plus d'assurer un développement harmonieux et bénéfique, tant pour la population que pour le personnel et les commerçants actuels. Il est maintenant temps de retrousser nos manches et de commencer à tisser nos liens avec ces communautés et de redonner officiellement ces sites commerciaux aux gens de Québec. Mais d'ores et déjà, nous pouvons encore une fois vous souhaiter Bienvenue chez vous ! »

Cette acquisition majeure permettra à Trudel Alliance de se rapprocher plus rapidement que prévu de son objectif principal de bâtir un parc immobilier d'un milliard de dollars d'ici 2027.

Cette transaction a été réalisée grâce à Desjardins Entreprises Québec-Capitale, RBC Banque Royale et Delta Commercial.

À PROPOS DE TRUDEL ALLIANCE

Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition de projets harmonieusement intégrés à leur environnement et socialement acceptables. Avec un actif de près de 400 millions de dollars, Trudel Alliance qui demeure toujours à l'affut pour des transactions immobilières, a comme objectif principal de bâtir un portefeuille immobilier de plus d'un milliard de dollars d'ici 2027. L'entreprise possède maintenant un important parc immobilier commercial privé au Québec comptant 58 propriétés réparties sur 34 sites commerciaux pour un total de plus de 2,7 millions de pieds carrés de surface commerciale utile. Le fonds immobilier est notamment devenu en 2018 le premier propriétaire québécois de Fleur de Lys centre commercial qu'il a entrepris de revitaliser et de redévelopper afin de répondre aux besoins de la population.

Lien pour télécharger le communiqué et les photos : http://trudelalliance.com/TRUDEL_dossier_photos.zip

SOURCE Trudel Alliance

Renseignements: Mario Daigle, Direction des communications, Cellulaires : 581 993-3194 / 514 953-3193, mdaigle@trudelimmeubles.com