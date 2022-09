LES FOURNISSEURS EN TRANSPORT ADAPTÉ DE MONTRÉAL SE RÉJOUISSENT DE LA NOUVELLE ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Les fournisseurs en transport adapté de Montréal, Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco, accueillent très positivement la signature d'une nouvelle entente avec la Société de transport de Montréal. En effet, il y a quelques semaines la coalition sonnait l'alarme en regard d'une pénurie dans le domaine du service en transport adapté dans la métropole, entraînant dans son sillage un imminent bris de service pour sa clientèle la plus vulnérable - faute de chauffeur disponible et d'augmentation des frais d'exploitation.

« Les paramètres de cette entente vont certainement contribuer à encourager les chauffeurs à se fidéliser à la Société de transport de Montréal et à aller recruter de nouveaux candidats. Il s'agit très certainement d'une excellente nouvelle, une bouffée d'air frais dont l'industrie de la mobilité durable et du transport adapté sur l'Île de Montréal avait cruellement besoin », affirment de concert MM. Yung Cuong, Ayman Al-Sayed, Jebrine Kabalan et Frédéric Prégent, porte-paroles des fournisseurs en transport adapté de Montréal.

Les fournisseurs en transport adapté de Montréal soulignent également la rapidité avec laquelle la Société de transport de Montréal en est venue à conclure une nouvelle entente avec ses partenaires de l'industrie de la mobilité durable et du transport adapté. Les résultats de cette démarche sont convaincants.

L'entente conclue avec les huit fournisseurs de l'industrie s'échelonne sur six ans et comporte une bonification de 7,4 M$ dès la première année. Elle visera notamment à consolider le bassin actuel des chauffeurs en transport adapté et à établir des conditions plus attrayantes permettant ainsi d'attirer de nouveaux chauffeurs vers l'industrie pour répondre à la reprise de l'achalandage.

« Le calcul est simple, moins de chauffeurs disponibles signifie moins de véhicules en transport adapté sur la route afin de répondre aux besoins de nos clients. Le transport adapté, ce n'est pas une coquetterie, c'est un service essentiel pour une clientèle vulnérable. Pour pallier cette situation, il faut rendre le secteur attrayant. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui que la STM voit la chose du même œil et passe de la parole aux actes », poursuivent les porte-paroles.

À propos des fournisseurs en transport adapté de Montréal

Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco sont des entreprises montréalaises de transport adapté et en continu à une clientèle vulnérable par le biais d'une offre de service professionnelle et ergonomique en faisant preuve d'une grande responsabilité sociale. Elles sont essentielles à la mobilité des personnes les plus à risque d'isolement.

