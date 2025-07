Après le lancement réussi, en mai, de formules pour les matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux États-Unis, la FIFA et On Location mettent en vente une gamme plus large de formules hospitalité officielles

NEW YORK, le 14 juill. 2025 /CNW/ - La FIFA et On Location, le partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ont annoncé que de nouvelles formules hospitalité officielles étaient désormais disponibles à l'achat sur FIFAWorldCup.com/Hospitality et par le biais d'agents de vente autorisés.

Après le lancement réussi, au mois de mai, de différentes séries pour les matches aux États-Unis, les amateurs et amatrices de football des quatre coins de la planète peuvent désormais s'assurer un accès premium à la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée grâce à une gamme variée d'offres d'hospitalité, pour les rencontres se déroulant au Canada, aux États-Unis ou au Mexique.

Matches individuels : les supporters peuvent bénéficier d'une hospitalité haut de gamme lors de certaines rencontres individuelles de la phase de groupes et des seizièmes de finale. Ces formules comprennent des places de catégorie supérieure et l'accès au Pitchside Lounge ainsi qu'à d'autres options d'hospitalité et salons partagés.

Séries de matches : les supporters peuvent planifier leur séjour en choisissant une série de deux, quatre ou huit rencontres dans le(s) lieu* de leur choix, avec la possibilité de panacher les sites. Ces formules comprennent des places de catégorie supérieure et l'accès à des suites privées, au Pitchside Lounge, ainsi qu'à d'autres options d'hospitalité et salons partagés. Ces offres sont personnalisables et disponibles sur demande.

Séries spécifiques à une équipe : les supporters peuvent acheter des billets pour chaque match de la phase de groupes et le seizième de finale de leur équipe favorite, quelle que soit la ville où ils se déroulent. Ces formules sont disponibles pour toutes les équipes participant à la Coupe du Monde 2026, à l'exception du Canada , des États-Unis et du Mexique. Elles comprennent des places de catégorie supérieure dans les tribunes ainsi que l'accès au Pavillon FIFA, un lieu exclusif situé à quelques pas de chaque stade et proposant des services d'hospitalité ainsi que des divertissements avant et après les rencontres.

Séries spécifiques à un stade : les supporters peuvent acheter des billets pour quatre à neuf matches dans le stade de leur choix, avec des places de catégorie supérieure et l'accès à des suites privées, au Pitchside Lounge, ainsi qu'à d'autres options d'hospitalité et salons partagés. La série spécifique au stade de New York - New Jersey comprend la finale de la Coupe du Monde 2026, prévue le dimanche 19 juillet.

Ces formules extraordinaires dépassent le simple cadre des stades, pour des expériences d'hospitalité uniques puisant dans l'esprit culinaire et culturel de chacune des 16 villes hôtes de la compétition. Les supporters pourront ainsi vivre pleinement l'ambiance nord et centrale américaine lors de chaque rencontre, en suivant leur équipe favorite ou en s'imprégnant de l'atmosphère d'un seul site pour profiter d'une expérience inoubliable lors de cette Coupe du Monde historique, la première à compter 48 équipes.

Outre des places de choix, les formules hospitalité peuvent inclure un service de conciergerie sur site, une offre culinaire d'inspiration régionale, des expériences immersives, des apparitions d'invités spéciaux, des spectacles, des cadeaux commémoratifs, etc. Les bénéficiaires profiteront également d'un accès rapide au stade via des points de contrôle dédiés.

Heimo Schirgi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde de la FIFA, a déclaré : « Alors que la plus grande compétition unidisciplinaire au monde débarque en Amérique du Nord, nous sommes ravis d'élargir l'accès à notre offre d'hospitalité haut de gamme dans les trois pays hôtes. Les supporters peuvent désormais s'assurer des expériences exclusives qui combinent un service de classe mondiale, les meilleures places et une atmosphère inoubliable lors de la Coupe du Monde 2026. »

« Dans un peu moins d'un an, la FIFA et On Location proposeront le plus grand programme d'hospitalité de l'histoire de la Coupe du Monde, rassemblant les amateurs de football du monde entier et leur permettant de vibrer pour la compétition », a ajouté Alicia Falken, directrice générale d'On Location pour la Coupe du Monde 2026. « Ces formules hospitalité leur donneront l'occasion d'assouvir leur passion dans le cadre d'expériences sans précédent. »

Les personnes intéressées sont invitées à acheter leurs formules hospitalité sur FIFA.com/Hospitality. Bien que des offres puissent être proposées sur des plateformes non officielles, les formules hospitalité et les billets provenant de ce type de canaux de vente peuvent ne pas être valables. On Location est le seul distributeur officiel des formules hospitalité pour la Coupe du Monde 2026.

En outre, On Location a établi un partenariat avec la Major League Soccer, ainsi qu'avec les comités organisateurs et leurs affiliés, y compris les équipes et les stades locaux, afin d'en faire des agents de vente officiels pour la compétition. La liste des agents de vente autorisés au niveau mondial sera continuellement mise à jour sur le site onlocationexp.com/fifaworldcup/sales-agents.

Pour en savoir plus sur le programme d'hospitalité pour la Coupe du Monde 2026, rendez-vous sur FIFA.com/hospitality. Des informations sur la vente de billets au grand public seront bientôt disponibles et les amateurs et amatrices de football peuvent d'ores et déjà manifester leur intérêt sur FIFA.com/tickets.

À propos d'On Location

On Location est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'hospitalité haut de gamme, fournissant des services de billetterie, d'expériences invités, de production d'événements en direct et de gestion de voyages dans les domaines du sport, du divertissement, de la mode et de la culture. On Location offre un accès inégalé aux entreprises clientes et aux amateurs de football à la recherche d'expériences officielles et immersives lors d'événements de premier plan, tels que les Jeux olympiques et paralympiques, la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le Super Bowl, le NCAA Final Four et bien d'autres encore. Partenaire officiel et/ou prestataire de services de plus de 150 détenteurs de droits emblématiques, tels que le CIO (Jeux olympiques de Milan Cortina 2026 et Los Angeles 2028), la FIFA, la NFL, la NCAA, l'UFC, la WWE et la PGA of America, la société possède et exploite également un certain nombre de ses propres expériences uniques. On Location est une filiale de TKO Group Holdings, Inc. (NYSE : TKO), une société de sport et de divertissement de premier plan.

