Les forces motrices du Canada : Les chemins de fer du Canada célèbrent les leaders de la sécurité et de l'environnement

OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Les chemins de fer canadiens demeurent les plus sûrs du monde. Et ils sont de plus en plus écologiques. Tirant profit de ce bilan, l'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) dévoile aujourd'hui les lauréats de ses Prix de la sécurité et de l'environnement 2023, reconnaissant l'excellence et l'innovation.

« La sécurité est la principale responsabilité de tous les cheminots et est un élément clé de la durabilité, explique le président-directeur général de l'ACFC Marc Brazeau. Les lauréats de cette année sont la preuve irréfutable de l'engagement de l'ensemble du secteur à investir, à innover et à s'améliorer de façon continue en tant que force motrice du Canada. Et grâce à cet engagement, nous sommes tous gagnants. »

Bruno Riendeau, directeur de la Sécurité et de l'Environnement chez VIA Rail Canada et président du Comité des Prix de la sécurité et de l'environnement de l'ACFC a ajouté : « Le leadership en matière de sécurité et d'environnement illustre l'engagement des chemins de fer envers nos clients et les communautés que nous servons. Les efforts que nous reconnaissons cette année mettent en lumière la contribution vitale que font les chemins de fer pour l'ensemble du Canada dans le cadre de leurs activités quotidiennes. »

Les lauréats de cette année sont :

Sécurité

1. CN :

Le système Enablon Go du CN fournit des données en temps réel sur les quasi-incidents et les risques, assurant la prise de mesures rapides pour prévenir les incidents.

2. Cando Rail & Terminals :

Cando transforme les rapports de sécurité avec sa campagne Good Catch, qui partage l'engagement positif des employés et améliore l'identification des risques.

3. Rocky Mountaineer :

Le système de rapport des incidents non punitif du Rocky Mountaineer encourage une culture de communication ouverte et d'amélioration continue de la sécurité.

4. Toronto Terminals Railway :

Le Toronto Terminals Railway responsabilise les employés grâce à son programme de sécurité en première ligne, intégrant l'appartenance aux fonctions communes et encourageant une culture de participation.

5. Metrolinx :

L'initiative Text-for-Help de Metrolinx offre aux usagers du transport en commun une méthode de communication discrète pour signaler les incidents, améliorant ainsi la sécurité sur le réseau.

Environnement

1. CN :

L'initiative de la passe à poissons du lac Huit Mille du CN met en lumière l'engagement envers la communauté et la saine gestion environnementale par la stabilisation des berges le long de la rivière Matapédia.

2. exo :

Le programme de bonne gestion de l'énergie d'exo a permis de réduire de 7,3 % la consommation annuelle de diesel et d'éviter l'émission de 2 900 tonnes de gaz à effet de serre pour la seule année 2022.

La sécurité, l'innovation et la saine gestion environnementale continuent à stimuler l'excellence dans le secteur ferroviaire canadien.

Faits en bref :

En 2022, le taux moyen d'accidents de trains de classe 1 au Canada était inférieur d'environ 40 % à celui des États-Unis.

était inférieur d'environ 40 % à celui des États-Unis. Ces dix dernières années, le taux d'accidents des chemins de fer de classe 1 du Canada s'est amélioré de plus de 20 %. Le taux d'accidents impliquant des marchandises dangereuses s'est amélioré de 49,1 %.

s'est amélioré de plus de 20 %. Le taux d'accidents impliquant des marchandises dangereuses s'est amélioré de 49,1 %. Alors que les volumes de fret ont augmenté en dix ans, le nombre d'accidents a diminué.

Le train est le mode de transport terrestre de marchandises le plus sécuritaire. Entre 2009 et 2018, les accidents de la route impliquant des marchandises dangereuses étaient 17 fois plus fréquents que pour le train, et les déversements étaient 14 fois plus fréquents dans le secteur du camionnage.

2018, les accidents de la route impliquant des marchandises dangereuses étaient 17 fois plus fréquents que pour le train, et les déversements étaient 14 fois plus fréquents dans le secteur du camionnage. Les chemins de fer ont un rendement du carburant de trois à quatre fois supérieur aux camions.

Une seule locomotive peut transporter une tonne de marchandises sur plus de 220 kilomètres avec un seul litre de carburant.

Plus de 15 membres de l'ACFC offrent des services de transport ferroviaire de passagers. Les chemins de fer voyageurs emploient directement plus de 5 000 Canadiens et soutiennent des milliers d'autres emplois dans les économies régionales, notamment dans le secteur vital du tourisme.

En 2019, les chemins de fer de banlieue de la Colombie-Britannique, de l' Ontario et du Québec ont transporté un nombre record de 101,9 millions de passagers. L'achalandage continue à s'ajuster et à se rétablir après les creux de la pandémie.

et du Québec ont transporté un nombre record de 101,9 millions de passagers. L'achalandage continue à s'ajuster et à se rétablir après les creux de la pandémie. La population du Canada devrait augmenter de 14 millions de personnes d'ici 2100. L'abandon de la voiture au profit du train aura d'importants avantages environnementaux, car chaque train retire des centaines de voitures des routes publiques.

devrait augmenter de 14 millions de personnes d'ici 2100. L'abandon de la voiture au profit du train aura d'importants avantages environnementaux, car chaque train retire des centaines de voitures des routes publiques. La nouvelle flotte de VIA Rail est quatre à cinq fois moins polluante que les voitures et les autres formes de transport terrestre.

Les chemins de fer du Canada affichent la meilleure performance de sécurité en Amérique du Nord, font une innovation environnementale de premier plan et offrent un service de qualité - tout cela à un coût pratiquement le plus bas au monde.

