TUCSON, Arizona, 10 mai 2024 /CNW/ - Les Forces armées canadiennes (FAC) ont annoncé leur sélection de Delta Development Team, Inc. pour fournir des produits novateurs visant à renforcer la capacité médicale des troupes de première ligne. Cette décision importante souligne l'engagement du Canada à fournir à ses militaires des solutions de pointe pour sauver des vies dans des situations de pression élevée.

L' APRU est spécialement conçue pour les opérations dans l'Arctique, avec un appareil de chauffage intégré qui empêche le sang de geler dans les climats froids. Cette caractéristique unique la distingue de ses concurrents et la rend adaptée aux opérations dans un éventail complet de conditions climatiques; l' APRU a été choisie par les Forces armées canadiennes en raison de cette caractéristique unique.

DDT, réputée pour son expertise dans le développement d'appareils de sauvetage, a obtenu un prestigieux contrat de cinq ans pour fournir plusieurs unités de réfrigération portatives autonomes (UAR) chaque année pendant la durée de l'accord. Ces ARP jouent un rôle central dans la facilitation de transfusions sanguines sécuritaires et efficaces sur le terrain, un aspect essentiel de la médecine moderne sur le champ de bataille.

Les Forces armées canadiennes et les Forces de défense israéliennes (FIL) sont toutes deux des pionnières dans leurs efforts visant à améliorer les capacités de fournir des transfusions sanguines en temps opportun dans les zones de combat. Les recherches menées par le système de traumatologie articulaire indiquent que l'administration de sang dans les 30 minutes suivant une hémorragie grave augmente considérablement les chances de survie. Reconnaissant les défis liés à l'évacuation des victimes vers des soins définitifs dans ce délai, le Canada et Israël sont à l'avant-garde du soutien à l'innovation dans ce domaine.

En s'appuyant sur l'expérience de la Force de défense australienne (ADF), qui utilise beaucoup les UAR pendant les déploiements à l'étranger, le Canada reconnaît l'importance d'une préparation proactive. En faisant circuler le sang dans les missions, les militaires peuvent anticiper et réagir efficacement aux pires scénarios, assurant ainsi leur préparation face à l'adversité.

L'APRU, rigoureusement testé selon les normes militaires par des institutions réputées comme le US Air Force Research Lab et le US Army Aeromedical Research Laboratory, a démontré son efficacité en tant que produit de série mil. Sa fiabilité et sa fonctionnalité en font un atout essentiel pour améliorer les capacités médicales des forces armées du monde entier, même dans les endroits les plus austères.

DDT est honorée de collaborer avec les Forces armées canadiennes dans leur mission de protéger la vie des militaires dans les environnements les plus difficiles. Alors que le Canada anticipe avec enthousiasme le lancement du prochain produit de DDT, le système sanguin total, doté d'une capacité inégalée et d'une longévité inégalée des batteries pour la réfrigération du sang, le partenariat entre le DDT et la FAC témoigne de l'innovation dans les solutions médicales militaires.

Personne-ressource : [email protected]

SOURCE Delta Development Team