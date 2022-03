Un nouveau système aurifère a été identifié au contact de l'intrusion de Cléricy, avec une anomalie aurifère identifiée sur une épaisseur moyenne d'environ 40 mètres, entre la surface et une profondeur verticale de 70 m.





Neuf trous sur douze ont retourné des intervalles aurifères. La grille forée couvre une extension latérale d'environ 100 mètres. Meilleur résultat reçu : 1,0 g/t sur 7 mètres dans le trou CDR-22-10.





La nouvelle structure aurifère est confirmée malgré une couverture de mort-terrain continue. Une forte signature géophysique de 2 km de longueur pourrait être reliée au signal aurifère.

12 courts forages totalisant 968 mètres ont été réalisés au début du mois de janvier 2022, immédiatement sous la zone de décapage, mais aussi dans ses extensions immédiates à l'est et au nord de la découverte, dont les résultats ont été précédemment publiés par Goldflare (voir le communiqué de presse du 11 janvier 2022).

Les trous de forage ont été réalisés à un espacement variable, entre 15 mètres et 50 mètres, pour couvrir une extension latérale d'environ 100 mètres dans l'axe est-ouest, et d'environ 100 mètres dans l'axe nord-sud.

Résultats

Les résultats obtenus à partir de quatre sondages forés dans une direction nord-est ont livré un enrichissement aurifère continu correspondant à 0,17 g/t sur 27,7 m; 0,29 g/t sur 40 m; 0,16 g/t sur 27,8 m; et 0,07 g/t sur 71,5 m, provenant respectivement des sondages CDR-21-09, CDR-21-10, CDR-21-11 et CDR-21-12.

La minéralisation prend la forme d'un faible pourcentage de pyrite finement disséminée dans un essaim d'intrusions de syénite cristalline grossière et généralement porphyrique. Ces intrusions sont affectées par une altération en hématite, en carbonate et en chlorite associée à un réseau de microfractures.

Un niveau supérieur d'enrichissement aurifère a été obtenu localement dans le cadre de ce programme, avec 1,1 g/t sur 3,0 m dans le sondage CDR-22-09; 1,0 g/t sur 7,2 m (dont 1 m à 3,6 g/t) dans le sondage CDR-22-10; et 1,1 g/t sur 2,7 m dans le sondage CDR-22-11. Voir le tableau pour le détail des intervalles aurifères.

Remarque : les intervalles sont présentés sous forme de longueur forée. L'épaisseur vraie est évaluée au-dessus de 70 % sur la base d'une interprétation préliminaire.

La structure aurifère Condor I

L'interprétation géologique en progression, combinée aux levés magnétiques disponibles, a confirmé la possibilité de définir une structure aurifère d'orientation nord-nord-ouest complètement recouverte de mort-terrain sur une distance d'environ 2 km. Aucun forage historique n'est documenté dans cet environnement.

L'interprétation actuelle - qui est basée sur le forage et les données magnétiques disponibles - met en évidence trois éléments majeurs :

Selon les données, et sans extrapolation, l'épaisseur évaluée du système d'intrusions de syénite aurifère est supérieure à 100 mètres. Toutes les intrusions de syénite à l'intérieur de cet espace sont aurifères.





Le système aurifère semble suivre un fort contraste magnétique relié à la présence de roches ultramafiques mafiques périphériques qui peuvent être tracées sur une distance de plus de 2 km suivant une orientation nord-nord-ouest.





Les valeurs aurifères - tant les larges enveloppes anomaliques que les intervalles de 1 g/t - ont été obtenues aux limites de la grille de forage, ce qui rend la cible ouverte latéralement et en profondeur.

« L'intensité du système aurifère de Syénite Condor continue de nous impressionner, car nous avons atteint cet objectif de découverte sur une période de 6 mois, depuis le premier résultat de prospection jusqu'à la livraison du premier résultat de forage. Avec ce premier programme de 12 trous, nous ne sommes toujours pas certains, à ce stade-ci, de l'épaisseur ultime du système aurifère. La Société est déterminée à développer efficacement la cible de 2 km de long, afin d'optimiser le forage futur et, éventuellement, de découvrir un gisement important.

Le projet Syénite Condor nous enthousiasme au plus haut point, car son contexte géologique est comparable à celui du projet Douay de Maple Gold, qui contient une ressource indiquée de 71,2 millions de tonnes à une teneur moyenne de 1,03 g/t (maplegoldmines.com).

Dans la région de l'Abitibi, la société Partenariat Canadian Malartic a développé la mine souterraine Odyssey, qu'elle prévoit exploiter à une teneur de 2,76 g/t (canadianmalartic.com), et qui se trouve également dans un contexte géologique semblable à celui de Syénite Condor.

Ces exemples démontrent qu'une géométrie favorable fait la différence dans une situation de faible teneur », précise Ghislain Morin, président-directeur général.

Assurance et contrôle qualité

La position des trous de forage a été déterminée à l'aide d'un GPS portable, ce qui implique une incertitude de 1 à 3 mètres. Les traces de forage ont été établies à l'aide d'un instrument Reflex EZ-TRACTM.

Les échantillons de carottes sont sciés en deux dans une installation située à proximité du projet, et sont livrés du terrain au Laboratoire Expert inc. à Rouyn-Noranda. Les échantillons sont soumis à une procédure standard de pyroanalyse avec collecte par le plomb sur une fraction de 30 grammes analysée par spectrométrie d'absorption atomique (SAA) pour des résultats compris entre 0,005 et 3 g/t. Les résultats supérieurs à la limite de 3 g/t sont réanalysés par la même méthode, mais avec une finition gravimétrique.

Environ 10 % des échantillons font partie d'un programme de contrôle de la qualité qui comprend des matériaux témoins normalisés, des duplicatas de préparation, des quarts de carotte et des répliques de mesure.

La Société profite de l'occasion pour annoncer qu'elle a augmenté de 1 620 962 le nombre d'actions réservées pour émission future en vertu de son régime d'options d'achat d'actions, pour un total de 7 562 500, soit approximativement 9,99 % des 75 625 776 actions émises et en circulation de la Société au 16 février 2022.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, géo. (ogq no770), consultant pour Exploration Goldflare et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

