Les Fonds de recherche du Québec : quand la science rencontre l'entrepreneuriat!

QUÉBEC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - OSEntreprendre est fier d'être partenaire avec les Fonds de recherche du Québec pour les prix Coup de cœur régionaux « Étudiant créateur d'entreprise » et le nouveau prix national « Coup de cœur du Scientifique en chef » du volet Création d'entreprise de la 24e édition du Défi OSEntreprendre.

« S'inspirer et rêver, deux atouts majeurs pour stimuler la créativité et aller plus loin. C'est le leitmotiv des Fonds de recherche. Avec les prix Coups de cœur OSEntreprendre, nous voulons résolument mettre de l'avant la démarche entrepreneuriale de talents étudiants et de scientifiques désirant faire une différence à l'aide de données probantes et de connaissances issues de la recherche. C'est toujours un plaisir de découvrir les entrepreneur.es émergent.es et de les aider à se faire connaître », affirme Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.

« Dans le cadre de leurs études postsecondaires, les étudiants s'investissent dans un secteur qui correspond à leurs intérêts et leurs passions. Ils y développent un précieux savoir qui les positionne avantageusement pour réussir en affaires. Afin d'inspirer un plus grand nombre à suivre cette voie, OSEntreprendre et le scientifique en chef du Québec ont développé un partenariat fructueux faisant rayonner, dans les 17 régions du Québec, des étudiants qui sont passés de l'idée à l'action en développant leur entreprise. Avec le nouveau prix "Coup de cœur du Scientifique en chef", nous ferons également rayonner des entreprises qui misent sur la science pour se développer », souligne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media. La date limite d'inscription de la 24e édition est le 15 mars 2022, 16 h.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les FRQ ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances.

SOURCE Défi OSEntreprendre

Renseignements: Source : Daphné Asselin · [email protected] · 418 644-4255, poste 2173