Les fonds de Luge Capital atteignent 85 millions grâce à l'apport de iA Groupe financier et de BDC Capital

Le fonds de capital de risque en fintech et IA investit dans les jeunes entreprises qui transforment le secteur des services financiers

MONTRÉAL et TORONTO, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Luge Capital annonce que iA Groupe financier et BDC Capital ont investi dans le fonds de capital de risque dédié aux technologies financières, portant son portefeuille total à 85 millions de dollars.

Luge Capital travaille avec des sociétés en démarrage et un réseau d'institutions financières de premier plan pour aider à bâtir la prochaine génération de services financiers. iA Groupe financier (187 milliards $ d'actif sous gestion et sous administration) et BDC Capital (plus de 3,0 milliards $ d'actif sous gestion) s'ajoutent à nos investisseurs actuels : Desjardins (la plus importante fédération de caisses populaires en Amérique du Nord), la CDPQ (plus de 300 milliards $ d'actif sous gestion à travers le monde), La Financière Sun Life (1 trillion $ d'actif sous gestion), La Capitale (chiffre d'affaires de 2,4 milliards $) et le Fonds de solidarité FTQ (15,6 milliards $ d'actif sous gestion).

« Pour iA Groupe financier, investir dans Luge Capital est une excellente façon d'identifier les startups prometteuses avec lesquelles nous pouvons collaborer pour remplir notre propre mission en matière d'innovation », déclarait Pierre Miron, vice-président directeur des Technologies de l'information de iA Groupe financier. « L'industrie des services financiers évolue rapidement puisque les besoins de la clientèle changent et nous tenons à jouer un rôle clé dans cette transformation pour mieux servir nos clients. »

BDC Capital, la division d'investissement de BDC, la seule banque canadienne dédiée exclusivement aux entrepreneurs, se joint également à Luge Capital. « Nous croyons que David Nault et Karim Gillani ont le potentiel de bâtir une franchise forte et nous aimons particulièrement qu'ils se soient associés à des investisseurs institutionnels qui sont nouveaux dans le secteur du capital de risque », déclarait Jérôme Nycz, vice-président exécutif de BDC Capital. « L'engagement de BDC Capital auprès de Luge rejoint nos objectifs de soutenir les gestionnaires de fonds prometteurs au Canada et d'attirer des partenaires stratégiques et commerciaux pour investir dans les actifs de capital de risque ainsi que dans le secteur des technologies financières. »

Les besoins des entreprises et des consommateurs changent rapidement, tout comme leurs préférences en matière de méthodes d'interaction avec les services financiers. Tous les secteurs des services financiers sont transformés par la technologie et les grandes institutions financières cherchent à s'adapter rapidement à ces transformations pour mieux servir leurs clients.

« Les sociétés de notre portefeuille s'engagent activement auprès de nos investisseurs, échangent des idées sur les tendances de l'industrie et travaillent à créer des partenariats commerciaux », ajoutait Karim Gillani, cofondateur et associé directeur de Luge et ancien dirigeant du développement des affaires de PayPal. « L'appui de iA Groupe financier et de BDC Capital renforce notre valeur en tant que capital-risqueur et Luge se trouve en meilleure position pour soutenir les entrepreneurs tournés vers le monde. »

« Nos investisseurs, notre réseau d'institutions financières et notre équipe chevronnée nous aident à aider les sociétés. Au cours de la dernière année, nous avons élaboré un scénario de collaboration avec les institutions financières à l'intention des sociétés de fintech en démarrage et il fonctionne bien! » soulignait David Nault, cofondateur et associé directeur de Luge Capital. « L'ajout de iA Groupe financier et de BDC Capital à la base d'investisseurs de Luge nous permet d'étendre notre portée et de renforcer nos liens avec les leaders de l'industrie. »

À propos de Luge Capital

Luge Capital est un fonds de capital de risque spécialisé en technologie financière qui investit dans des entreprises en démarrage résolues à transformer les services financiers à travers le monde. Le Fonds investit dans les technologies financières et les solutions d'intelligence artificielle qui s'y rattachent et il appuie les entrepreneurs qui remettent en question le statu quo. Luge travaille avec des équipes déterminées à trouver des solutions à des problèmes concrets qui touchent des individus à l'échelle mondiale. Son équipe chevronnée collabore avec des investisseurs qui constituent autant de multiplicateurs de valeur. Elle dispose d'un vaste réseau dans l'industrie pour aider les jeunes entreprises à réussir. www.luge.vc - Forger les champions de la fintech.

