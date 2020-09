JetClub prendra livraison de deux autres HondaJets, ce qui fera passer la flotte combinée à sept jets

GREENSBORO, Caroline du Nord, le 14 sept. 2020 /CNW/ -

Deux anciens chefs des ventes de Honda Aircraft, Glenn Gonzales et Vishal Hiremath, ont créé Jet It en 2018 dans le but d'occuper le vide entre les vols nolisés privés et les très onéreux services de l'aviation privée.

Expansion de l’aviation privée mondiale : Jet It offre une forme hybride de propriété en Amérique du Nord, tandis que JetClub offre des abonnements dans le sud-est de l’Asie et en Inde, et de la copropriété hybride en Europe.

En tant que compagnie d'aviation construite par des aviateurs, les offres de Jet It occupent un créneau de marché mal desservi, ce qui maintient une forte demande.

Dans sa première année civile complète d'exploitation, Jet It connaît une croissance phénoménale. Étant déjà le plus important opérateur de flotte de HondaJets en Amérique du Nord, Jet It est en voie une croissance à deux chiffres de ses appareils d'ici la fin de l'année. L'entreprise comptait trois employés, incluant les deux fondateurs, à sa fondation en 2018 et elle en compte plus de 50 aujourd'hui.

À présent, les co-fondateurs Gonzales et Hiremath poursuivent leur expansion internationale avec le lancement de JetClub. Avec la livraison du premier HondaJet cette semaine, le modèle commercial hybride et novateur de JetClub arrive en Europe et en Asie. En plus d'offrir un nouveau service d'aviation privée, JetClub donnera accès à une expérience uniforme en Europe et en Asie aux propriétaires de Jet It qui voyagent à l'étranger. Le même accès et la même disponibilité de jet privé seront disponibles pour les membres du JetClub voyageant en Amérique du Nord. L'objectif ultime : créer deux services d'aviation clés en main.

JetClub dessert le sud-est de l'Asie ainsi que l'Inde sous forme de service de voyage privé par abonnement et offre un service hybride en copropriété vers l'Europe. JetClub permettra aux particuliers et aux entreprises de se déplacer à moindre coût dans leur région tout en ayant accès à une flotte mondiale lorsqu'ils se rendent dans d'autres régions. JetClub prévoit de desservir tout le Sud-est asiatique et l'Europe d'ici le milieu de 2021.

M. Hiremath a déclaré : « Après avoir connu le succès et un accueil favorable de Jet It en Amérique du Nord, nous pensions pouvoir créer une entreprise chef de file mondiale en matière de solutions de voyage privé à prix abordable, et le lancement de JetClub est la prochaine étape vers cet objectif ».

M. Gonzales d'ajouter : « Nous envisageons de reproduire le succès de Jet It en Europe et en Asie avec le même niveau élevé d'excellence en matière de service à la clientèle qui a fait notre réputation. Les membres et les propriétaires peuvent appeler notre service de conciergerie internationale et nous prendrons les dispositions nécessaires pour leur transport au cours de leurs déplacements dans ces régions. Dans certains pays, où il n'y a pas de centre de services aéronautiques ni d'aérogare privée, nos services privilégiés au sol guideront nos passagers à travers les services d'immigration et les aérogares. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1274135/IMG_7167__1.mp4

SOURCE Jet It; JetClub

Renseignements: RENSEIGNEMENTS : Dr Akir Khan, 980 254-0674, [email protected], http://www.gojetit.com

Liens connexes

http://www.gojetit.com