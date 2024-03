Le chef de file des FNB tirera parti de sa force et de sa portée mondiale, ainsi que de son expertise locale, pour offrir des possibilités d'investissement accrues aux Canadiens.

Plus de 10 milliards de dollars des actifs sous gestion de la Société proviennent d'investisseurs québécois

TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« FNB Horizons » ou la « Société »), un important fournisseur canadien de FNB et une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group (« Mirae Asset »), annonce qu'elle changera de nom pour devenir Investissements Global X Canada Inc. (" Global X ") dès mai 2024.

Rohit Mehta, président-directeur général d'Horizons ETFs (Groupe CNW/Horizons ETFs Management (Canada) Inc.) De gauche à droite : Hyun-Su Ahn, vice-président exécutif, responsable des produits et de la stratégie d'investissement ; Rohit Mehta, président-directeur général ; Jasmit Bhandal, directeur des opérations ; Greg Sainsbury, directeur juridique et secrétaire ; Stephanie Wolfe, vice-président exécutif, responsable du marketing ; Jeff Lucyk, vice-président exécutif, responsable des ventes ; Julie Stajan, directrice financière. (Groupe CNW/Horizons ETFs Management (Canada) Inc.)

Ce transfert fera passer FNB Horizons, quatrième fournisseur de FNB en importance au Canada, à la marque de FNB Global X appartenant à Mirae Asset, qui fait partie de l'une des plus grandes plateformes de FNB au monde, avec une empreinte internationale couvrant l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Australie, ainsi que les États-Unis. Ensemble, les activités de FNB de Mirae Asset représentent un actif total de plus de 154 milliards de dollars canadiens à l'échelle mondiale.

Sous la marque Global X, l'entreprise sera mieux équipée pour offrir le meilleur des deux mondes : la force, la portée étendue et le réseau mondial d'experts d'une marque reconnue à l'échelle internationale, ainsi qu'une expertise locale continue et un soutien pour naviguer dans le paysage de l'investissement canadien. Cette croissance permettra à la Société de transformer le paysage des investissements au Canada pour le mieux et de bâtir un avenir plus international et novateur en matière d'investissement pour tous les Canadiens.

La gamme de FNB de la Société - l'un des plus importants et des plus anciens au Canada - continuera d'être négociée selon ses symboles et ses mandats actuels, tandis que les noms de fonds de marque Horizons seront mis à jour pour devenir la marque Global X.

« Avec cette prochaine étape de notre parcours, nous sommes prêts pour la vôtre - nous avons hâte de contribuer à bâtir l'avenir des placements pour tous les Canadiens en tant que Global X », a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction des FNB Horizons. « Alors que nous exploitons la force et la portée de notre réseau mondial, les possibilités d'investissement pour les Canadiens s'accroîtront également. En travaillant avec nous, nos investisseurs peuvent s'attendre à plus de renseignements à l'échelle mondiale et à une meilleure expérience de placement, tout en continuant de recevoir une expertise canadienne de confiance. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour votre avenir. »

Cette annonce fait suite au récent jalon financier de la Société, où elle a dépassé les 30 milliards de dollars en actifs sous gestion (ASG), après un gain de 7,6 milliards de dollars en 2023, soit la plus forte croissance annuelle de son histoire. Plus de 10 milliards de dollars de l'actif géré de la société proviennent d'investisseurs du Québec. En 2011, la Société a été acquise par la société sud-coréenne Mirae Asset Global Investments, l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde, qui fait partie de Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 710 milliards de dollars canadiens d'actifs dans 19 pays et marchés. Depuis son acquisition, la Société a connu une croissance rapide, ses actifs ayant été multipliés par neuf depuis 2011.

« Au fil de son histoire, les FNB Horizons se sont taillé une réputation d'innovateur permanent sur le marché canadien, a déclaré Mme Hyeon-Joo Park, fondatrice de Mirae Asset et responsable de la stratégie mondiale. « Aujourd'hui, sous la marque Global X, ce statut et les services qui l'accompagnent deviennent exactement cela - mondiaux. Avec toute la force de Mirae Asset, je suis convaincue que leur expertise sur le terrain au Canada, sous la direction du PDG Rohit Mehta, ainsi que les possibilités de notre réseau international, les technologies et les connaissances d'experts de partout dans le monde créeront une meilleure expérience d'investissement pour les Canadiens. »

Au cours de ses près de deux décennies d'existence, la Société a également été saluée à l'échelle mondiale pour son innovation dans le paysage financier mondial, notamment en étant les premiers à lancer certains FNB dans le monde et au Canada.

« En nous alignant sur la marque Global X et la force de réserve qu'elle apporte, nous créons un nouveau modèle dans notre industrie pour développer et offrir des produits novateurs aux Canadiens », a déclaré M. Mehta. « Comme nous, Mirae Asset a toujours été prête à être une force de transformation et de perturbation positive dans l'industrie de l'investissement, et maintenant, nous unissons nos efforts comme jamais auparavant. À l'avenir, nous tirerons davantage parti de notre expertise mondiale en matière d'investissement, de l'accès à des experts de premier plan partout dans le monde et de leurs connaissances sur le terrain sur les cinq continents. »

Au cours des cinq prochaines années à titre de Global X, la Société poursuivra son plan de croissance en tirant parti de la force, de la portée et de l'innovation mondiales de Mirae Asset pour aller au-delà et offrir des produits de placement et des possibilités exceptionnelles aux Canadiens. Global X évoluera rapidement pour élargir l'offre de produits et faire progresser les nouveaux services à la clientèle plus que jamais.

« L'un des aspects de cette transformation qui m'enthousiasme le plus, c'est ce que nous pourrons offrir à nos investisseurs, qu'il s'agisse d'investissements de premier ordre dans le réseau Global X ou d'expériences client exceptionnelles qui comprennent des moyens plus puissants, de comprendre et d'apprécier vos placements. » a déclaré M. Mehta. « Nous excellons à être à l'avant-garde de l'innovation et à l'utiliser pour mieux servir les Canadiens. Avec une gamme de produits et une trousse d'outils plus complète, plus grande et plus novatrice, nous sommes en mesure d'être le fournisseur de fonds de choix pour les investisseurs partout au Canada. »

Le site Web de l'entreprise demeurera à l'adresse www.HorizonsETFs.com jusqu'à la date de renouvellement de l'image de marque en mai 2024, date à laquelle l'entreprise commencera à utiliser www.GlobalX.ca.

À propos d'Horizons ETFs Management (Canada) inc. (www.HorizonsETFs.com)

Horizons ETFs Management (Canada) inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Horizons ETFs comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Horizons ETFs détient actuellement plus de 27 milliards de dollars en actifs sous gestion et 117 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Horizons ETFs est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère environ 710 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays du monde.

SOURCE Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

Renseignements: Pour les demandes des investisseurs : Communiquez avec les FNB Horizons au 1-866-641-5739 (sans frais) ou au 416-933-5745, [email protected]; Pour les demandes des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, Horizons ETFs Management (Canada) Inc., (647) 289-3324, [email protected]