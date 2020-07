Les fermiers de famille de retour dans les gares d'exo cet été

MONTRÉAL, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Exo est fier d'encourager l'achat local en accueillant, aux gares Deux-Montagnes, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Lambert et Saint-Jérôme, des fermiers de famille qui pourront distribuer leurs produits grâce à un partenariat avec la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique (CAPÉ).

Chaque semaine, les familles abonnées à ce service récupèrent leurs paniers de fruits et légumes biologiques directement à l'une des quatre gares et soutiennent ainsi une ferme près de chez elles.

Mis sur pied par Équiterre et désormais géré par la CAPÉ, le Réseau des fermiers de famille est un regroupement de producteurs locaux qui distribuent des paniers de fruits et de légumes biologiques à des points de chute partout au Québec. La formule permet d'acheter ses paniers à l'avance et de soutenir une ferme locale. Pour profiter du service, il suffit de s'abonner et choisir son point de chute à fermierdefamille.org.

« Exo est heureux de soutenir le Réseau des fermiers de famille depuis plusieurs années déjà. C'est une superbe occasion d'encourager l'agriculture locale, de contribuer à la vitalité des milieux de vie, tout en agissant comme acteur du développement local et régional. Exo souhaite une magnifique saison aux fermiers participants et aux familles qui auront accès à ces fruits et ces légumes frais », a déclaré Marc Laforge, directeur principal - Communications externes et affaires publiques d'exo.

