MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Les Fermes Lufa annoncent fièrement le lancement de leur quatrième serre commerciale sur toit dans l'arrondissement Saint-Laurent, la plus grande serre sur toit au monde. Cette nouvelle serre sur toit double leur capacité de production de légumes frais, ajoutant 15 200 m2 d'espace cultivable, pour un total de 28 000 m2. Les récoltes de dix variétés de tomates et de trois variétés d'aubergines ont commencé le 26 juin et la serre a atteint sa pleine capacité de production le 11 août. Près de 11 000 kg de légumes y sont à présent récoltés chaque semaine, ce qui permettra aux Fermes Lufa de nourrir encore plus de familles québécoises à longueur d'année.

Cette serre perpétue les pratiques d'agriculture responsable des Fermes Lufa : polyculture sans l'utilisation de pesticides de synthèse, récupération de l'eau de pluie, recirculation de l'eau d'irrigation et efficacité énergétique accrue grâce aux rideaux thermiques, aux rideaux opaques contre la pollution lumineuse, aux panneaux de verre à double paroi sur le périmètre et aux économies d'énergies passives associées à l'emplacement de la serre sur un toit urbain. « Notre mission est de cultiver des aliments là où les gens vivent et cette nouvelle serre nous permettra de répondre plus rapidement à la demande toujours croissante pour nos aliments frais, locaux et responsables », explique Lauren Rathmell, cofondatrice et directrice des serres.

Des systèmes alimentaires frais, locaux et responsables en période de perturbation

Alors que le monde entier fait face à la crise de la COVID-19, les systèmes alimentaires locaux se montrent particulièrement résilients et essentiels. « En mars 2020, du jour au lendemain, nous avons vu doubler la demande par de nouveaux Lufavores et ceux de longue date, qui ont tous été très compréhensifs. Non sans effort, notre équipe a su s'adapter et donner le meilleur d'elle-même pour surmonter le défi. En cultivant des aliments sur les toits de la ville et en travaillant avec des maraîchers et des artisans locaux, nous avons pu nous ajuster rapidement pour répondre à cette demande. Nous avons eu un aperçu de l'avenir de l'alimentation, et celui-ci est local et responsable », raconte Mohamed Hage, cofondateur et PDG. En réponse à la COVID-19, en plus de la mise en oeuvre de protocoles de sécurité additionnels, les Fermes Lufa ont lancé la livraison sept jours par semaine, triplé leur capacité de livraison à domicile et créé plusieurs nouveaux outils logiciels. Ils ont également accueilli plus de 200 nouveaux membres dans l'équipe, 35 nouveaux maraîchers et artisans partenaires, ainsi que 30 000 nouveaux Lufavores. « En trois mois, nous avons vécu une croissance qui se serait normalement étalée sur plusieurs années. Il a fallu faire des essais - et des erreurs - et nous avons appris beaucoup en peu de temps.Nous avons commencé notre aventure avec naïveté, mais nous avons gardé le cap grâce à notre culture d'entreprise et notre mission. L'équipe des Fermes Lufa est plus forte et dévouée que jamais à poursuivre sa mission. », déclare Lauren.

LES FERMES LUFA

Les Fermes Lufa cherchent à créer un meilleur système alimentaire en cultivant des aliments de manière durable sur des toits urbains, en partenariat avec des centaines de fermiers et d'artisans locaux afin de fournir à leurs abonnés des aliments frais, locaux et responsables à partir de leur Marché fermier en ligne. Pour plus d'information sur les Fermes Lufa, veuillez visiter leur site web .

