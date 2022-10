Les Fermes Burnbrae - fièrement certifiée en tant qu'entreprise détenues par des femmes

L'entreprise est dirigée par Margaret Hudson, présidente et chef de la direction, qui est soutenue par ses frères et sœurs et le groupe d'actionnaires qui comprend Margaret, Helen Anne Hudson, Mary Jean (Hudson) McFall, Ted Hudson, Sue Hudson et son beau-frère Ian McFall.

« Nous sommes honorées d'être accrédités par la WBE. Toutes les générations de la famille Hudson ont été inspirées par des femmes matriarcales influentes qui étaient très éduquées, soucieuses de leur communauté, et qui étaient aussi des modèles positifs. Nous sommes fières de perpétuer leur héritage » dit Margaret Hudson.

Les Fermes Burnbrae est une entreprise familiale canadienne de sixième génération. Depuis plus de 130 ans, les valeurs familiales et la durabilité font partie intégrante notre solide héritage agricole et des objectifs de la famille Hudson. En tant que chef de file de la commercialisation d'œufs au Canada, les Fermes Burnbrae s'engagent à offrir aux Canadiens des œufs et des ovoproduits sûrs, nutritifs et abordables.

À propos de WBE Canada

Women Business Enterprises Canada Council (WBE Canada) est une organisation canadienne à but non lucratif qui ouvre les portes aux entreprises canadiennes appartenant à des femmes pour les chaînes d'approvisionnement à travers l'Amérique du Nord. Fondée par des entreprises pour fournir des services de certification pour leurs programmes de diversité des fournisseurs, WBE Canada offre également une formation et des ressources de développement des fournisseurs, des opportunités de réseautage et de jumelage et un soutien au programme de diversité des fournisseurs. Apprenez-en plus à www.WBECanada.ca

À propos des Fermes Burnbrae

Les Fermes Burnbrae est une entreprise familiale canadienne de sixième génération qui produit des œufs et des ovoproduits depuis près de 80 ans. Avec des opérations de classement, de casserie et d'élevage d'œufs dans cinq provinces du Canada, elle est détenue et exploitée par la famille Hudson depuis sa fondation en 1891. Pour en savoir plus, visitez fermesburnbrae.com

SOURCE Burnbrae Farms

Renseignements: Sue Hudson, directrice, communications et marketing [email protected]