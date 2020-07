Les Fermes Burnbrae donnent plus de 3,6 millions d'œufs aux banques alimentaires canadiennes

L'entreprise familiale a lancé un programme de secours d'urgence pour aider les banques alimentaires, et de plus, a donné 55 000 $ à des hôpitaux régionaux pour contribuer à la lutte contre la COVID-19

SAINT-ZOTIQUE, QC, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - En réponse à la pandémie de la COVID-19, les Fermes Burnbrae ont établi un programme de secours d'urgence afin de soutenir les familles canadiennes en besoin d'assistance. Jusqu'à maintenant, l'entreprise a donné plus de 3,6 millions d'œufs à plus de 30 banques alimentaires partout au pays - 656 000 de ces œufs ont été donnés à des banques alimentaires québécoises. Les Fermes Burnbrae ont également fait un don de 55 000 $ à des hôpitaux des régions où elles font affaire, y compris Saint-Hyacinthe et Salaberry-de-Valleyfield (Québec) pour contribuer à leurs achats d'équipement de protection individuelle (EPI) destiné au personnel hospitalier et aux équipes de première ligne pendant la crise.

« Notre famille et nos collègues travaillent ensemble sans relâche avec d'autres familles d'agriculteurs afin d'assurer que les œufs aillent aux communautés qui en ont besoin. Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec la Fédération des producteurs d'œufs du Québec et avec La Tablée des Chefs, ainsi qu'avec Moisson Montréal, Moisson Rive-Sud, Moisson Estrie et Moisson Granby, pour nous assurer que nous sommes là pour aider ceux qui sont dans le besoin au Québec », disait Margaret Hudson, présidente des Fermes Burnbrae. « Nous souhaitions également faire plus pour soutenir les professionnels de la santé qui travaillent sans cesse pour la sécurité de tous. »

En tant qu'entreprise familiale de 6e génération, pratiquant l'agriculture au Canada depuis plus de 125 ans, les Fermes Burnbrae ont toujours soutenu leurs communautés locales. Dès le début de la crise, de nombreux partenaires de Burnbrae dans les services alimentaires ont été affectés, et des restaurants se sont vus obligés de fermer leurs portes temporairement. L'entreprise, inquiète du risque de péremption des œufs et des produits aux œufs, a décidé de faire un don immédiat de ces produits et s'est mise à l'action pour rediriger les œufs vers ceux qui en ont besoin partout au pays. Grâce au soutien de ses collègues de première ligne, les Fermes Burnbrae sont fières d'avoir distribué les œufs et les produits aux œufs de façon sécuritaire à des banques alimentaires à Calgary, Winnipeg, Toronto, Waterloo, Montréal et bien d'autres villes et villages canadiens qui le méritaient. Ces dons d'œufs ont aidé à nourrir plus d'un million de personnes dans le besoin.

« Notre équipe des services alimentaires a travaillé dur pour assurer que des millions d'œufs ne soient pas gaspillés et qu'ils soient donnés le plus rapidement possible. Nous avons la chance d'avoir une équipe d'employés qui a fait preuve d'initiative rapide, efficace et sûre pour notre programme de secours d'urgence », a dit pour sa part Jean-Luc Turgeon, vice-président des ventes et du marketing chez les Fermes Burmbrae au Québec.

Louis Desjardins, responsable de la comptabilité des services alimentaires chez les Fermes Burnbrae, a ajouté : « Quel honneur de pouvoir travailler chez les Fermes Burnbrae. Ça me fait quelque chose de voir l'entreprise se mettre continuellement de l'avant pour redonner à nos concitoyens canadiens là où ils en ont le plus besoin. Je suis fier de faire partie de cette œuvre qui distribue des œufs à des banques alimentaires au Québec et dans le reste du Canada. »

En plus des dons d'œufs et de produits d'œufs à des banques alimentaires, l'entreprise et la famille Hudson ont souhaité témoigner de leur appui aux travailleurs de première ligne pendant la pandémie en donnant un total de 55 000 $ à onze hôpitaux à l'échelle du pays. Au Québec, des dons ont été faits à la Fondation Honoré-Mercier et à l'Hôpital du Suroît - là où les Fermes Burnbrae exploitent leurs fermes et installations de classement - pour les aider à acheter plus d'EPI afin que les médecins, infirmières et personnel hospitalier de première ligne puissent continuer de prendre soin de ceux qui en ont besoin en sécurité.

À propos des Fermes Burnbrae

Les Fermes Burnbrae et la famille Hudson sont agriculteurs au Québec depuis le début des années 1970 et sont les fiers exploitants de deux fermes, une station de classement et une installation de transformation. Les Fermes Burnbrae sont une entreprise familiale canadienne de 6e génération qui produit des œufs depuis plus de 75 ans. C'est une entreprise privée, exploitée par la famille Hudson depuis sa fondation en 1891. Aujourd'hui, ses activités agricoles, de classement des œufs et de transformation d'œufs s'effectuent dans 5 provinces canadiennes. Pour en apprendre davantage, visitez fermesburnbrae.com.

Pour plus d'informations sur les Fermes Burnbrae et son programme de secours d'urgence, rendez-vous à https://www.burnbraefarms.com/fr/our-values/donations.

