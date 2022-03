Les femmes font leur place dans l'industrie de la construction !

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, l'Association de la construction du Québec (ACQ) tient à saluer le courage de toutes celles qui, au cours des dernières années, ont contribué à faire rayonner la diversité de genres sur les chantiers de construction au Québec. Si, aujourd'hui, l'industrie de la construction compte plus du double de femmes sur les chantiers de construction qu'il y a 10 ans, c'est grâce aux efforts de toute une industrie.

Au cours de la dernière décennie, l'ensemble des acteurs de l'industrie de la construction ont multiplié les actions pour briser les préjugés et favoriser l'accès aux métiers de la construction pour les femmes. Alors que l'on comptait un peu plus de 2 000 femmes sur les chantiers de construction au tournant des années 2010, c'est aujourd'hui tout plus de 6 000 femmes qui œuvrent dans l'industrie de la construction, selon les données de la Commission de la construction du Québec (CCQ).

De plus en plus de femmes dans les bureaux des entreprises de construction

Si le nombre de femmes a plus que doublé sur les chantiers, elles sont également plus présentes que jamais dans les métiers professionnels du domaine de la construction. Elles sont architectes, ingénieures, estimatrices et elles se hissent de plus en plus dans des postes importants au sein de leur entreprise. Pour preuve, le nombre d'ingénieures est passé de 12 % à plus de 15 % au cours des 10 dernières années, alors que les plus hauts dirigeants de 2 des 5 entreprises ayant enregistré le plus d'heures travaillées dans l'industrie de la construction en 2021 sont des femmes (EBC inc. et Coffrage Synergy).

En tout et pour tout, entre 12 et 15 % du personnel des entreprises de construction au Québec serait des femmes.

Des femmes inspirantes œuvrant dans le secteur de la construction partout autour du monde

Les femmes font donc de plus en plus leur place dans l'industrie de la construction, et ce, partout autour du monde. L'ACQ a d'ailleurs réalisé une série de capsules vidéo qui ont été diffusées sur le Web et qui montrent le portrait de femmes inspirantes œuvrant dans le secteur de la construction dans différents pays du monde (Maroc, Angleterre, Singapour, États-Unis et Canada) et au Québec.

Ces capsules, animées par l'humoriste, animatrice, entrepreneure et femme engagée, Marie-Lise Pilote, ont été consultées par plusieurs milliers d'internautes jusqu'à présent. Le portrait de ces femmes montre les différentes réalités auxquelles elles sont confrontées quotidiennement et les outils qu'elles utilisent pour briser les préjugés qui existent toujours, même si on observe un changement de culture sur les chantiers de construction.

Pour consulter les capsules, cliquez sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=OWaM22DoSuw&t=7s

L'ACQ engagée pour la mixité en chantier

Pour l'ACQ, c'est en valorisant l'apport des femmes à l'industrie de la construction et en montrant concrètement des exemples d'intégration réussie que les femmes auront le goût d'œuvrer dans ce domaine. À cet effet, l'ACQ diffuse un portrait de femmes à chaque édition de son magazine Construire.

L'ACQ est également engagée depuis plusieurs années dans différents programmes et partenariats afin d'encourager la participation des femmes sous toutes ses formes dans l'industrie de la construction. Au-delà de son comité créé en 2013 et exclusivement dédié à la question de l'accès et de la rétention des femmes dans la construction, l'ACQ a mis en œuvre une série d'actions concrètes pour soutenir les entrepreneurs dans leurs efforts pour embaucher des femmes.

Ainsi, afin de soutenir le Programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction (PAEF) de la CCQ, l'ACQ a émis 5 engagements spécifiques :

Sensibiliser les employeurs à la problématique de l'accès et du maintien des femmes sur les chantiers; Informer les employeurs de l'existence et du contenu du PAEF; Outiller les employeurs pour favoriser l'intégration des femmes dans leur entreprise; Établir des partenariats avec des organismes qui favorisent l'accès et la rétention des femmes sur les chantiers de construction; Mettre sur pied, au sein de l'ACQ, une importante structure dédiée à la problématique de l'accès et du maintien des femmes sur les chantiers de construction.

Même si le secteur de la construction demeure dernier de classe en matière d'intégration des femmes dans son industrie, force est de constater que tous les efforts consentis à cette cause ont porté fruit. En effet, depuis 2013, le nombre d'employeurs ayant embauché au moins une femme a doublé passant d'un peu moins de 2 000 en 2011 à près de 4 000 en 2021.

L'ACQ poursuit donc ses efforts en vue de valoriser la place des femmes dans le secteur de la construction, alors qu'elle a conclu, en début d'année, un important partenariat avec les Elles de la construction et qu'elle lancera au cours des prochains mois une plateforme qui permettra aux femmes de la construction qui se cherchent un emploi d'avoir accès à une banque d'employeurs fiers d'embaucher des femmes.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

SOURCE Association de la construction du Québec

Renseignements: Guillaume Houle | Relations médias, Téléphone : 514 354-8249, poste 2173, Cellulaire : 514 607-7210, [email protected], Twitter : @ACQprovinciale