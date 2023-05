Les Faubourgs, le nouveau quartier culturel de l'est de Ville-Marie

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - C'est lors d'une assemblée publique qu'a été dévoilé, hier, le nom que portera le quartier culturel situé autour de l'axe de la rue Ontario Est, entre les rues Saint-Hubert et Lespérance. Fruit d'un travail collaboratif entre l'agence orangetango, l'organisme Voies culturelles des faubourgs, l'arrondissement de Ville-Marie et divers acteurs des milieux culturel, commercial, communautaire et scolaire, c'est tout naturellement que le nom du Quartier culturel des Faubourgs a émergé pour ce secteur créatif de l'arrondissement. Une dénomination qui fait référence au riche passé du secteur tout en arborant une image vibrante ancrée dans la modernité.

De gauche à droite: Sophie Mauzerolle, Marie-Joëlle Corneau, Martin Vinette, Vincent de Repentigny, Arno Robin, Marie Odile Cormier, Julia Hall, Chloé Grondeau et Daphné Morin. Absent(e)s de la photo: Marie Koffy, François Bergeron, René Binette Crédit photo : Toma Iczkovits (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie) Le nom et l'identité du Quartier culturel des Faubourgs ont été dévoilés hier soir. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie)

« Le dévoilement d'aujourd'hui est un pas important franchi. C'est réjouissant de voir naître notre quartier culturel, ce pôle tant attendu, qui permet à toutes les forces vives de se rassembler et de se soutenir. Le Quartier culturel des Faubourgs permet de fédérer l'ensemble des acteurs impliqués dans la vie culturelle du Centre-Sud et d'impliquer la population activement dans la vitalité du secteur », déclare Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

Tel qu'énoncé dans le Plan d'action pour le développement d'un quartier culturel dans l'est de Ville-Marie, dévoilé en septembre 2021, l'objectif est de développer encore davantage l'offre culturelle de proximité, de consolider les lieux de création et de diffusion, de créer des synergies entre les acteurs du territoire et de faire en sorte que les citoyennes et citoyens soient au coeur de ces développements et s'y impliquent activement.

Une gouvernance à l'image du quartier

Le tout premier comité de gouvernance du Quartier culturel des Faubourgs, qui sera géré selon le principe d'une gouvernance participative, a également été élu lors de cette soirée. Il aura comme mandat d'assurer le déploiement du quartier culturel, en facilitant l'émergence d'initiatives représentatives de la vitalité et de la diversité du milieu et portées par ses acteurs clés, dans une approche de cocréation.

Sous la direction de Voies culturelles des faubourgs, il est composé de onze sièges, dont sept élu(e)s et quatre nommé(e)s :

Sièges élus :

Siège diffuseur culturel : Vincent de Repentigny - Théâtre Prospero

- Théâtre Prospero Siège organisme culturel : Arno Robin - LESPACEMAKER

- LESPACEMAKER Siège commerce ou entreprise de services : Marie Odile Cormier - La Livrerie

- La Livrerie Siège artiste en arts visuel : Julie Hall

Siège artiste en arts vivants : Daphné Morin

Siège citoyen : Chloé Grondeau

Siège citoyen* : Marie Koffy

Sièges nommés :

Siège Voies culturelles des faubourgs : Martin Vinette - Voies culturelles des faubourgs (direction)

Siège Voies culturelles des faubourgs : René Binette - Voies culturelles des faubourgs (présidence du CA)

Siège arrondissement de Ville-Marie : Marie-Joëlle Corneau - Arrondissement de Ville-Marie

: Marie-Joëlle Corneau - Arrondissement de Siège organisme communautaire: François Bergeron - CDC Centre-Sud

* Le siège réservé au secteur éducatif n'a pas reçu de mise en candidature en 2023 et sera comblé par un(e) citoyen(ne) pour la première année.

Le modèle de gouvernance a été élaboré dans un processus de codesign - mené par le cabinet conseil Habo - avec les principales parties prenantes. Suivant les souhaits émis durant l'exercice, c'est l'organisme Voies culturelles des faubourgs, à l'œuvre depuis plus de vingt ans dans le quartier, qui pilotera cette gouvernance participative. Afin de laisser toute la latitude au comité, ses membres détermineront au cours des prochains mois, son mode de fonctionnement, le processus décisionnel ainsi que le plan d'action pour 2024.

Le développement du quartier culturel est porté par Voies culturelles des faubourgs et l'arrondissement de Ville-Marie selon les orientations définies par le comité du Quartier culturel.

« Je suis très heureuse de voir ce nouveau jalon se réaliser pour notre Quartier culturel de l'est. On est vraiment fiers d'être des pionniers avec ce modèle de gouvernance qui reflète l'effervescence créative du quartier. C'est un véritable laboratoire sur les nouvelles formes de collaboration entre l'ensemble des acteurs impliqués. Nous espérons que ce soit un modèle qui inspirera d'autres innovations de ce type à travers la ville », souligne Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Le nombre et la qualité des candidatures reçues pour cette première édition du comité sont des signes très prometteurs pour la vitalité future du Quartier culturel des Faubourgs. D'ailleurs, il s'agit d'une véritable innovation culturelle à Montréal. Le comité qui veillera au déploiement de ce quartier culturel sera piloté par une gouvernance participative et inclusive de nombreux acteurs de notre milieu de vie. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de démarrer les travaux du Comité du Quartier culturel des faubourgs. », confirme Martin Vinette, directeur général de Voies culturelles des faubourgs.

Dans le Quartier culturel cet été

Le secteur couvert par le Quartier culturel des Faubourgs est depuis longtemps bouillonnant de culture et cet été n'y fera pas exception. Des centaines d'activités gratuites seront proposées aux citoyennes et citoyens dans les parcs, la troisième édition de l'exposition Regarde! prendra place le long de la rue Ontario Est et le nouvel espace de diffusion de la place de la création, s'animera à nouveau au coin des rues Parthenais et Ontario Est.

Finalement, le territoire sera bientôt coloré de touches de bleu et d'orangé, alors que la nouvelle identité visuelle sera déclinée sous différentes formes, tandis que le site Web www.quartiercultureldesfaubourgs.ca se dotera de nouvelles fonctionnalités permettant une meilleure découvrabilité de tout ce que le quartier a à offrir.

Photo 1:

De gauche à droite: Sophie Mauzerolle, Marie-Joëlle Corneau, Martin Vinette, Vincent de Repentigny, Arno Robin, Marie Odile Cormier, Julia Hall, Chloé Grondeau et Daphné Morin.

Absent(e)s de la photo: Marie Koffy, François Bergeron, René Binette

Crédit photo: Toma Iczkovits

Photo 2: Le nom et l'identité du Quartier culturel des Faubourgs ont été dévoilés hier soir.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Charline Trépanier, Chargée de communication, Arrondissement de Ville-Marie; Martin Vinette, Directeur général, Voies culturelles des faubourgs; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]