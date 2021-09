Les familles d'accueil et responsables de résidences d'accueil à l'adulte affiliées à la CSD signent une entente de principes historique

MONTRÉAL, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD), qui est l'organisation syndicale représentant le plus de familles d'accueil à l'enfance et de responsables de résidences d'accueil à l'adulte, se réjouit de l'entente de principe survenue avec Québec pour le renouvellement de leur entente collective après plus de 15 mois de négociation.

En médiation depuis le début du mois de juin, les Associations démocratiques des ressources à l'adulte du Québec (ADRAQ-CSD) et les Associations démocratiques des ressources à l'enfance du Québec (ADREQ-CSD) ont obtenu des gains substantiels au regard de leur rétribution, ainsi que des gains rétroactifs depuis les années 2012-2013, afin de faire reconnaître la valeur de leur apport auprès des personnes vulnérables hébergées dans le réseau des ressources de type familial (RTF).

« Encore une fois, la CSD a été le leader dans les négociations pour les ressources de type familial au Québec. C'est grâce à la solidarité de plus de 4500 ressources et au soutien d'une équipe de conseillers syndicaux chevronnés et spécialisés que nous avons une entente qui reconnaît à sa juste valeur l'apport important des familles d'accueil et des responsables de résidences d'accueil pour la société », se réjouit le vice-président de la CSD, Kaven Bissonnette, qui a également pris part à la négociation.

Une négociation collective démocratique pour les ressources, par les ressources

Chaque association étant représentée par des RTF à la table de négociation, le résultat de l'entente est donc à la hauteur de leurs revendications et de leur réalité.

« C'est cette façon de faire qui nous permet d'affirmer que la CSD est la seule organisation syndicale au Québec qui a donné toute la place aux ressources dans l'exercice de leurs droits en matière de négociation et de représentation. Bien que d'autres associations aient signé une entente plus rapidement, avec une clause remorque, il n'y aurait pas de remorque ni de reconnaissance pour l'ensemble des ressources du Québec, n'eut été de notre travail », conclut le vice-président de la CSD.

Les membres seront donc prochainement convoqués en assemblée afin de prendre connaissance des détails de cette entente de principe et pour se prononcer démocratiquement sur le contenu de celle-ci.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec. Elle est l'organisation syndicale qui représente le plus de familles d'accueil à l'enfance et responsables de résidences d'accueil à l'adulte, soit environ 4500 ressources de type familial (RTF). Celles-ci font partie de l'Association démocratique des ressources à l'adulte du Québec (ADRAQ-CSD) et de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec (ADREQ-CSD).

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Renseignements: Simon Lajoie, Conseiller syndical aux communications, (514) 662-5495, [email protected]

Liens connexes

https://www.csd.qc.ca/